Άνοιξαν οι παραγγελίες για το Tesla Cybercab – H πρώτη τιμή και ο χρόνος αναμονής

H Tesla ξεκίνησε τη διάθεση του αυτόνομου Cybercab στις ΗΠΑ, ζητώντας 29.990 δολαρίων, προκαταβολή 1.000 δολάρια αλλά και υποχρεωτική μηνιαία συνδρομή ύψους 299 δολαρίων.

Η Tesla άνοιξε τις παραγγελίες του πολυαναμενόμενου Cybercab, του πρώτου προσθιοκίνητου (FWD) μοντέλου στην ιστορία της μάρκας.

Σύμφωνα με την Tesla, επιλεγμένοι πελάτες της εταιρείας έχουν πλέον τη δυνατότητα να παραγγείλουν το διθέσιο αυτόνομο όχημα στην τιμή εκκίνησης των 29.990 δολαρίων προ φόρων ή 27.200 ευρώ.

Όσον αφορά τον χρόνο αναμονής, οι πρώτες παραδόσεις αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα, τον Δεκέμβριο του 2026, με αφετηρία το Όστιν του Τέξας, όπου βρίσκεται και το εργοστάσιο που θα αναλάβει την αρχική παραγωγή προτού το μοντέλο διατεθεί και σε άλλες αγορές.

Απαιτείται προκαταβολή και υποχρεωτική μηνιαία συνδρομή

Για να κατοχυρώσει κάποιος μια θέση στη γραμμή παραγωγής, απαιτείται προκαταβολή ύψους 1.000 δολαρίων, η οποία δεν επιστρέφεται, ενώ, εκτός από το ποσό των 30.000 δολαρίων, οι πελάτες θα πρέπει να μπορούν να ανταποκριθούν και σε μια υποχρεωτική μηνιαία συνδρομή. Στο ενημερωτικό μήνυμα προς τους αγοραστές, η Tesla ξεκαθαρίζει πως η συνδρομή είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του οχήματος.

Συγκεκριμένα, η απόκτηση του Cybercab προϋποθέτει την καταβολή 299 δολαρίων τον μήνα για την υπηρεσία «Autonomy Subscription», με τον πρώτο μήνα να περιλαμβάνεται δωρεάν στην αγορά.

Η συνδρομή αυτή δεν είναι σε καμία περίπτωση προαιρετική, καθώς το όχημα έχει σχεδιαστεί εξαρχής για να κινείται πλήρως αυτόνομα, χωρίς τιμόνι ή πεντάλ.

Συνολικά, αν προσθέσει κανείς τα νούμερα, το κόστος κτήσης και χρήσης του Cybercab αγγίζει περίπου τα 65.600 δολάρια στα πρώτα δέκα χρόνια ιδιοκτησίας, με την προϋπόθεση ότι τόσο η τιμή του αυτοκινήτου όσο και το μηνιαίο πάγιο θα παραμείνουν σταθερά.

Σε επίπεδο σχεδίασης και εξοπλισμού, το Cybercab παραμένει πιστό στις προδιαγραφές που είχε παρουσιάσει η εταιρεία όταν το σύστησε ως ένα μικρό, αυτόνομο ρομποταξί.

Στο μινιμαλιστικό εσωτερικό του φιλοξενούνται αποκλειστικά δύο επιβάτες, οι οποίοι έχουν στη διάθεσή τους μια μεγάλη κεντρική οθόνη αφής 21 ιντσών για τον έλεγχο της διαδρομής και της ψυχαγωγίας. Παρά τις συμπαγείς εξωτερικές του διαστάσεις, ο χώρος αποσκευών φτάνει περίπου τα 569 λίτρα.

Πού μπορεί να χρησιμοποιηθεί το Cybercab

Ο μεγαλύτερος περιορισμός, ωστόσο, αφορά το πού μπορεί πραγματικά να κινηθεί το νέο μοντέλο της Tesla, αφού η υπηρεσία καλύπτει αυτή την στιγμή 8 πόλεις: το Όστιν, το Ντάλας, το Χιούστον, το Φορτ Γουόρθ και το Σαν Αντόνιο στο Τέξας, καθώς και το Μαϊάμι, το Ορλάντο και την Τάμπα στη Φλόριντα. Η Tesla επισημαίνει ότι αυτές οι γεωγραφικές ζώνες είναι αυστηρά καθορισμένες και ενδέχεται να τροποποιηθούν με την πάροδο του χρόνου.

Διαβάστε ακόμη: Σε ποια ευρωπαϊκή χώρα ξεπουλάει η Tesla – Αύξηση 271%

Μάλιστα, οι πρώτες αναφορές επισημαίνουν ότι ακόμα και εντός αυτών των οκτώ πόλεων, οι πραγματικές ζώνες λειτουργίας ενδέχεται να καλύπτουν μικρότερη έκταση από όση θεωρητικά προσφέρει η εταιρεία.