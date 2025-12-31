Άνοιξε το μεγαλύτερο οδικό τούνελ ταχείας κυκλοφορίας στον κόσμο – Πού βρίσκεται (+video)

Η Κίνα εγκαινίασε το τούνελ Tianshan Shengli, τη μεγαλύτερη σήραγγα ταχείας κυκλοφορίας στον κόσμο, που μειώνει σημαντικά τον χρόνο ταξιδιού ανάμεσα δύο πόλεις κλειδιά της περιοχής και παράλληλα, θέτει νέα πρότυπα σε επίπεδο μηχανικής καινοτομίας.

Η σήραγγα Tianshan Shengli, μήκους 22 χιλιομέτρων, τέθηκε σε πλήρη λειτουργία στην Κίνα στις 26 Δεκεμβρίου και από τότε κατέχει τον τίτλο του μεγαλύτερου οδικού τούνελ ταχείας κυκλοφορίας (expressway tunnel) στον κόσμο. Το έργο αποτελεί τη ραχοκοκαλιά αυτοκινητοδρόμου Urumqi–Yuli, μήκους 324,7 χλμ. και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες νέες υποδομές μεταφορών της Κίνας.

Η νέα σήραγγα μειώνει δραστικά τον χρόνο ταξιδιού μεταξύ της πρωτεύουσας της Αυτόνομης Περιφέρειας Xinjiang Uyghur, Urumqi, και της πόλης Korla, περιορίζοντάς τον σε περίπου 3,5 ώρες, από σχεδόν 7 ώρες που απαιτούνταν πριν την κατασκευή της, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Πού βρίσκεται η σήραγγα

Η σήραγγα διασχίζει την οροσειρά Tianshan, στην Αυτόνομη Περιφέρεια Xinjiang Uyghur της βορειοδυτικής Κίνας. Πρόκειται για μια γεωστρατηγικής σημασίας περιοχή, η οποία συνορεύει με οκτώ χώρες, μεταξύ των οποίων το Καζακστάν, το Κιργιστάν, το Τατζικιστάν και το Πακιστάν και λειτουργεί ως βασική πύλη σύνδεσης της Κίνας με την Κεντρική Ασία.

Παλαιότερα, η διάσχιση της οροσειράς απαιτούσε κυκλοφορία σε ελικοειδείς δρόμους, την ανάβαση σε υψόμετρα άνω των 4.000 μέτρων και την αντιμετώπιση χειμερινών αποκλεισμών ή μεγάλων παρακάμψεων. Πλέον, με τη σήραγγα, η διέλευση διαρκεί μόλις 20 λεπτά.

Το έργο ενισχύει τη διασύνδεση της περιφέρειας με τους κύριους οικονομικούς διαδρόμους της χώρας και εντάσσεται στη εθνική στρατηγική «διπλής κυκλοφορίας», η οποία στοχεύει στην ενίσχυση τόσο της εσωτερικής οικονομικής δραστηριότητας όσο και του εξωτερικού εμπορίου.

Εμπόδια και ιδιαιτερότητες

Οι εργασίες κατασκευής ξεκίνησαν τον Απρίλιο του 2020 και ολοκληρώθηκαν σε διάστημα πέντε ετών. Σύμφωνα με τον επικεφαλής μηχανικό του Τμήματος Επενδύσεων και Ανάπτυξης Μεταφορών της Xinjiang, εάν είχαν εφαρμοστεί συμβατικές τεχνικές διάνοιξης, το έργο θα απαιτούσε τουλάχιστον δέκα χρόνια για να ολοκληρωθεί.

Η πολυπλοκότητα του έργου, συνολικού ύψους 6,6 δισ. δολαρίων, επιδεινώθηκε από τις ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες: η σήραγγα διέρχεται από την οροσειρά Tianshan σε υψόμετρο περίπου 3.000 μέτρων, όπου οι θερμοκρασίες τον χειμώνα μπορούν να φτάσουν τους –42°C.

Η καινοτόμος μέθοδος κατασκευής

Για την αντιμετώπιση των γεωλογικών και κλιματικών προκλήσεων, οι Κινέζοι μηχανικοί υιοθέτησαν μια πρωτοποριακή μέθοδο κατασκευής: αντί για ένα ενιαίο κύριο τούνελ, κατασκευάστηκαν τρεις παράλληλες σήραγγες – η κύρια οδική σήραγγα και δύο βοηθητικές.

Οι βοηθητικές σήραγγες επέτρεψαν την ταχύτερη γεωλογική έρευνα, τη μεταφορά εξοπλισμού και την ασφαλέστερη πρόσβαση των εργατών, ενώ μπορούν να λειτουργήσουν και ως οδοί διαφυγής σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Τα βαθύτερα κάθετα φρέατα στον κόσμο για οδική σήραγγα

Το έργο περιλάμβανε επίσης τη διάνοιξη τεσσάρων κάθετων φρεάτων, τα οποία εκτείνονται από την επιφάνεια έως το βάθος της σήραγγας. Με βάθος που αγγίζει τα 700 μέτρα,κατέχουν σήμερα το παγκόσμιο ρεκόρ για τα βαθύτερα κάθετα φρέατα που έχουν κατασκευαστεί για οδική σήραγγα ταχείας κυκλοφορίας.

Τα φρέατα λειτούργησαν ως επιπλέον σημεία εισόδου και εξόδου, επιτρέποντας την ταυτόχρονη εκτέλεση εργασιών σε διαφορετικά τμήματα του έργου και μειώνοντας σημαντικά τον συνολικό χρόνο κατασκευής.

Σημειώνεται ότι η μακρύτερη οδική σήραγγα στον κόσμο βρίσκεται στη Νορβηγία. Πρόκειται για το τούνελ Lærdal, μήκους 24,51 χλμ., που συνδέει τους δήμους Lærdal με και Aurland στην κομητεία Vestland.