Η CATL εφαρμόζει μια νέα γραμμή παραγωγής για την κατασκευή μπαταριών ηλεκτρικών και υβριδικών μοντέλων, χρησιμοποιώντας ανθρωποειδή ρομπότ.

Η CATL, ο κολοσσός κατασκευής μπαταριών για ηλεκτρικά αυτοκίνητα δείχνει το μέλλον στην παραγωγή τους, δημιουργώντας μια μεγάλης κλίμακας εφαρμογή ανθρωποειδών ρομπότ, τα οποία θα φροντίζουν για τις βασικές και επιμέρους εργασίες.

Όλα βασίζονται στη τεχνητή νοημοσύνη, με το ρομπότ που ονομάζεται Moz να έχει αναλάβει έργο στο εργοστάσιο Zhongzhou στην Κίνα. Το ρομπότ είναι σε θέση να εκτελεί πολύπλοκες εργασίες, να συνδέει ακροδέκτες για μπαταρίες υψηλής τάσης και να πραγματοποιεί ελέγχους και δοκιμές.

Επιπλέον, με την τεχνητή νοημοσύνη διαθέτει ισχυρές ικανότητες αντίληψης, τόσο του περιβάλλοντος όσο και των εν γένει εργασιών που καλείται να εκτελέσει, γεγονός που το καθιστά αξιόλογο για αυτές τις σύνθετες εργασίες που έχει αναλάβει να κάνει.

Μπορεί παράλληλα να πάρει αποφάσεις, που του επιτρέπουν να προσαρμοστεί αλλαγές οι οποίες μπορεί να προκύψουν και όλα αυτά σε πραγματικό χρόνο, που του χαρίζουν αξιοσημείωτη ευελιξία.

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι είναι ρομπότ και ρυθμισμένο έτσι ώστε να ανταποκρίνεται σε όλες τις δουλειές που έχουν προγραμματιστεί, έχει ένα 1% πιθανότητα σφάλματος, που το φέρνει πιο κοντά στην ανθρώπινη προσέγγιση.

Από την άλλη, αναφέρει άμεσα το πιθανό σφάλμα που μπορεί να προκύψει, πραγματοποιώντας και επιθεωρήσεις και μειώνοντας έτσι τα ποσοστά ελαττωματικών εξαρτημάτων που θα μπορούσαν να περάσουν από την παραγωγή.

Στα αρκετά θετικά του είναι και το γεγονός ότι δεν παρουσιάζει κόπωση, που είναι ένα από τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων, επιδεικνύοντας εξαιρετική σταθερότητα και αξιοπιστία στις εργασίες που πραγματοποιεί.

Μια κίνηση που δίνει στους Κινέζους ακόμα μεγαλύτερο πλεονέκτημα στα ηλεκτρικά μοντέλα, καθώς αναβαθμίζει σημαντικά την παραγωγή της σε πρώτης ύλης υλικά που απαιτούνται για τα αυτοκίνητα του «είδους», ενώ παράλληλα περιορίζει τη συμμετοχή τρίτων μερών, που θα αύξαναν το κόστος και θα ανέβαζαν την τιμή κτήσης του αυτοκινήτου, ανοίγοντας ακόμα περισσότερο την ψαλίδα με τους ευρωπαίους κατασκευαστές.