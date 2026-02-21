Αντίπαλος της Tesla απολύει δεκάδες εργαζομένους – Το email του CEO στους υπαλλήλους

Η απόφαση της αμερικανικής αυτοκινητοβιομηχανίας ελήφθη εν μέσω ύφεσης της ζήτησης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Η αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία Lucid, μία από τις εταιρείες που ιδρύθηκαν με όραμα να εκθρονίσουν την Tesla, μειώνει το εργατικό δυναμικό της εν μέσω πτώσης της ζήτησης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα στις ΗΠΑ.

Η νεοφυής εταιρεία ηλεκτρικών οχημάτων περικόπτει το 12% των εργαζομένων της στις ΗΠΑ, σύμφωνα με email που έστειλε την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου ο προσωρινός διευθύνων σύμβουλος Marc Winterhoff σε εργαζομένους οι οποίοι δεν επηρεάζονται από τις περικοπές. Το email δημοσιεύεται από το Business Insider.

Ο Winterhoff ανέφερε ότι οι περικοπές δεν θα περιλαμβάνουν ωρομίσθιους εργαζομένους παραγωγής στους τομείς της κατασκευής, των logistics και του ποιοτικού ελέγχου. «Αυτή η δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση ελήφθη για να βελτιωθεί η οργανωτική αποτελεσματικότητα και να καταστήσουμε πιο αποδοτική τη χρήση των πόρων μας καθώς συνεχίζουμε την πορεία μας προς την κερδοφορία», έγραφε το email.

Η απόφαση της Lucid έρχεται σε μια δύσκολη περίοδο για τους κατασκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων, καθώς καλούνται να διαχειριστούν μια ύφεση στον κλάδο. Οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων καταγράφουν απότομη πτώση σε όλη τη βιομηχανία στις ΗΠΑ μετά τη λήξη της φορολογικής πίστωσης ύψους 7.500 δολαρίων τον Σεπτέμβριο του 2025.

Όπως προσθέτει το Business Insider, παρά την επιβράδυνση της ζήτησης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα στις ΗΠΑ, οι πωλήσεις της Lucid το 2025 υπερδιπλασιάστηκαν, καθώς αύξησε την παραγωγή του νέου της SUV, Gravity. Η Lucid, ωστόσο, αδυνατεί να καταστεί κερδοφόρα, με τα πιο πρόσφατα οικονομικά αποτελέσματα (Νοέμβριος 2025) να δείχνουν καθαρές ζημιές σχεδόν 1 δισ.δολαρίων.

Η εταιρεία αναφέρει ότι παραμένει πιστή στην περαιτέρω επέκταση στην αγορά των robotaxi, στη συνεχιζόμενη ανάπτυξη συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης και λογισμικού, καθώς και στην αύξηση των πωλήσεων των Lucid Gravity και Air σε υφιστάμενες και νέες γεωγραφικές αγορές.

Ακολουθεί το email του Winterhoff στους εργαζομένους που δεν επηρεάζονται από τις περικοπές

«Σήμερα θέλω να μοιραστώ μαζί σας μια σημαντική επιχειρηματική ενημέρωση. Προχωρήσαμε σε μείωση κατά 12% του εργατικού μας δυναμικού στις ΗΠΑ, εξαιρουμένων των ωρομίσθιων εργαζομένων παραγωγής στους τομείς της κατασκευής, της εφοδιαστικής και του ποιοτικού ελέγχου. Αυτή η δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση ελήφθη για να βελτιωθεί η λειτουργική αποτελεσματικότητα και να καταστήσουμε πιο αποδοτική τη χρήση των πόρων μας, καθώς συνεχίζουμε την πορεία μας προς την κερδοφορία. Αν λαμβάνετε αυτό το μήνυμα, ο ρόλος σας δεν επηρεάζεται.

Προχωράμε στον εξορθολογισμό της οργάνωσής μας ώστε να λειτουργούμε με μεγαλύτερη αποδοτικότητα και να ανταποκριθούμε στις δεσμεύσεις μας για βελτίωση του μικτού περιθωρίου κέρδους και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Θα Θα επανεξετάζουμε διαρκώς τον τρόπο λειτουργίας μας ώστε να διασφαλίζουμε ότι ο χρόνος, η ενέργεια και οι πόροι μας παραμένουν επικεντρωμένοι στις πρωτοβουλίες που έχουν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο. Αυτή η πειθαρχημένη προσέγγιση στην υλοποίηση αποτελεί βασική επιχειρησιακή προτεραιότητα για τη Lucid.

Είναι σημαντικό ότι οι σημερινές ενέργειες δεν επηρεάζουν τη στρατηγική μας. Οι βασικές μας προτεραιότητες παραμένουν αμετάβλητες και συνεχίζουμε να εστιάζουμε στην έναρξη παραγωγής της πλατφόρμας Midsize. Με πειθαρχημένη εκτέλεση, εστιάζουμε επίσης στην περαιτέρω επέκταση στην αγορά των robotaxi, στη συνεχιζόμενη ανάπτυξη συστημάτων ADAS και λογισμικού, καθώς και στην αύξηση των πωλήσεων των Lucid Gravity και Air σε υφιστάμενες και νέες γεωγραφικές αγορές.

Η αποχώρηση συναδέλφων δεν είναι ποτέ εύκολη διαδικασία. Είμαστε ευγνώμονες για τη συμβολή όσων επηρεάζονται από τις σημερινές ενέργειες και παρέχουμε αποζημίωση απόλυσης, μπόνους, συνέχιση ιατροφαρμακευτικής κάλυψης και υποστήριξη μετάβασης για να τους βοηθήσουμε σε αυτή την περίοδο. Καθώς προχωρά η σημερινή ημέρα, ζητώ από όλους να αντιμετωπίζουμε ο ένας τον άλλον με ενσυναίσθηση, επαγγελματισμό και σεβασμό, αναγνωρίζοντας τον προσωπικό αντίκτυπο που έχουν αυτές οι αλλαγές στους συναδέλφους μας.

Για να διατηρήσουμε και να ενισχύσουμε την πρόοδο που επιτεύχθηκε το 2025, πρέπει να παραμείνουμε προσηλωμένοι, να λειτουργούμε με πειθαρχία και να ενεργούμε με αίσθημα επείγοντος. Γνωρίζω ότι ζητάμε πολλά από την ομάδα μας και εκτιμώ ειλικρινά τη συνεχιζόμενη δέσμευση, ανθεκτικότητα και επαγγελματισμό σας».