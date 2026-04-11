Αντίστροφη μέτρηση για την αποκάλυψη του Hyundai Ioniq 3

Παράλληλα, η νοτιοκορεατική εταιρεία θα παρουσιάσει την ξεχωριστή φιλοσοφία του σχεδιασμού της με καινοτόμους τρόπους.

Προ των πυλών βρίσκεται η αποκάλυψη του Ioniq 3, του νέου μοντέλου που θα διευρύνει την ηλεκτρική οικογένεια της Hyundai. Η παρουσίαση θα γίνει στη Milano Design Week 2026 (21-26 Απριλίου), όπου οι επισκέπτες θα μπορέσουν, επίσης, να βιώσουν από κοντά τη φιλοσοφία σχεδιασμού της Hyundai με έναν στοχευμένο και απτό τρόπο στην Torneria Tortona – το δημιουργικό κέντρο του ευρωπαϊκού σχεδιασμού.

Μέσα σε μια ενδιαφέρουσα εγκατάσταση, οι επισκέπτες θα ανακαλύψουν τη μοναδική διαδικασία σχεδιασμού της Hyundai. «Κάθε πτυχή της εγκατάστασης, με τίτλο “Unfold Story”, αντικατοπτρίζει τη φιλοσοφία του εσωτερικού και εξωτερικού σχεδιασμού της Hyundai, παρέχοντας μια σαφή και προσιτή εικόνα για τους συμμετέχοντες στη Milano Design Week 2026», αναφέρει η μάρκα.

Το «Unfold Story» αναδεικνύει πώς η Hyundai ζωντανεύει το design – ξεκινώντας από ένα φύλλο χαρτιού και τελειώνοντας με ένα έργο τέχνης κατασκευασμένο από χάλυβα, υπογραμμίζοντας τη μετατροπή των ιδεών σε κινητικότητα μέσω υλικών, χειροτεχνίας και τεχνολογίας.

Αναφορικά με το Ioniq 3, η Hyundai αναφέρει ότι αντί να παρουσιάσει ένα αυτόνομο προϊόν, θα αποκαλύψει πώς τα μελλοντικά της οχήματα προκύπτουν απευθείας από τη φιλοσοφία του σχεδιασμού της.

Περισσότερες λεπτομέρειες για το Ioniq 3 θα ανακοινωθούν κατά την επίσημη παρουσίασή του στο Μιλάνο. Η εγκατάσταση, το όχημα και τα εργαστήρια δημιουργούν μαζί μια ενιαία αφήγηση — από την ιδέα έως το αντικείμενο — που καταδεικνύει πώς η Hyundai προσεγγίζει τη μελλοντική κινητικότητα μέσω του σχεδιασμού.