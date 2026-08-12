Απεβίωσε ο πρώην επικεφαλής της Toyota, Hiroshi Okuda

Ο Okuda ανέλαβε τα ηνία της εταιρείας το 1995, όντας ο πρώτος άνθρωπος εκτός της ιδρυτικής οικογένειας που ανέλαβε την ηγεσία της εδώ και δεκαετίες.

Ο Hiroshi Okuda, πρώην επικεφαλής της ιαπωνικής αυτοκινητοβιομηχανίας Toyota, στον οποίο αποδίδεται η προώθηση των πρωτοποριακών υβριδικών Prius και η μετατροπή της εταιρείας σε παγκόσμιο κολοσσό, πέθανε σε ηλικία 93 ετών.

Ο Okuda ανέλαβε τα ηνία της εταιρείας το 1995, όντας ο πρώτος άνθρωπος εκτός της ιδρυτικής οικογένειας που ανέλαβε την ηγεσία της εδώ και δεκαετίες, και προώθησε καινοτόμα αυτοκίνητα όπως τα RAV4 και Prius.

Εκείνη την εποχή, η προοπτική των εξηλεκτρισμένων αυτοκινήτων ως μιας αγοράς μεγάλης κλίμακας έμοιαζε με όνειρο θερινής νυκτός και το Prius ήταν το πρώτο υβριδικό αυτοκίνητο με κινητήρα βενζίνης και ηλεκτροκινητήρα που παρήχθη μαζικά.

Η συγκεκριμένη κατηγορία, στην οποία εξακολουθούν να κυριαρχούν σήμερα οι ιαπωνικές εταιρείες, έχει αποκτήσει νέα δημοτικότητα τα τελευταία χρόνια μεταξύ των καταναλωτών που αποθαρρύνονται από τις υψηλές τιμές των αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων και το υψηλό κόστος των καυσίμων.

Hiroshi Okuda, Toyota’s outspoken top exec, embraced globalization wavehttps://t.co/n1tSMGdCwd — Nikkei Asia (@NikkeiAsia) August 11, 2026

Ο Okuda επέβλεψε επίσης το άνοιγμα εργοστασίων της Toyota στο εξωτερικό, καθώς η εταιρεία βρισκόταν στην πορεία να ξεπεράσει τη General Motors και να γίνει η μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία στον κόσμο βάσει πωλήσεων οχημάτων.

Hγήθηκε επίσης της μεγαλύτερης επιχειρηματικής ένωσης της Ιαπωνίας, της Keidanren, και για χρόνια υπήρξε στενός σύμβουλος της ιαπωνικής κυβέρνησης.

Ο Okuda είχε επίσης κάποτε διασχίσει μια ζούγκλα για να συναντήσει αριστερούς αντάρτες στις Φιλιππίνες, όταν ήταν επικεφαλής των δραστηριοτήτων της Toyota στη χώρα στις αρχές της δεκαετίας του 1970, σύμφωνα με το Bloomberg News.

«Όλοι είναι διαφορετικοί. Αλλά αυτό που μπορώ να πω για την Toyota είναι ότι, πριν γίνω πρόεδρος, η εταιρεία θεωρούνταν πολύ συντηρητική. Έτσι, προσπάθησα να την κάνω πιο επιθετική», είχε δηλώσει στους New York Times το 1998.

Η Toyota επιβεβαίωσε στο AFP ότι ο Okuda απεβίωσε, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.