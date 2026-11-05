Άπιαστη η Skoda – Ξεπέρασε την Toyota στην Ευρώπη

Το εννιάμηνο του έτους, η Skoda έχει παραδώσει στην Ευρώπη τόσα αυτοκίνητα όσο ποτέ άλλοτε, με τα ηλεκτρικά και PHEV να κάνουν ρεκόρ πωλήσεων.

Θεωρείται, πλέον, μια από τις μεγαλύτερες δυνάμεις στον χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας, πρωταγωνιστώντας σε κάθε αγορά και ειδικά στις πιο απαιτητικές, όπως αυτές της Γερμανίας και της Ηνωμένου Βασιλείου.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, το εννιάμηνο του έτους, η Skoda παρέδωσε 666.798 αυτοκίνητα σε όλη την Ευρώπη, ξεπερνώντας την Toyota η οποία έχει 650.075 παραδόσεις και «σκαρφαλώνοντας» στη δεύτερη θέση, πίσω από τη Volkswagen η οποία κυριαρχεί με 1.050.077 πωλήσεις.

Ο κύκλος εργασιών των Τσέχων ανήλθε σε 23,1 δισ. ευρώ και τα λειτουργικά κέρδη σε 1,9 δισ. ευρώ. Το λειτουργικό περιθώριο κέρδους αυξήθηκε στο 8,3%, από 8,0% το προηγούμενο έτος, διατηρώντας τη Skoda ανάμεσα στις πιο κερδοφόρες μάρκες μαζικής παραγωγής στην Ευρώπη. Οι καθαρές ταμειακές ροές ανήλθαν σε 1,8 δισ. ευρώ.

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Η μεγαλύτερη αγορά της μάρκας είναι η Γερμανία, με 178.300 πωλήσεις και άνοδο 15,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Άνοδος καταγράφηκε και στο Ηνωμένο Βασίλειο, με 71.700 πωλήσεις και +8,4%, αλλά και σε Τσεχία (70.500, +4,2%), Πολωνία (50.700, +10,4%) και Γαλλία (39.800, +10,0%).

Σαρώνουν τα ηλεκτρικά

Στην ευρωπαϊκή αγορά, τα αμιγώς ηλεκτρικά και plug-in υβριδικά μοντέλα αντιπροσώπευσαν το 29,8% των παραδόσεων της μάρκας, έναντι 24,1% έναν χρόνο νωρίτερα. Τα Elroq και Enyaq κατέλαβαν την τρίτη και τέταρτη θέση αντίστοιχα στις ευρωπαϊκές πωλήσεις των BEV, φέρνοντας τη Skoda στην πέμπτη θέση μεταξύ των μαρκών.

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Το Elroq, με 92.200 παραδόσεις παγκοσμίως (+52,7%), ήταν πρώτο σε πωλήσεις ηλεκτρικό αυτοκίνητο στη Δανία, στη Γερμανία και στη Σλοβακία, δεύτερο στην Τσεχία, στην Ολλανδία και στην Ελβετία και τρίτο στην Πολωνία και στην Αυστρία. Το Enyaq κατέγραψε 72.700 παραδόσεις (+25,0%), με την πρώτη θέση στην αγορά ηλεκτρικών της Τσεχίας και παρουσία στην πρώτη τριάδα σε Αυστρία, Δανία, Σλοβακία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ελβετία.

Επιπλέον, τα νέα Epiq και Peaq συγκεντρώνουν περισσότερες από 82.000 παραγγελίες έως τα μέσα Οκτωβρίου, εκτοξεύοντας το μερίδιο των ηλεκτρικών της φίρμας.

Βέβαια, το μοντέλο με την υψηλότερη ζήτηση παραμένει η Octavia, έχοντας ήδη 138.000 παραδόσεις, ενώ στη δεύτερη θέση φιγουράρει το Kodiaq με 107.800 μονάδες. Τρίτο είναι το Kamiq με 92.200 πωλήσεις, ενώ την πεντάδα συμπληρώνουν τα Elroq και Fabia με 92.200 και 88.100 μονάδες, αντίστοιχα.