Απίστευτη γκάφα: Supercar 450.000 ευρώ κύλησε μόνο του σε κοιλάδα (+video)

Το κατεστραμμένο supercar ανασύρθηκε και επέστρεψε στον δρόμο έπειτα από μια πολύωρη επιχείρηση με γερανό.
Ένα supercar αξίας 450.000 ευρώ κατέληξε σε μια βαθιά κοιλάδα, αφού ο άτυχος οδηγός φέρεται να ξέχασε να τραβήξει το χειρόφρενο.
Bίντεο δείχνει το σπάνιο Dallara Stradale να κυλά αργά από μια πλαγιά και να πέφτει στην κοιλάδα, ενώ ο οδηγός του έτρεχε απεγνωσμένα πίσω του προσπαθώντας να το σταματήσει.
Ο άνδρας βγήκε τρέχοντας από μια καφετέρια και προσπάθησε να σταματήσει το αυτοκίνητο, όμως αυτό ανέπτυξε ταχύτητα και εξαφανίστηκε από την άκρη της πλαγιάς.
Αυτόπτες μάρτυρες φώναζαν: «Τράβηξες το χειρόφρενο;» και «Γιατί κυλάει;».
Καθώς το supercar, χωρίς κανέναν μέσα, απομακρυνόταν, ο οδηγός τους απάντησε φωνάζοντας: «Το τράβηξα».
Αργότερα, οι διασώστες εντόπισαν τα συντρίμμια του αυτοκινήτου μέσα σε δασώδη περιοχή, περίπου 100 μέτρα χαμηλότερα.
Το κατεστραμμένο supercar ανασύρθηκε και επέστρεψε στον δρόμο έπειτα από μια πολύωρη επιχείρηση με γερανό, σύμφωνα με το Need To Know.
Το περιστατικό σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο Beiyi, στην περιοχή Yilan της Ταϊβάν.
價值1698萬！限量超跑在宜蘭墜谷 駕駛大崩潰「這是租來的……」
2026/09/15 00:23即時新聞／綜合報導
近日一群愛車人士相揪在宜蘭北宜公路上一處知名景觀咖啡館辦車聚，不料竟發生千萬超跑墜谷事件，更慘的還在後頭，該車居然是駕駛租來的，親眼目睹超跑墜谷全毀，駕駛大崩潰！… pic.twitter.com/RhRhra5YJj
— hey John (@HeyBlackjack21) September 15, 2026
Περίπου έξι supercars είχαν σταθμεύσει σε ένα επικλινές σημείο σε σχήμα καρδιάς.
Το περιορισμένης παραγωγής Dallara Stradale, ένα από μόλις 600 αυτοκίνητα που έχουν κατασκευαστεί παγκοσμίως και το οποίο είχε ταξινομηθεί στην Ταϊβάν μόλις έναν μήνα νωρίτερα, είχε ενοικιαστεί από έναν άνδρα με το όνομα Zhang.
Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας You Yi-lun δήλωσε ότι οι αστυνομικοί κλήθηκαν περίπου στις 8 το πρωί, αφού «ένα αυτοκίνητο που είχε νοικιάσει ο κ. Zhang γλίστρησε από την πλαγιά στην άκρη του δρόμου».
Επιβεβαίωσε ότι κανείς δεν τραυματίστηκε.
Η αστυνομία δεν έχει επισήμως αποδώσει το περιστατικό σε ξεχασμένο χειρόφρενο και διευκρίνισε ότι η ακριβής αιτία εξακολουθεί να διερευνάται.
Οι επισκευές αναμένεται να κοστίσουν δεκάδες χιλιάδες ευρώ, ενώ το αυτοκίνητο ενδέχεται να χρειαστεί να επιστρέψει στην Ιταλία.