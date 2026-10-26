Απίστευτο κι όμως αληθινό: Η γέφυρα που επιπλέει και από πάνω της περνούν τρένα

Τον Μάρτιο, η επέκταση της σιδηροδρομικής γραμμής 2 της Sound Transit άρχισε να μεταφέρει επιβάτες μέσω της γέφυρας Homer Hadley, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά στην ιστορία που ο σιδηρόδρομος λειτουργεί πάνω σε πλωτή γέφυρα.

Η γέφυρα I-90 Homer M. Hadley Memorial Bridge είναι, κατά μία έννοια, ένα πλοίο. Τα πλωτά στοιχεία της από σκυρόδεμα επιπλέουν στη λίμνη Ουάσινγκτον, ανάμεσα στο Σιάτλ και το Mercer Island, ανεβοκατεβαίνοντας ανάλογα με τις εποχές, μετακινούμενα με τον άνεμο και το νερό, καθώς και διαστελλόμενα και συστελλόμενα ανάλογα με τη θερμοκρασία.

Περισσότεροι από 150.000 άνθρωποι διασχίζουν καθημερινά τις δύο παράλληλες γέφυρες του αυτοκινητοδρόμου I-90. Επί 35 χρόνια, αυτή η κίνηση ήταν διαχειρίσιμη. Άλλωστε, η γέφυρα εξυπηρετεί αυτοκίνητα και αυτά δεν ενοχλούνται από μια μικρή μετακίνηση της επιφάνειας πάνω στην οποία κινούνται. Ο σιδηρόδρομος, όμως, είναι διαφορετική υπόθεση.

Τον Μάρτιο, η επέκταση της σιδηροδρομικής γραμμής 2 της Sound Transit άρχισε να μεταφέρει επιβάτες μέσω της γέφυρας Homer Hadley, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά στην ιστορία που ο σιδηρόδρομος λειτουργεί πάνω σε πλωτή γέφυρα.

Ψηφιακό δίδυμο

Καθώς τα τρένα άρχισαν να διασχίζουν τη λίμνη, μια ομάδα ερευνητών του Πανεπιστημίου της Ουάσινγκτον (UW) εργαζόταν ήδη πάνω σε μια ακόμη πρωτιά: τη δημιουργία ενός ψηφιακού δίδυμου της γέφυρας, ειδικά σχεδιασμένου για τη λειτουργία, τη συντήρηση και τη διαχείριση των υποδομών της.

Το προσωπικό συντήρησης μπορεί να κάνει κλικ στη θέση ενός αισθητήρα κατά μήκος της γέφυρας, για να δει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, όπως η θερμοκρασία, η ταχύτητα του ανέμου και η τάση των καλωδίων αγκύρωσης.

Ένα ψηφιακό δίδυμο είναι ένα εικονικό αντίγραφο ενός φυσικού αντικειμένου, το οποίο χρησιμοποιεί πραγματικά δεδομένα. Η ιδέα δεν είναι καινούργια: η NASA διατηρούσε στη Γη ένα αντίγραφο του ρομποτικού οχήματος εξερεύνησης του Άρη, ώστε να δοκιμάζει εντολές πριν στείλει στο όχημα που δεν θα μπορούσε ποτέ να ανακτήσει.

Ωστόσο, κανείς δεν είχε χρησιμοποιήσει έως τώρα αυτή την προσέγγιση για τη διαχείριση της συντήρησης και της λειτουργίας μιας πλωτής γέφυρας. Το ψηφιακό δίδυμο της I-90 συνδέει αισθητήρες τοποθετημένους στο εσωτερικό των πλωτών στοιχείων από σκυρόδεμα με ένα υπολογιστικό μοντέλο, το οποίο συγκεντρώνει μετεωρολογικά δεδομένα, τις θέσεις των πλωτών στοιχείων μέσω GPS, μετρήσεις της τάσης των καλωδίων αγκύρωσης και άλλες πληροφορίες.

Τα δεδομένα μεταφέρονται στο cloud, όπου το προσωπικό συντήρησης μπορεί να εξετάσει ένα τρισδιάστατο μοντέλο της γέφυρας, να επιλέξει τη θέση ενός αισθητήρα και να δει τις συνθήκες που επικρατούν εκεί σε πραγματικό χρόνο.