Από τη Lamborghini στην Audi: Νέος Διευθυντής Τεχνολογίας για τη γερμανική μάρκα

Ο Rouven Mohr διαδέχεται τον Geoffrey Bouquot ο οποίος αποχωρεί από την Audi.

Αλλαγή ηγεσίας στον τομέα της Τεχνολογικής Ανάπτυξης, σε μια καθοριστική στιγμή για τον τεχνολογικό μετασχηματισμό της εταιρείας, ανακοίνωσε η Audi. Ο Rouven Mohr αφήνει τη Lambroghini για να αναλάβει από την 1η Μαρτίου τον ρόλο του Διευθυντή Τεχνολογίας (CTO) στην Audi, αντικαθιστώντας τον Geoffrey Bouquot, ο οποίος αποφάσισε να αναζητήσει νέες επαγγελματικές ευκαιρίες εκτός της γερμανικής μάρκας.

Σύμφωνα με την Audi, ο τομέας της Τεχνολογικής Ανάπτυξης αποτελεί βασικό πυλώνα στην υλοποίηση του “Vorsprung durch Technik”, δηλαδή στην εξέλιξη προηγμένων τεχνολογικά οχημάτων.

«Καθώς ο κλάδος υφίσταται μια βαθιά μετάβαση προς την ηλεκτροκίνηση, τα οχήματα που ορίζονται από λογισμικό (software-defined vehicles) και την Τεχνητή Νοημοσύνη, η Audi συνεχίζει να ενισχύει την εστίασή της στα προϊόντα και τον σχεδιασμό και να επιταχύνει την καινοτομία».

Ο Rouven Mohr διαθέτει 18 χρόνια εμπειρίας στον Όμιλο Volkswagen, έχοντας αναλαλάβει σύνθετα έργα μετασχηματισμού. Πιο πρόσφατα, διετέλεσε Chief Technical Officer στη Lamborghini, όπου προώθησε τη στρατηγική εξηλεκτρισμού της μάρκας και την ανανέωση του χαρτοφυλακίου της.

Νωρίτερα στην καριέρα του κατείχε ηγετικές θέσεις στην ανάπτυξη οχημάτων, στις δοκιμές εξέλιξης και την πιστοποίηση συμμόρφωσης, καθώς και στις εκπομπές στόλου σε Audi και Lamborghini. «Η επιστροφή του στην Audi αποτελεί απόδειξη της επιδίωξης της εταιρείας για τεχνολογική αριστεία, με ισχυρή εκτέλεση και σαφή εστίαση στα προϊόντα», αναφέρει η Audi.