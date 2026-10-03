Από την άσφαλτο στο νερό: 70 αμφίβια οχήματα σε δράση (+video)

Μια μεγάλη συγκέντρωση αμφίβιων οχημάτων πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο.

Καμία μεγάλη αυτοκινητοβιομηχανία δεν προσφέρει τουλάχιστον ένα μοντέλο που να μπορεί να οδηγηθεί μέσα στο νερό.

Παρόλα αυτά μια μεγάλη συγκέντρωση αμφίβιων οχημάτων πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο, ενώ η αντίστοιχη διοργάνωση του επόμενου έτους θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο.

Σε βίντεο στο You Tube εμφανίζονται 70 αμφίβια αυτοκίνητα, όλα μέσα στο νερό ταυτόχρονα. Και το θέαμα είναι πραγματικά εντυπωσιακό.

Ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι ο δημιουργός του βίντεο φρόντισε να καταγράψει τα διαφορετικά οχήματα που εμφανίζονται σε αυτό.

Στο 6:34 του βίντεο εμφανίζονται και τα 70 αμφίβια αυτοκίνητα μαζί στο νερό, ενώ στη συνέχεια καταγράφονται οι προσπάθειές τους να επιστρέψουν στη στεριά.

Πρόκειται πραγματικά για ένα all-star καστ αμφίβιων αυτοκινήτων.

Υπάρχει το πιο διάσημο από όλα, το Amphicar, το Volkswagen Schwimmwagen, το πιο πολυπαραγόμενο αμφίβιο αυτοκίνητο στην ιστορία, διάφορα μοντέλα της Dutton, το περίφημο Ford «Seep», μεγάλα DUKW και πολλά ακόμη.

Dutton Commander

Τα Dutton Commander είναι μερικά από τα πιο συνηθισμένα αμφίβια οχήματα.

Η Dutton ήταν αρχικά κατασκευαστής kit cars, όμως το 1995 πέρασε στην κατασκευή αμφίβιων αυτοκινήτων.

Το Commander βασίζεται στο Suzuki Samurai, ενώ ο ιδρυτής της εταιρείας, Tim Dutton, είναι ο μοναδικός άνθρωπος που έχει διασχίσει τη Μάγχη με αμφίβιο αυτοκίνητο δύο φορές.

Το Dutton Commander εμφανίζεται στο 2:00 του βίντεο.

Volkswagen Schwimmwagen

Και φυσικά υπάρχει το περίφημο Schwimmwagen.

Τα συγκεκριμένα οχήματα βασίζονταν στα πρώτα KdF-Wagen, δηλαδή στο αυτοκίνητο που αργότερα έγινε γνωστό ως Volkswagen Beetle.

Είχαν όμως σύστημα τετρακίνησης, μικρότερο μεταξόνιο και ένα αμάξωμα σχεδιασμένο ώστε να μπορεί να κινείται στο νερό.

Το Volkswagen Schwimmwagen εμφανίζεται στο 1:17 και στο 2:11 του βίντεο.

RMA Amphi-Ranger

Τα Amphi-Ranger είναι αρκετά μεγάλα αμφίβια οχήματα γερμανικής κατασκευής και εξαιρετικά σπάνια, καθώς εκτιμάται ότι κατασκευάστηκαν μόλις 70 έως 100.

Σε αντίθεση με τα περισσότερα αμφίβια αυτοκίνητα, δεν σχεδιάστηκαν για ψυχαγωγική χρήση.

Χρησιμοποιήθηκαν για πιο πρακτικούς σκοπούς, όπως επιθεωρήσεις αγωγών και επιχειρήσεις διάσωσης σε παράκτιες περιοχές.

Φαίνονται ιδιαίτερα ικανά και είναι αρκετά μεγαλύτερα από τα περισσότερα αμφίβια οχήματα που έχουν κυκλοφορήσει εμπορικά.

To RMA Amphi-Ranger εμφανίζεται στο 2:53 και στο 5:14 του βίντεο.

Το πολωνικό αυτοσχέδιο αμφίβιο

Και όμως, υπάρχει και ένα αυτοσχέδιο αμφίβιο όχημα από την Πολωνία, το οποίο εμφανίζεται στο 11:10 του βίντεο..

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι ο τρόπος με τον οποίο αναπτύσσεται η προπέλα.

Ένα πλαϊνό πάνελ ανοίγει αυτόματα, ο βραχίονας της προπέλας αναπτύσσεται μέσα στο νερό και στη συνέχεια το πάνελ κλείνει ξανά μόνο του.