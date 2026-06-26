Από την άσφαλτο τη θάλασσα με την υπογραφή της Mercedes-Maybach

Η Mercedes-Maybach επιχειρεί να επεκτείνει τους ορίζοντες της στον τομέα των υπερπολυτελών μετακινήσεων πέρα από τους δρόμους, παρουσιάζοντας το Maybach Ocean Club.

Η Mercedes-Maybach έχει συνδέσει το όνομά της με την απόλυτη πολυτέλεια στην αυτοκίνηση και πλέον φιλοδοξεί να μεταφέρει την ίδια εμπειρία και στη θάλασσα. Το νέο εγχείρημα ονομάζεται Maybach Ocean Club και έχει ως επίκεντρο το «Beyond Horizons», μια εντυπωσιακή θαλαμηγό μήκους περίπου 155 μέτρων, η οποία περιγράφεται από τους δημιουργούς της ως «πλωτός ιδιωτικός χώρος κοινωνικής δικτύωσης και αναψυχής».

Το project αναπτύσσεται σε συνεργασία με τη Splendid Sea και τους Γερμανούς αρχιτέκτονες στον τομέα της ναυπηγικής Dölker + Voges. Η φιλοσοφία του βασίζεται στην ιδέα της συνιδιοκτησίας, καθώς η συμμετοχή θα περιοριστεί σε περίπου 300 μέλη, τα οποία θα αποκτούν δικαίωμα χρήσης του σκάφους για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα κάθε χρόνο.

Σε αντίθεση με τα περισσότερα ολυτελή κρουαζιερόπλοια και superyachts, το Beyond Horizons θα διαθέτει 30 πανομοιότυπες σουίτες επιφάνειας περίπου 74 τ.μ., όλες με ιδιωτικό μπαλκόνι, προσφέροντας το ίδιο επίπεδο άνεσης και πολυτέλειας σε όλους τους επισκέπτες.

Οι χώροι του σκάφους θα περιλαμβάνουν μεγάλες εξωτερικές βεράντες, infinity pools, χώρους ευεξίας, εστιατόρια υψηλής γαστρονομίας και πολυτελή σαλόνια, σχεδιασμένα με αισθητική που παραπέμπει στα κορυφαία μοντέλα της Mercedes-Maybach. Παράλληλα, το εγχείρημα δίνει έμφαση και στη βιωσιμότητα, με σχέδια για χρήση πιο φιλικών προς το περιβάλλον καυσίμων, όπως μεθανόλη και βιοντίζελ.

Εφόσον το σχέδιο προχωρήσει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, η πρώτη σεζόν του Maybach Ocean Club αναμένεται να ξεκινήσει το 2029, σηματοδοτώντας την είσοδο της γερμανικής μάρκας σε μια εντελώς νέα κατηγορία υπερπολυτελών εμπειριών.