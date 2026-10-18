Από την Ελλάδα στην Κίνα: Ξεκινάει μια εβδομάδα αφιερωμένη στη Lepas

Από τις 18 έως τις 24 Οκτωβρίου στη Wuhu της Κίνας διοργανώνεται η πρώτη “Lepas Global Elegant Week”.

Το εντυπωσιακό λανσάρισμα της Lepas στην Ελλάδα που έλαβε χώρα στο Golf της Γλυφάδας και η Auto Athina 2026 που έφερε σε επαφή το ελληνικό κοινό με τα μοντέλα της μάρκας, δίνουν τώρα τη σκυτάλη στην πρώτη “Lepas Global Elegant Week”.

Με επίκεντρο τη Wuhu της Κίνας, οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν στις 18 και θα λοκληρωθούν στις 24 Οκτωβρίου, κάτω από τον ευρύτερο τίτλο “Together in Elegance”. Οι προσκεκλημένοι της Lepas θα έχουν την ευκαιρία θα δουν από κοντά, να οδηγήσουν και να μάθουν τα πάντα για τις τεχνολογίες των L4, L6 και L8, ενώ τα φώτα της δημοσιότητας θα δει για πρώτη φορά ένα ολοκαίνουργιο πρωτότυπο.

Μέσα από την εντυπωσιακή σιλουέτα του θα δώσει το στίγμα για την εξέλιξη των“Leopard Aesthetics”, της σχεδιαστικής γλώσσας που κάνει τα μοντέλα της μάρκας μοναδικά.

Από την αίγλη του εμπορικού λανσαρίσματος στην Ελλάδα, η Lepas μεταφέρει τώρα το επίκεντρο της προσοχής στη Wuhu, όπου θα συνεχίσει να διανθίζει τη διεθνή της κοινότητα.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την “Lepas Global Elegant Week” θα ανακοινώνονται σταδιακά.