Από την πίστα στον δρόμο: Πώς η Formula E επιταχύνει την ηλεκτρική μετάβαση

Η Formula E έχει στόχο να μειώσει τις εκπομπές ρύπων κατά 45% έως το 2030.

Ο μηχανοκίνητος αθλητισμός αποτελεί μια δραστηριότητα που ανεβάζει την αδρεναλίνη στα ύψη, διαθέτοντας πιστό κοινό σε παγκόσμιο επίπεδο. Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια κάνει στροφή στη βιωσιμότητα, υιοθετώντας νέες τεχνολογίες και πρακτικές με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος. Κορυφαίο παράδειγμα αποτελεί η Formula E, η οποία… περιγράφει τον εαυτό της ως «η πρώτη δραστηριότητα μηχανοκίνητου αθλητισμού με μηδενικές εκπομπές άνθρακα στον κόσμο».

Η Formula E ξεκίνησε πριν από 12 χρόνια στο Πεκίνο. Έγινε το πρώτο αθλητικό πρωτάθλημα στον κόσμο που εντάχθηκε στην πρωτοβουλία Science Based Targets (SBTi) το 2021. Και το 2025 έγινε το πρώτο άθλημα που πιστοποιήθηκε σύμφωνα με το Net Zero Pathway του British Standards Institution.

Η Formula E έχει στόχο να μειώσει τις εκπομπές ρύπων κατά 45% έως το 2030, μέσω μέτρων όπως η χρήση θαλάσσιων μεταφορών για τη μεταφορά των αυτοκινήτων, η αποφυγή των αεροπορικών μεταφορών όσο το δυνατόν περισσότερο και η ενθάρρυνση των θεατών να χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς για να μετακινούνται προς τους αγώνες, σημειώνει το Reuters.

Οι υπολειπόμενες εκπομπές αντιμετωπίζονται μέσω πιστοποιημένων έργων μείωσης και απομάκρυνσης άνθρακα στις τοποθεσίες όπου διεξάγονται οι αγώνες. Σε αυτά περιλαμβάνονται η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο στην Κίνα, από αέριο χωματερών στο Μεξικό και από ανεμογεννήτριες στο Μαρόκο.Στην πίστα, ο στόχος δεν είναι απλώς η δημιουργία ενός γρήγορου αγωνιστικού αυτοκινήτου -οι καινοτομίες που αναπτύσσουν οι ομάδες της Formula E έχουν σχεδιαστεί ώστε να μεταφερθούν στα ηλεκτρικά οχήματα καθημερινής χρήσης.

Η FIA, ο οργανισμός που διοικεί τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, αναφέρει για το τελευταίο, τέταρτης γενιάς αυτοκίνητο της Formula E, γνωστό ως Gen4, ότι «κάθε χαρακτηριστικό του, από την ενεργή τετρακίνηση και το ενεργό διαφορικό, αποδεικνύει όλες τις τεχνολογίες που προσφέρουν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, καθιστώντας αυτό το όχημα πιο σχετικό με τα αυτοκίνητα δρόμου για τους κατασκευαστές και τη μελλοντική καινοτομία των οχημάτων τους από ποτέ».

Ο οδηγός Lucas di Grassi, ο οποίος συμμετέχει στη Formula E από την ίδρυσή της, προσθέτει ότι η τελευταία σχεδίαση αγωνιστικού αυτοκινήτου, η οποία θα κάνει το ντεμπούτο της στο τέλος αυτής της χρονιάς, θα έχει άμεσο αντίκτυπο στην ηλεκτροκίνηση των οδικών μεταφορών.

«Ο βασικός στόχος είναι οι τεχνολογίες που αναπτύσσουμε εδώ να μπορούν να εφαρμοστούν σε εκατομμύρια αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στους δρόμους», σημειώνει.

Πηγή: Reuters