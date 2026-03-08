Από την πίστα του Μαρακές στις κορυφές του Άτλαντα: Το νέο Audi RS5 σε αποστολή επιδόσεων

Με προηγμένο plug-in υβριδικό σύστημα και νέο σύστημα τετρακίνησης quattro με Dynamic Torque Control, το Audi RS5 χορεύει κάτω από τον ήλιο του Μαρόκου.

Λίγο μετά την επίσημη παρουσίασή του, το νέο, plug-in υβριδικό Audi RS5 ταξίδεψε στο Μαρόκο, αποδεικνύοντας τις δυνατότητές του στην πίστα Circuit de Marrakech αλλά και στους απαιτητικούς δρόμους της οροσειράς του Άτλαντα.

Ο ζωντανός παλμός των αγορών, τα αρώματα εξωτικών μπαχαρικών και τα δαιδαλώδη σοκάκια της παλιάς πόλης του Μαρακές, όπως και οι άγονες κοιλάδες και οι χιονισμένες κορυφές της οροσειράς του Άτλαντα συνθέτουν το πεδίο δράσης του μοντέλου των 639 ίππων και 825 Nm που ολοκληρώνει το σπριντ 0-100 χλμ./ώρα σε 3,6 δλ.

Στην πίστα

Η πίστα Circuit de Marrakech μετατράπηκε σε μια απαιτητική διαδρομή που έφερε το RS5 στα όριά του. Σφιχτές στροφές, τμήματα slalom και ειδικές ζώνες drift δημιούργησαν συνθήκες που δοκίμασαν την ευελιξία, την ακρίβεια και τη δυναμική συμπεριφορά του αυτοκινήτου, το οποίο σύμφωνα με την Audi αποδεικνύει άμεσα την ακρίβεια με την οποία ανταποκρίνεται στις εντολές του τιμονιού. Η κατανομή ροπής προσαρμόζεται συνεχώς στις συνθήκες οδήγησης, επιτρέποντας ευέλικτες αλλαγές κατεύθυνσης αλλά και σταθερή πορεία σε υψηλές ταχύτητες.

Η γερμανική μάρκα προσθέτει ότι ακόμη και σε απότομες μεταβολές φορτίου, το όχημα παραμένει απόλυτα ελεγχόμενο και ισορροπημένο χάρη στο νέο σύστημα τετρακίνησης quattro με Dynamic Torque Control. Το σύστημα επιτρέπει ηλεκτρομηχανικό torque vectoring στον πίσω άξονα και κατανέμει τη ροπή μεταξύ των τροχών με εξαιρετικά μεγάλη ταχύτητα και ακρίβεια. Το αποτέλεσμα είναι πιο άμεσο τιμόνι, μέγιστη σταθερότητα και ελεγχόμενη επιτάχυνση ακόμη και στις πιο κλειστές στροφές.

«Το νέο RS 5 θέτει νέα πρότυπα τεχνολογίας και αναδεικνύει την ισχύ του plug-in hybrid συστήματος κίνησης. Το ηλεκτρομηχανικό torque vectoring στον πίσω άξονα, σε συνδυασμό με την ανάρτηση RS sport, αξιοποιεί έξυπνα το πρόσθετο βάρος του εξηλεκτρισμού. Το αποτέλεσμα είναι ένα RS 5 με ακόμη μεγαλύτερη ακρίβεια και σταθερότητα, χωρίς να χάνει την αίσθηση ευελιξίας και ελαφρότητας. Περισσότερο από ποτέ, ο κόκκινος ρόμβος του RS συμβολίζει τη σύζευξη τεχνολογίας επόμενης γενιάς και επιδόσεων quattro», δήλωσε ο Managing Director της Audi Sport, Rolf Michl.

Στα βουνά του Άτλαντα

Η διαδρομή συνεχίζεται από την πίστα του Μαρακές προς τις εκτεταμένες περιοχές της οροσειράς του Άτλαντα. Σε αυτές τις συνθήκες αναδεικνύεται η ανάρτηση RS sport με καινοτόμα αμορτισέρ twin-valve. Σε χαμηλότερα τμήματα της διαδρομής, σε δρόμους με ανομοιομορφίες, τα αμορτισέρ απορροφούν ακόμη και τις μικρότερες ανωμαλίες. Όσο η διαδρομή ανηφορίζει προς το βουνό, ανταποκρίνονται σε κάθε κίνηση του αμαξώματος κατά την ανάβαση σε πιο απαιτητικές διαδρομές.

Οι κινήσεις κλίσης και βύθισης του αμαξώματος μειώνονται αισθητά, προσφέροντας ομαλή και ελεγχόμενη οδήγηση σε κάθε επιφάνεια, ιδιαίτερα στις σφιχτές στροφές των ορεινών περασμάτων. Το τιμόνι παραμένει ακριβές ακόμη και όταν ο δρόμος ανοίγει μετά από μια απότομη στροφή, μεταδίδοντας στον οδηγό αίσθηση απόλυτου ελέγχου, εξηγεί η Audi.

Σε αμιγώς ηλεκτρική λειτουργία, το RS5 κινείται σχεδόν αθόρυβα μέσα από τα ορεινά χωριά. Όταν οι απαιτήσεις του δρόμου αυξάνονται, ο θερμικός κινητήρας και ο ηλεκτροκινητήρας συνεργάζονται για να προσφέρουν υψηλά αποθέματα ισχύος, ιδανικά για μεγάλες ανηφόρες ή συνεχείς φουρκέτες.

Σε αρμονία με το τοπίο

Το RS 5 εναρμονίζεται με το μαροκινό τοπίο όχι μόνο τεχνικά αλλά και αισθητικά. Το παιχνίδι φωτός και σκιάς αναδεικνύει τους έντονους ώμους του αμαξώματος, τα φαρδιά φτερά και την τρισδιάστατη μάσκα Singleframe. Οι σκοτεινής απόχρωσης προβολείς Matrix LED και η ψηφιακή φωτεινή υπογραφή ημέρας με σχεδίαση εμπνευσμένη από καρό σημαία προσδίδουν στο αυτοκίνητο μια ιδιαίτερα δυναμική και επιβλητική παρουσία.

«Η οδήγηση εδώ στο Μαρόκο με ήλιο, σκόνη και απαιτητικούς ορεινούς δρόμους δείχνει πόσο σίγουρα και αξιόπιστα το πρώτο μας plug-in hybrid υψηλών επιδόσεων ανταποκρίνεται σε πραγματικές συνθήκες. Αυτό είναι το νόημα του Vorsprung durch Technik: η πραγματική καινοτομία αποδεικνύεται στον δρόμο. Το νέο RS 5 εκφράζει ακριβώς αυτό – υψηλές επιδόσεις που αποδίδουν παντού», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Audi Gernot Döllner.