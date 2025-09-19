Από το Μόναχο στο Μιλάνο σε 3,5 ώρες: Προχωρά η κατασκευή του μεγαλύτερου τούνελ στον κόσμο

Με μήκος 55 χλμ., η υπόγεια σιδηροδρομική σήραγγα αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα έργα υποδομής σε ολόκληρη την ήπειρο.

Οι εργάτες διέσπασαν την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου το τελευταίο, λεπτό στρώμα βράχου για την ολοκλήρωση μίας υπόγειας σήραγγας μεταξύ Αυστρίας και Ιταλίας, η οποία θα αποτελέσει στο μέλλον μια σιδηροδρομική γραμμή υψηλής ταχύτητας που θα συνδέει τον Βορρά με τον Νότο της Ευρώπης.

Η Σήραγγα Brenner Base, που παρουσιάζεται ως η μεγαλύτερη υπόγεια σιδηροδρομική σύνδεση στον κόσμο, αποτελεί έργο-κλειδί στην προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μεταφέρει τις ροές εμπορευμάτων από τους δρόμους στις σιδηροδρομικές γραμμές, ώστε να μειωθεί η ατμοσφαιρική ρύπανση και να ενισχυθεί το διασυνοριακό εμπόριο.

#CEFTransport 🆕 Brenner Base Tunnel: first cross-border breakthrough of exploratory tunnel 🚞 The 56km long tunnel provides information on rock mass to reduce costs & time for the construction of the main tunnels 🏔️🚆#EU funded project story ➡️ https://t.co/tjJZiJlTHY pic.twitter.com/W4mfIQnNbn — CINEA 🇪🇺 (@cinea_eu) September 18, 2025

«Σήμερα κάνουμε μαζί ένα αποφασιστικό βήμα για την κατασκευή ενός από τα μεγαλύτερα έργα υποδομής σε ολόκληρη την ήπειρο», δήλωσε την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι.

«Είναι μια ιστορική ημέρα. Για την Ιταλία, για την Αυστρία και για ολόκληρη την Ευρώπη».

Η σύνδεση αυτή θα είναι η πρώτη αποκλειστική σιδηροδρομική σήραγγα που θα ενώνει απευθείας την Αυστρία με την Ιταλία. Η λειτουργία της αναμένεται να ξεκινήσει το 2032, με καθυστέρηση περίπου 16 ετών σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό, ενώ το κόστος υπολογίζεται στα 8,5 δισ. ευρώ.

Η σήραγγα θα έχει μήκος 55 χλμ. όταν ολοκληρωθεί και θα επεκταθεί στα 64 χλμ. με τη σύνδεσή της σε υφιστάμενη υπόγεια γραμμή προς το Ίνσμπρουκ. Θα μειώσει τον χρόνο ταξιδιού από τη Φορτέτσα της Ιταλίας στο Ίνσμπρουκ σε λιγότερο από 25 λεπτά, από 80 λεπτά που είναι σήμερα. Παράλληλα, το Μόναχο-Ρώμη θα διαρκεί μόλις 5,5 ώρες και το Μόναχο-Μιλάνο 3,5 ώρες.

Το Πέρασμα του Μπρένερ είναι ένα από τα πιο πολυσύχναστα ορεινά περάσματα της Ευρώπης που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά εμπορευμάτων. Κάθε χρόνο, πάνω από 2,5 εκατομμύρια φορτηγά, 14 εκατομμύρια οχήματα και 50 εκατομμύρια τόνοι αγαθών περνούν το αλπικό πέρασμα, προκαλώντας κομφούζιο στις τοπικές κοινότητες.

Σήμερα, περίπου 70% της διασυνοριακής κίνησης μέσω του Μπρένερ γίνεται οδικώς και μόνο 30% σιδηροδρομικώς, μια ισορροπία που η νέα σήραγγα στοχεύει να ανατρέψει.

Reuters

Πηγή: Kathimerini.gr