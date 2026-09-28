Αποχαιρετούν το τούνελ του 1873: Ένα έργο 5 δισ. αλλάζει τη Bαλτιμόρη

Η αντικατάσταση της B&P Tunnel ηλικίας 153 ετών είναι κρίσιμη για τη βελτίωση της ασφάλειας και της αξιοπιστίας κατά μήκος του Northeast Corridor, του πιο πολυσύχναστου επιβατικού σιδηροδρομικού δικτύου της Αμερικής.

Οι κατασκευαστικές εργασίες επιταχύνονται στο πλαίσιο ενός από τα πιο φιλόδοξα έργα σιδηροδρομικών υποδομών στη Βόρεια Αμερική.

Ένα νέο σιδηροδρομικό τούνελ ύψους 5 δισ. ευρώ στη Βαλτιμόρη θα αντικαταστήσει τη σήραγγα B&P Tunnel του 1873.

Γιατί αντικαθίσταται η B&P Tunnel

Κεντρικό στοιχείο του έργου είναι η αντικατάσταση της υπάρχουσας B&P Tunnel, μιας κατασκευής που χρονολογείται από το 1873 και παραμένει η παλαιότερη σιδηροδρομική σήραγγα της Amtrak.

Η γερασμένη σήραγγα αποτελεί κρίσιμο τμήμα του πιο πολυσύχναστου σιδηροδρομικού διαδρόμου επιβατών στις Ηνωμένες Πολιτείες και εξυπηρετεί εκατομμύρια επιβάτες κάθε χρόνο.

Ωστόσο, η επιβαρυμένη κατάστασή της, η εισροή νερού, οι περιορισμοί χωρητικότητας και οι κλειστές καμπύλες έχουν μετατρέψει τη σήραγγα σε σημαντική πηγή καθυστερήσεων. Τα τρένα αναγκάζονται να μειώνουν την ταχύτητά τους στα 48 χλμ/ώρα όταν περνούν μέσα από αυτήν.

Πώς θα είναι το νέο σύστημα σηράγγων

Το έργο αντικατάστασης, η μεγαλύτερη μεμονωμένη επένδυση υποδομών στην ιστορία της Amtrak, θα δημιουργήσει τελικά ένα σύστημα δύο παράλληλων σηράγγων, γνωστό ως Frederick Douglass Tunnel, σημειώνει το constructconnect.com.

Η νέα χάραξη θα επιτρέπει ταχύτητες έως και 161 χλμ/ώρα.

«Η αντικατάσταση της B&P Tunnel ηλικίας 153 ετών είναι κρίσιμη για τη βελτίωση της ασφάλειας και της αξιοπιστίας κατά μήκος του Northeast Corridor, του πιο πολυσύχναστου επιβατικού σιδηροδρομικού δικτύου της Αμερικής», δήλωσε ο πρόεδρος της Amtrak, Roger Harris.

«Αυτή η επένδυση προχωρά με σαφή πορεία προς τα εμπρός, καθώς εργαζόμαστε για την έναρξη λειτουργίας της νέας Frederick Douglass Tunnel το 2036.

Frederick Douglass Tunnel

Τι έχει κατασκευαστεί μέχρι σήμερα

Το πρώτο μεγάλο κατασκευαστικό συμβόλαιο ανατέθηκε στα τέλη του 2023, ενώ οι εργασίες μετακίνησης των δικτύων κοινής ωφέλειας ξεκίνησαν το 2024. Έκτοτε, έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος σε διάφορα σημεία του έργου.

Ένα από τα πιο εμφανή επιτεύγματα είναι η ανακατασκευή της σιδηροδρομικής γέφυρας πάνω από τη West Mulberry Street, της πρώτης από τις πέντε γέφυρες που πρέπει να αντικατασταθούν ώστε να εξυπηρετούν τη μελλοντική χάραξη της σιδηροδρομικής γραμμής.

Οι εργολάβοι έχουν ολοκληρώσει τις εκσκαφές και έχουν τοποθετήσει τα αρχικά θεμέλια, ενώ πλέον πραγματοποιούνται εργασίες σκυροδέτησης και σταθεροποίησης της γέφυρας.

Τα δύο τεράστια μηχανήματα

Την ίδια στιγμή, προχωρά η κατασκευή των δύο τεράστιων tunnel-boring machines (TBMs) που θα ανοίξουν τις νέες σήραγγες.

Το πρώτο μηχάνημα έχει πλέον ολοκληρωθεί σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% και παραμένει εντός χρονοδιαγράμματος για να χρησιμοποιηθεί το 2028.

Παράλληλα, έχει ξεκινήσει η κατασκευή ενός τεράστιου φρέατος στη νότια είσοδο της σήραγγας. Η εκσκαφή έχει φτάσει σε βάθος 18 μέτρων και το σημείο αυτό θα αποτελέσει την αφετηρία για τη διάνοιξη της σήραγγας.

Μόλις ολοκληρωθεί η εκσκαφή, τα τεράστια TBM θα κατέβουν μέσα στο φρέαρ και θα συναρμολογηθούν υπόγεια.

Οι μηχανικοί τροποποίησαν επίσης τη χάραξη της σήραγγας, ανεβάζοντας ορισμένα τμήματά της κατά 10 έως 22 πόδια (3 έως 6,7 μέτρα). Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται ο όγκος των εκσκαφών, ενώ εξακολουθούν να τηρούνται τα απαιτούμενα πρότυπα ασφαλείας.

Άλλες αλλαγές περιλαμβάνουν την αναδιάταξη της σειράς των εργασιών και την αύξηση των δυνατοτήτων για την παράλληλη εκτέλεση διαφορετικών κατασκευαστικών δραστηριοτήτων.

Πότε θα ξεκινήσει η διάνοιξη της σήραγγας

Παρά την πρόοδο, απομένουν σημαντικές εργασίες πριν ξεκινήσει η διάνοιξη.

Τα συνεργεία συνεχίζουν τις εργασίες σταθεροποίησης του εδάφους, εγκατάστασης αποχετευτικών δικτύων, τροποποίησης των δρόμων και προετοιμασίας των εργοταξίων σε όλο το μήκος του έργου.

Μόλις ξεκινήσει η διάνοιξη το 2028, τα δύο TBM θα ανοίξουν ξεχωριστές σήραγγες κάτω από τη Bαλτιμόρη, δημιουργώντας τον βασικό κορμό ενός νέου σιδηροδρομικού διαδρόμου που έχει σχεδιαστεί για να εξυπηρετεί την περιοχή για πολλές δεκαετίες.

Μετά την ολοκλήρωση της διάνοιξης, τα συνεργεία θα εγκαταστήσουν τις σιδηροδρομικές γραμμές, τα συστήματα ηλεκτροδότησης, τις τηλεπικοινωνιακές υποδομές, τον εξοπλισμό εξαερισμού και τα συστήματα ασφαλείας, πριν η νέα γραμμή τεθεί σε λειτουργία.