Απογοήτευση για τη νέα Ferrari – «Βροχή» αρνητικών σχολίων, τι λένε οι φίλοι της

«Πού βρίσκεται το κουμπί για dislike;» ρωτούν οι χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Ferrari περνάει σε μια νέα εποχή, ενδίδοντας στις σύγχρονες τάσεις και τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, μέσω της Luce, ενός 5θέσιου μοντέλου 1.050 ίππων.

Με δεδομένο ότι η Luce αποτελεί το σημαντικότερο μοντέλο του Μαρανέλο των τελευταίων ετών, ήταν αδύνατο να μην τραβήξει πάνω της το ενδιαφέρον των φίλων της αυτοκίνησης.

Τα σχόλια, ωστόσο, δεν κινούνται προς την κατεύθυνση που ίσως θα ήλπιζαν οι ιθύνοντες του ιταλικού brand. Αυτά εστιάζουν στη ριζοσπαστική σχεδίαση του μοντέλου, η οποία ανατέθηκε στη δημιουργική κολεκτίβα σχεδιασμού υπό την ηγεσία των Sir Jony Ive -που είναι ευρέως γνωστός για τη σχεδίαση των iMac, iPhone και iPad κατά τη «θητεία» του στην Apple- και Marc Newson.

Σύμφωνα με τους φίλους της εταιρείας, το design της Luce είναι πλήρως αποκομμένο από παραδοσιακές, επιθετικές γραμμές των υπεραυτοκινήτων από το Μαρανέλο, με αποτέλεσμα το νέο ιταλικό δημιούργημα να μη θυμίζει σε τίποτα τα άλλα προϊόντα της μάρκας.

«Μοιάζει σαν ποντίκι της Apple», «απολύστε τους πάντες», «Τραγικό», «Πού βρίσκεται το κουμπί για dislike;», «Πώς μπορείς να καταστρέψεις μία από τις σπουδαιότερες μάρκες αυτοκινήτων», «Η πρωταπριλιά ήταν τον περασμένο μήνα».

Πρόκειται για σχόλια που έχουν δημοσιευθεί στον επίσημο λογαριασμό της Ferrari στο Instagram, συγκεντρώνοντας εκατοντάδες likes, κάτι που μαρτυράει ότι βρίσκουν σύμφωνους χιλιάδες άλλους θιασώτες των τεσσάρων τροχών, οι οποίοι μεγάλωσαν με αφίσες Ferrari στους στοίχους των παιδικών δωματίων τους.

Η Ferrari Luce αντιμετωπίστηκε με σκεπτικισμό και από τους επενδυτές. Η μετοχή της ιταλικής εταιρείας υποχώρησε πάνω από 6% στο χρηματιστήριο του Μιλάνου, περιορίζοντας μέρος των αρχικών απωλειών, ενώ σε ορίζοντα 12μήνου καταγράφει πλέον πτώση σχεδόν 27%.

Ερωτηθείς από το CNBC σχετικά με το αν η Luce μπορεί να ικανοποιήσει τόσο τους νέους πελάτες όσο και το παραδοσιακό κοινό της μάρκας, ο διευθύνων σύμβουλος της Ferrari, Benedetto Vigna, εξήγησε ότι η σχεδιαστική γλώσσα του μοντέλου ορίστηκε από τον ηλεκτρική τεχνολογία της.

«Όταν έχεις μια νέα τεχνολογία, πρέπει να διασφαλίσεις ότι αυτή αποτυπώνεται σωστά στον σχεδιασμό· επομένως, το design πρέπει να είναι διαφορετικό». Εξέφρασε δε την αισιοδοξία του, ότι με τη Luce η μάρκα θα κρατήσει τους υφιστάμενους πελάτες της και θα προσελκύσει νέους.