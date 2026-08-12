Αποκαλύφθηκε το εσωτερικό της Jaguar Type 01

Η είσοδος της Jaguar στον κόσμο της ηλεκτροκίνησης γίνεται με ένα GT με ριζοσπαστικό σχεδιασμό.

Προ των πυλών βρίσκεται η αποκάλυψη του ηλεκτρικού GT της Jaguar. Το μοντέλο θα παρουσιαστεί πλήρως τον Οκτώβριο, αλλά η μάρκα προλειαίνει το έδαφος με την παρουσίαση της καμπίνας του.

Υπό την ονομασία “Type 01”, το νέο τετραθέσιο μοντέλο θα σηματοδοτήσει τα εγκαίνια μιας νέας, αμιγώς ηλεκτρικής εποχής για τη βρετανική μάρκα.

Το εσωτερικό αντλεί σαφή έμπνευση από εκείνο του αμφιλεγόμενου πρωτοτύπου Type 00 και η εταιρεία το χαρακτηρίζει ως «ένα όραμα ενός concept car που μεταφέρθηκε στην παραγωγή».

Το πιο αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό της σχεδίασης είναι μια μεγάλη «κεντρική ράχη» (central spine), την οποία η Jaguar αποκαλεί «έργο τέχνης-υπογραφή» (signature art piece) — που εκτείνεται σε όλο το μήκος της καμπίνας, ανάμεσα στα εμπρός και τα πίσω καθίσματα.

Η ράχη χωρίζει το εσωτερικό σε τέσσερα τμήματα, καθένα από τα οποία διαθέτει το δικό του ξεχωριστό κάθισμα. Μία από τις εικόνες επιβεβαιώνει επίσης ότι η Type 01 διαθέτει χαμηλή, καμπυλωτή οροφή, η οποία φέρει πανοραμικό γυαλί.

Η θέση οδήγησης φαίνεται να είναι χαμηλή, ενώ στο ταμπλό τα όργανα λάμπουν δια της απουσίας τους. Υπάρχει μια μεγάλη ψηφιακή οθόνη πληροφοριών μπροστά από τον οδηγό, αλλά πιο κεντρικά, στην central spine, εδρεύει μόλις μια μικρή οθόνη αφής για τα χειριστήρια του κλιματισμού και του συστήματος πολυμέσων.

Η Jaguar αναφέρεται σε αυτό ως «τεχνολογία κρυμμένη και διαθέσιμη κατ’ απαίτηση» (hidden on-demand technology), η οποία, σύμφωνα με την εταιρεία, έχει ενσωματωθεί απευθείας στην αρχιτεκτονική του αυτοκινήτου.

Οι εικόνες επιβεβαιώνουν επίσης ότι η Type 01 δεν θα διαθέτει πίσω τζάμι, αλλά αντί γι’ αυτό θα χρησιμοποιεί ψηφιακή κάμερα οπισθοπορείας. Ασυνήθιστα, η οθόνη για αυτή την κάμερα βρίσκεται στη βάση του παρμπρίζ, στο ίδιο ύψος με τους εξωτερικούς καθρέφτες.

Η Type 01 θα παρουσιαστεί στο Monterey Car Week στην Καλιφόρνια αυτό το Σαββατοκύριακο, με ένα νέο καμουφλάζ. Η επίσημη αποκάλυψή της έχει προγραμματιστεί για τις 6 Οκτωβρίου στη Νέα Υόρκη.