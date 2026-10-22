Αποκαλύφθηκε το νέο Omoda X: Με δυνατότητα διέλευσης από νερό βάθους 70 εκατοστών

Στο εμπρός μέρος ενσωματώνεται θερμική κάμερα, η οποία μπορεί να εντοπίζει κινούμενα ζώα και πεζούς σε απόσταση έως 90 μέτρων, ακόμη και σε συνθήκες απόλυτου σκοταδιού.

Ενώ η υπάρχουσα γκάμα της Omoda επικεντρώνεται κυρίως σε κομψά crossover πόλης με σχεδίαση που θυμίζει κουπέ, το νέο Omoda X στρέφεται στην ουσιαστική χρηστικότητα εκτός δρόμου. Το νέο SUV συνδυάζει φουτουριστικά σχεδιαστικά στοιχεία επιστημονικής φαντασίας με εξοπλισμό που του επιτρέπει να κινηθεί και πέρα από την άσφαλτο.

Διαθέτει ορισμένα σχεδιαστικά στοιχεία που παραπέμπουν στο Omoda C7, όπως τα πίσω φωτιστικά σώματα σε σχήμα κεραυνού, αλλά κατά τα άλλα αποτελεί ένα εντελώς νέο μοντέλο.

Οι επίσημες επιλογές συστημάτων κίνησης, οι εξωτερικές διαστάσεις και οι τιμές παραμένουν προς το παρόν επτασφράγιστο μυστικό. Ωστόσο, οι δυνατότητές του για περιπέτεια βρίσκονται στο επίκεντρο της παρουσίασης.

More than bold.

More than one possibility.

OWN MY EDGE. I AM X.

/OMODA /OX /OMODAJAECOO /OMODAXNight /2026InternationalUsersSummit https://t.co/cw7qqPD9Sf — OMODA & JAECOO GLOBAL (@OMODAJAECOO_) October 20, 2026

Διέλευση από νερό βάθους 70 εκατοστών

Αντί να περιορίζεται σε επιφανειακές αισθητικές προσθήκες, το Omoda X διαθέτει μετρήσιμες δυνατότητες, σχεδιασμένες για εξορμήσεις με διανυκτέρευση στη φύση και περιηγήσεις σε απομακρυσμένες περιοχές.

Το πλαίσιο προσφέρει απόσταση από το έδαφος 200 χιλιοστών, καθώς και εντυπωσιακή δυνατότητα διέλευσης από νερό βάθους έως 700 χιλιοστών, επιτρέποντάς του να περνά από ρηχά ποτάμια και σημεία με στάσιμο νερό. Στο πίσω μέρος, το όχημα διαθέτει ικανότητα ρυμούλκησης έως 1,8 τόνους, ενώ η οροφή υποστηρίζει δυναμικό φορτίο έως 75 κιλά για σχάρες αποσκευών και σκηνές οροφής.

Η σχεδίαση αντανακλά αυτές τις δυνατότητες, με ογκώδεις πλαστικές επενδύσεις στα φτερά, γωνιώδη φωτιστικά σώματα LED εμπρός και πίσω, αυξημένη απόσταση από το έδαφος και κίτρινες δαγκάνες φρένων υψηλής αντίθεσης, οι οποίες διακρίνονται μέσα από τις ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών που συνδυάζονται με ελαστικά παντός εδάφους.

Θερμική απεικόνιση που εντοπίζει ζώα

Το Omoda X παρουσιάζει επίσης αρκετές τεχνολογικές λύσεις που στοχεύουν στην αντιμετώπιση κινδύνων κατά την οδήγηση σε αγροτικούς δρόμους και περιφερειακές διαδρομές.

Ειδικότερα:

– Θερμική νυχτερινή όραση μεγάλης εμβέλειας: Στο εμπρός μέρος ενσωματώνεται θερμική κάμερα, η οποία μπορεί να εντοπίζει κινούμενα ζώα και πεζούς σε απόσταση έως 90 μέτρων, ακόμη και σε συνθήκες απόλυτου σκοταδιού. Η τεχνολογία αυτή μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη σε αυτοκινητοδρόμους και σε περιοχές όπου κυκλοφορούν άγρια ζώα.

– Αυτοεπιδιορθούμενη βαφή ProGloss Plus: Το αμάξωμα διαθέτει προηγμένη διαφανή προστατευτική επίστρωση, σχεδιασμένη να περιορίζει τις ελαφριές γρατζουνιές από κλαδιά και θάμνους. Οι μικρές επιφανειακές φθορές μπορούν να εξαφανίζονται υπό την επίδραση της θερμότητας του περιβάλλοντος.

– Πανοραμική γυάλινη οροφή Cool Tech: Για τον περιορισμό της υπερθέρμανσης της καμπίνας το καλοκαίρι, η μεγάλη γυάλινη οροφή χρησιμοποιεί ειδικά ανακλαστικά στρώματα που μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως και κατά 7 βαθμούς Κελσίου υπό άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

Επιστροφή των φυσικών χειριστηρίων

Στο εσωτερικό, η Omoda απομακρύνεται σκόπιμα από τις μινιμαλιστικές σχεδιάσεις ταμπλό και τις διεπαφές που βασίζονται αποκλειστικά σε οθόνες αφής, οι οποίες έχουν προκαλέσει επικρίσεις από παραδοσιακούς οδηγούς.

Η καμπίνα ακολουθεί τη γεωμετρική σχεδιαστική φιλοσοφία του εξωτερικού, με μια πολυγωνική κεντρική κονσόλα που καταλήγει σε μια ημιενσωματωμένη κεντρική οθόνη πολυμέσων 13,2 ιντσών.

Σημαντικό είναι ότι οι βασικές λειτουργίες εξακολουθούν να ελέγχονται μέσω φυσικών κουμπιών, περιστροφικών διακοπτών και διακοπτών τύπου rocker στην κάτω κονσόλα. Ο οδηγός διαθέτει επίσης ξεχωριστό ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,25 ιντσών.

Στις τεχνολογικές δυνατότητες περιλαμβάνεται ένα ενσωματωμένο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης (LLM), το οποίο διαχειρίζεται φωνητικές εντολές σε φυσική γλώσσα, όπως αναζητήσεις για τοπικά εστιατόρια ή ερωτήματα πλοήγησης.

Παράλληλα, το όχημα διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα καραόκε χωρίς μικρόφωνο, το οποίο καταγράφει τις φωνές των επιβατών μέσω τεσσάρων κατευθυντικών μικροφώνων στην καμπίνα.

Οι επίσημες ανακοινώσεις για την κυκλοφορία του μοντέλου στις επιμέρους αγορές και για τις τοπικές εκδόσεις εξοπλισμού αναμένονται σε μεταγενέστερη ημερομηνία.