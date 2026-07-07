Αποκαλύφθηκε το όνομα της πρώτης ηλεκτρικής Bentley

H Bentley αποκάλυψε πως πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο παραγωγής στην ιστορία της θα ονομαστεί Torcal. Το φθινόπωρο θα γίνει το επίσημο ντεμπούτο του.