Αποκαλύφθηκε το όνομα της πρώτης ηλεκτρικής Bentley

H Bentley αποκάλυψε πως πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο παραγωγής στην ιστορία της θα ονομαστεί Torcal. Το φθινόπωρο θα γίνει το επίσημο ντεμπούτο του.
Μετά από χρόνια αναμονής, η Bentley αποκάλυψε το όνομα του πρώτου αμιγώς ηλεκτρικού μοντέλου παραγωγής στην ιστορία της.
Το Torcal, το ολοκαίνουργιο πολυτελές SUV της μάρκας, ετοιμάζεται να κάνει το επίσημο ντεμπούτο του στο Λονδίνο στις 23 Σεπτεμβρίου, σηματοδοτώντας την απαρχή ενός νέου κεφαλαίου για τη Bentley.
Ακολουθώντας την παράδοση των Bentayga, Bacalar και Batur, η ονομασία του μοντέλου –διαψεύδοντας τις φήμες που ήθελαν το όνομα Barnato ως επικρατέστερο– είναι εμπνευσμένη από ένα διάσημο φυσικό ορόσημο.
Συγκεκριμένα, προέρχεται από το El Torcal de Antequera στη νότια Ισπανία, ένα τοπίο παγκοσμίως γνωστό για τους εντυπωσιακούς ασβεστολιθικούς σχηματισμούς του, ενώ η Bentley τονίζει παράλληλα τη λατινική ρίζα της λέξης από το «torquere», που συνδέεται άμεσα με τη σύγχρονη έννοια της ροπής.
Στα 4 μοντέλα επεκτείνεται η γκάμα της Bentley
Ο επικεφαλής της εταιρείας, Frank Steffen Walliser, δήλωσε ότι το νέο SUV θέτει εξαιρετικά ορόσημα σε κάθε τομέα που έχει σημασία, χαρακτηρίζοντάς το ως το πιο ώριμο και προσεγμένο αυτοκίνητο στην ιστορία της μάρκας, παρά τις προκλήσεις και τις διακυμάνσεις που παρουσιάζει αυτή την περίοδο η παγκόσμια αγορά των ηλεκτρικών οχημάτων. To Torcal θα γίνει το τέταρτο μοντέλο της φίρμας μετά τις Continental GT, Flying Spur και Bentayga.
Αν και οι περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες παραμένουν επτασφράγιστο μυστικό, είναι επιβεβαιωμένο ότι το μήκος του Torcal θα είναι μικρότερο από 5 μέτρα, τοποθετώντας το από πλευράς μεγέθους ακριβώς κάτω από τη Bentayga. Σχεδιαστικά, το μοντέλο εισάγει τη νέα οπτική ταυτότητα της Bentley, η οποία έκανε την πρώτη της εμφάνιση πέρυσι μέσω του πρωτότυπου fastback SUV EXP 15.
Ηλεκτρική με έως 1.156 ίππους
Το Torcal αναμένεται να μοιράζεται την αρχιτεκτονική και τα μηχανικά μέρη του με την ηλεκτρική Porsche Cayenne. Αυτό μεταφράζεται σε ένα προηγμένο ηλεκτρικό κύκλωμα 800 volt, το οποίο θα επιτρέπει την προσθήκη 160 χιλιομέτρων αυτονομίας σε μόλις 7 λεπτά φόρτισης, με την ωφέλιμη χωρητικότητα της μπαταρίας να εκτιμάται γύρω στις 108 kWh.
Σύμφωνα με τον επικεφαλής σχεδιασμού Robin Paige, η πραγματική αυτονομία του οχήματος αναμένεται να κυμαίνεται μεταξύ 483 και 563 χιλιομέτρων. Παρόλο που τα ακριβή νούμερα ισχύος δεν έχουν ανακοινωθεί, η παρουσία δύο ηλεκτροκινητήρων θεωρείται δεδομένη, με την συνδυαστική αποδόσή τους να αναμένεται να ξεκινάει από τους 408 ίππους και να φτάνει ακόμη και τα 1.156 PS.