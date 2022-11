Αποκάλυψη για τη νέα Porsche 911 Dakar

Η νέα Porsche 911 Dakar είναι ικανή για όλα.

Η νέα Porsche 911 Dakar, η οποία θα παραχθεί σε μόλις 2.500 μονάδες, αποδεικνύει με τον πιο απτό και πειστικό τρόπο ότι η 911, το μοντέλο θρύλος της παγκόσμιας αυτοκινητιστικής σκηνής, δεν γνωρίζει όρια, παραπέμποντας στην εμβληματική νίκη του στο Παρίσι-Ντακάρ το 1984, που ταυτόχρονα σηματοδότησε την υιοθέτηση ενός προηγμένου για την εποχή συστήματος τετρακίνησης για πρώτη φορά στην 911.

Και προς τιμήν αυτού του μοντέλου-αγνωστικού θρύλου, η νέα Porsche 911 Dakar που σήμερα είδε και επίσημα το φως της δημοσιότητας, θα προσφέρεται με ένα προαιρετικό «κουστούμι» με την ονομασία «Rallye».

Το πρώτο εντυπωσιακό στοιχείο στη νέα Porsche 911 Dakar είναι η απόστασή της από το έδαφος, η οποία είναι 50 χλστ. μεγαλύτερη από εκείνη μιας 911 Carrera με σπορ ανάρτηση. Το «παρών» δίνει για την περίσταση και ένα σύστημα ανύψωσης, το οποίο μπορεί να «σηκώσει» το εμπρός και πίσω μέρος κατά επιπλέον 30 χλστ.. Η Porsche δηλώνει μάλιστα ότι η «η απόσταση από το έδαφος και η γωνία ράμπας ανταγωνίζονται εκείνα των συμβατικών SUV».

Το σύστημα ανύψωσης δεν χρησιμοποιείται μόνο για αργές διελεύσεις της 911 Dakar πάνω από εμπόδια, αποτελώντας επί της ουσίαας αναπόσπαστο μέρος του νέου της πλαισίου. Χαρακτηριστικό είναι εδώ το γεγονός ότι η νέα 911 Dakar μπορεί να ταξιδεύει σε εκτός δρόμου επιφάνειες στην ανώτατη θέση της ανάρτησης με ταχύτητες που φτάνουν έως και τα 170 χλμ./ώρα – πάνω από αυτή την ταχύτητα, το αυτοκίνητο χαμηλώνει αυτόματα στο κανονικό επίπεδο.

Για την περίσταση, η Porsche εξέλιξε για την 911 Dakar ειδικά ελαστικά σε συνεργασία με την Pirelli (βλ. Scorpion All Terrain Plus) σε διαστάσεις 245/45 ZR 19 μπροστά και 295/40 ZR 20 πίσω. Το πέλμα του ελαστικού έχει βάθος 9 χλστ. και τα ενισχυμένα πλαϊνά τοιχώματά του αποτελούνται από δύο στρώσεις. Προαιρετικά, πάντως, διατίθενται θερινά και χειμερινά ελαστικά Pirelli P Zero.

Ο 3λιτρος biturbo εξακύλινδρος κινητήρας των 480 ίππων της Porsche παράγει εδώ μέγιστη ροπή 570 Nm προσφέροντας επιτάχυνση από στάση έως τα πρώτα 100 χλμ./ώρα σε χρόνο 3,4 δλ., ενώ λόγω των off-road ελαστικών η τελική ταχύτητα περιορίζεται στα 240 χλμ./ώρα.

Ο κινητήρας συνδυάζεται με το γνωστό, 8τάχυτο PDK της Porsche και φυσικά με τετρακίνηση. Το «παρών» δίνει επίσης ένα σοφιστικέ σύστημα τετρδιεύθυνσης, ενεργές αντιστρεπτικές δοκοί PDC, ενώ την ίδια ώρα οι βάσεις του κινητήρα είναι οι ίδιες με εκείνες που συναντάμε στην 911 GT3. «Η αλληλεπίδραση όλων των εξαρτημάτων έχει ως αποτέλεσμα η 911 Dakar να είναι εξίσου δυναμική στην άμμο και τις χαλαρές επιφάνειες όπως και στο Nürburgring Nordschleife», αναφέρει χαρακτηριστικά η Porsche.

Η μέγιστη απόδοση σε off-road μονοπάτια διασφαλίζεται επίσης από δύο νέα drive modes, τα οποία μπορούν να επιλεγούν χρησιμοποιώντας έναν περιστροφικό διακόπτη στο τιμόνι. Η λειτουργία Rallye είναι ιδανική για χαλαρές επιφάνειες ρυθμίζοντας το σύστημα τετρακίνησης με τέτοιο τρόπο ώστε η ροπή να διανέμεται σε μεγαλύτερες ποσότητες στον πίσω άξονα. Στη λειτουργία Off Road, το αυτοκίνητο ανυψώνεται αυτόματα – αυτό το drive mode έχει σχεδιαστεί για μέγιστη πρόσφυση σε δύσκολα εδάφη και στην άμμο. Και τα δύο νέα προγράμματα οδήγησης ενσωματώνουν επίσης το Rallye Launch Control, το οποίο επιτρέπει την ολίσθηση των τροχών σε ποσοστό 20% κατά τη διαδικασία της επιτάχυνσης από στάση.

Τα πρόσθετα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της 911 Dakar περιλαμβάνουν μια σταθερή και ελαφριά πίσω αεροτομή από CFRP, υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένο και το κάλλυμα του εμπρός καπό, το οποίο κοσμείται από δανεικούς από την 911 GT3 αεραγωγούς. Στάνταρ είναι επίσης οι κόκκινοι γάντζοι ρυμούλκησης εμπρός και πίσω και τα προστατευτικά στοιχεία από ανοξείδωτο χάλυβα στα πλαϊνά μαρσπιέ αλλά και κάτω από αμάξωμα, εμπρός και πίσω. Την ίδια στιγμή, οι πλευρικές εισαγωγές αέρα στο επανασχεδιασμένο μπροστινό άκρο του αυτοκινήτου προστατεύονται επίσης από γρίλιες από ανοξείδωτο χάλυβα.

Η οροφή της Porsche 911 Dakar διαθέτει μια 12βολτη πρίζα για την τροφοδοσία με ενέργεια των προβολέων που αποτελούν μέρος της προαιρετικής σχάρας οροφής. Με δυνατότητα να… σηκώνει 42 κιλά, η σχάρα αυτή μπορεί να φιλοξενήσει ακόμα και αγωνιστικό εξοπλισμό, όπως δοχεία καυσίμου και νερού και πτυσσόμενα φτυάρια, χωρίς κανένα πρόβλημα. Διαθέσιμη εδώ είναι ακόμα και μια πτυσσόμενη σκηνή οροφής.

Στο εσωτερικό, η 911 Dakar ξεχωρίζει χάρη στα φουλ μπάκετ καθίσματα και την απουσία πίσω καθισμάτων. Το ελαφρύ γυαλί και μια χαμηλού βάρους μπαταρία μειώνουν περαιτέρω το απόβαρο του αυτοκινήτου, επιτρέποντας στην Porsche 911 Dakar να ζυγίζει μόλις 1.605 κιλά – 10 κιλά βαρύτερη από την 911 Carrera 4 GTS με PDK κιβώτιο. Αξιοσημείωτη επίσης είναι και η παρουσία του γνωστού υλικού Race-Tex – με διακοσμητικές ραφές σε πράσινο απόχρωση – σε πολλές από τις εσωτερικές επιφάνειες. Προαιρετικά διατίθεται το πακέτο Rallye Sport Package, το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ζώνες ασφαλείας έξι σημείων και πυροσβεστήρα.

Στην καρδιά του προαιρετικού πακέτου σχεδίασης Rallye που επιμελείται η Porsche Exclusive Manufaktur βρίσκεται ένα φινίρισμα δύο τόνων σε λευκό/μπλε μεταλλικό χρώμα. Εκτός από τις αγωνιστικές ρίγες σε κόκκινο και χρυσό, η 911 Dakar με το Rallye Design Package φέρει επίσης την επιγραφή “Roughroads” στις πόρτες, ενώ οι βαμμένες σε λευκό χρώμα ζάντες και η κόκκινη λωρίδα των πίσω φώτων ολοκληρώνουν την χαρακτηριστική εμφάνιση.

