Αποκάλυψη για την πρώτη τετρακίνητη BMW M2

Η BMW M2 xDrive είναι ταχύτερη από την πισωκίνητη, ενώ ο κινητήρας της φέρει τη τεχνολογία BMW M Ignite.

Ένα νέο κεφάλαιο εγκαινίασε η BMW για τη M2, αποκαλύπτοντας την πρώτη τετρακίνητη έκδοση του μοντέλου στα χρονικά.

Κινείται από τον ίδιο 6κύλινδρο σε σειρά κινητήρα “S58” με τη χωρητικότητα των 3,0 λίτρων, την ισχύ των 480 ίππων και την υπερτροφοδότηση, ο οποίος ενσωματώνεται και στην πισωκίνητη M2, αλλά στην προκειμένη περίπτωση υιοθετείται μια νέα διαδικασία καύσης με προθάλαμο.

Αυτή ονομάζεται “M Ignite” και «αποτελεί ένα παράδειγμα της επιτυχημένης μεταφοράς τεχνολογίας από τα αγωνιστικά αυτοκίνητα στα μοντέλα παραγωγής», αναφέρει η BMW, προσθέτοντας ότι η “M Ignite” θα εισαχθεί σε όλους τους εξακύλινδρους εν σειρά κινητήρες της BMW M από τα μέσα του 2026, ώστε να συμμορφώνονται με τους νέους κανονισμούς εκπομπών ρύπων Euro 7.

Οι Βαυαροί προσθέτουν ότι η συγκεκριμένη τεχνολογία μειώνει την κατανάλωση καυσίμου υπό υψηλά φορτία, διατηρώντας ταυτόχρονα τα χαρακτηριστικά του κινητήρα “S58”, όπως η άμεση απόκριση στο γκάζι και η γραμμική απόδοση ισχύος μέχρι τις υψηλές περιοχές του φάσματος στροφών.

Το μοντέλο φέρει ενεργό διαφορικό Active M Differential στον πίσω άξονα που έχει την ικανότητα να «μοιράζει» τη ροπή ανάμεσα στους πίσω τροχούς.

Επιπλέον, υπό κανονικές συνθήκες, η δύναμη στέλνεται στους πίσω τροχούς της M2 xDrive, με τους εμπρός να εμπλέκονται μόνο όταν οι πίσω δεν μπορούν πλέον να μεταφέρουν περισσότερη ισχύ στον δρόμο. Μπορεί επίσης να «κλειδώσει» σε λειτουργία κίνησης στους δύο τροχούς -με το σύστημα DSC (Dynamic Stability Control)- απενεργοποιημένο.

Η γκάμα των εξωτερικών χρωμάτων περιλαμβάνει πέντε μεταλλικές και τρεις απλές αποχρώσεις, καθώς και έξι επιλογές από το πρόγραμμα BMW Individual.

Για παράδειγμα, η ειδική βαφή BMW Individual Borusan Turkish Blue θα είναι διαθέσιμη για πρώτη φορά σε μια M2, «αναδεικνύοντας με ιδιαίτερα εντυπωσιακό τρόπο τη δυναμική και εκφραστική εξωτερική σχεδίαση της BMW M2 με M xDrive».

Ενώ η πισωκίνητη M2 μπορεί να παραγγελθεί προαιρετικά με χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων, η M2 xDrive διατίθεται αποκλειστικά με αυτόματο.

Η νέα BMW M2 με M xDrive – όπως και τα υπόλοιπα μοντέλα M2 – θα κατασκευάζεται στο εργοστάσιο της εταιρείας στο San Luis Potosíστο Μεξικό. Η παραγωγή θα ξεκινήσει τον Αύγουστο του 2026.