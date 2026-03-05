Αποκάλυψη για το ανανεωμένο Cupra Born

Το επόμενο κεφάλαιο του Born περιλαμβάνει νέες σχεδιαστικές κατευθύνσεις, αυξημένη εργονομία και βελτιωμένη συνδεσιμότητα.

Το Cupra Born δεν αποτελεί ένα μοντέλο που συμπληρώνει την γκάμα της μάρκας από τη Βαρκελώνη, αλλά το προϊόν που συνέβαλε καθοριστικά στον μετασχηματισμό της εταιρείας, εγκαινιάζοντας την ηλεκτρική προϊοντική της επίθεση.

Λανσαρίστηκε το 2021 ως το πρώτο ηλεκτρικό μοντέλο της Cupra και γρήγορα ξεχώρισε για το σπορτίφ αποτύπωμά του στον δρόμο. Σήμερα, αρκετά χρόνια μετά την είσοδό του στον κόσμο των τεσσάρων τροχών, το Born ανανεώνεται, με τη μάρκα να εστιάζει στους τομείς των υλικών της καμπίνας, της εργονομίας και της συνδεσιμότητας.

Εξωτερικά, τα φωτιστικά σώματα υιοθετούν το νεότερο πολυτριγωνικό σχεδιαστικό μοτίβο της μάρκας. Όλες οι εκδόσεις διαθέτουν φωτεινή μπάρα και φωτιζόμενα σήματα, ενώ στις ανώτερες οι προβολείς είναι Matrix LED που προσαρμόζονται στις εκάστοτε περιβαλλοντικές συνθήκες. Ενσωματώνεται και λειτουργία μεγάλης σκάλας χωρίς θάμβωση, επιτρέποντας την ανίχνευση των οχημάτων που βρίσκονται μπροστά ώστε να ρυθμίζεται αυτόματα η δέσμη φωτός με τρόπο που παρέχεται η μέγιστη δυνατή ορατότητα χωρίς να θαμπώνονται οι άλλοι οδηγοί.

Στο εμπρός μέρος απαντάται ανασχεδιασμένη γρίλια και μεγαλύτερες εισαγωγές αέρα (τύπου «αεροκουρτίνες»), ενώ πίσω ένας πιο έντονος διαχύτης ενισχύει το σπορ DNA του Born, με την Cupra να υπογραμμίζει ότι το μοντέλο δεν είναι μόνο εντυπωσιακό οπτικά, αλλά και αεροδυναμικά αποδοτικό.

Πλέον προσφέρονται πέντε επιλογές ζαντών -δύο 19” και τρεις 20”- ενώ έχει διευρυνθεί και η χρωματική παλέτα για το αμάξωμα, με τα Glacial White, Midnight Black, Aurora Blue, Vapor Grey και Dark Forest να συνοδεύονται από το Timanfaya Grey, μια νέα απόχρωση που προσθέτει βάθος και ένταση στη χρωματική γκάμα.

Περνώντας στο εσωτερικό, μαζί με την οθόνη αφής των 12,9” ενσωματώνεται ένας νέος ψηφιακός πίνακας οργάνων 10,25” (από 5,3”) με μοντέρνα γραφικά και έμφαση στις πληροφορίες που ενδιαφέρουν περισσότερο τον οδηγό. Η αλληλεπίδραση οδηγού-οχήματος γίνεται κυρίως μέσω του επανασχεδιασμένου τιμονιού, το οποίο διαθέτει φυσικά κουμπιά, επιτρέποντας στον οδηγό να χειρίζεται βασικές λειτουργίες πιο εύκολα και ομαλά. Επιπροσθέτως, στο τιμόνι υπάρχουν κουμπιά για την επιλογή των προγραμμάτων οδήγησης, όπως και paddles για τη ρύθμιση της έντασης ανάκτησης ενέργειας.

Ο οδηγός και ο συνοδηγός «αγκαλιάζονται» από τα στάνταρ bucket καθίσματα (ή τα CUPBucket στην έκδοση VZ), ενώ το γλυπτό ταμπλό στρέφεται προς τον οδηγό, διατηρώντας τον οδηγοκεντρικό προσανατολισμό του μοντέλου.

Τα επανασχεδιασμένα πάνελ των εμπρός και πίσω θυρών δίνουν έμφαση στην ποιότητα των υλικών και στη σχεδιαστική κομψότητα, χωρίς να απομακρύνονται οι χάλκινες λεπτομέρειες -ένα χαρακτηριστικό στοιχείο του DNA της Cupra. Στο πίσω μέρος έχουν προστεθεί αεραγωγοί, βελτιώνοντας την κατανομή του κλιματισμού, ενώ στην καμπίνα είναι εμφανής η εστίαση στη βιωσιμότητα, με υλικά όπως το SEAQUAL των bucket καθισμάτων, προερχόμενο από ανακυκλωμένα πλαστικά που συλλέγονται από τη θάλασσα (προαιρετικά ντύνονται με υφασμάτινο υλικό Dinamica).

Σε επίπεδο συστημάτων κίνησης, προσφέρονται τρεις επιλογές. Η εισαγωγική έκδοση αποδίδει 190 PS και πλαισιώνεται από μπαταρία 58 kWh για έως και 450 χλμ. αυτονομίας. Ακολουθεί η έκδοση των 213 ίππων με μπαταρία 79 kWh και αυτονομία 600 χλμ., ενώ, σύμφωνα με την Cupra, την ίδια απόσταση μπορεί να διανύσει και η ισχυρότερη έκδοση VZ των 326 PS που ενσωματώνει και αυτή μπαταρία 79 kWh.

Ανάλογα με την έκδοση, το μοντέλο φέρει Launch Control για ταχύτερες επιταχύνσεις, όπως και προσαρμοζόμενη ανάρτηση DCC (Dynamic Chassis Control) με 15 επίπεδα ρύθμισης.