Αποκάλυψη για το απλό Hyundai Ioniq 3

Το Hyundai Ioniq 3 δείχνει ικανό να ανακατέψει την τράπουλα στην κατηγορία των compact ηλεκτρικών μοντέλων και στη λιγότερο δυναμική εκδοχή του.

Λίγους μήνες μετά την αποκάλυψη του Ioniq 3 στη σπορτίφ έκδοση N Line, την οποία γνωρίσαμε από κοντά στη Γερμανία, η Hyundai δίνει στο φως λεπτομέρειες και για το «απλό» μοντέλο.

Στο αμάξωμα του ηλεκτρικού hatchback έχει υιοθετηθεί μια πιο ήπια αεροδυναμική προσέγγιση, με την παρουσία -μεταξύ άλλων- μιας μικρότερης αεροτομής στο πίσω μέρος, ενώ αντί για 19άρες ζάντες προσφέρονται τροχοί με διάμετρο 16 έως και 18 ίντσες.

Στο εσωτερικό προσεκτικά επιλεγμένα υφάσματα, απαλές αποχρώσεις και ισορροπημένοι χρωματικοί συνδυασμοί δημιουργούν ένα ζεστό και ευχάριστο στην αφή περιβάλλον, ενώ στο κέντρο του ταμπλό δεσπόζει μια οθόνη αφής 12,9” ή 14,6”, ανάλογα με την έκδοση.

Σημειώνεται ότι το Hyundai Ioniq 3 είναι το πρώτο ευρωπαϊκό μοντέλο της νοτικορεατικής μάρκας που διαθέτει το Pleos Connect, το σύστημα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας επόμενης γενιάς το οποίο προσφέρει μια σύγχρονη διεπαφή χρήστη αντίστοιχη με αυτή ενός smartphone και δυνατότητα επέκτασης των λειτουργιών μέσω ενσωματωμένων εφαρμογών.

«Βασίζεται στο λειτουργικό σύστημα Android Automotive OS, ενώ η Hyundai διατηρεί τον έλεγχο της συνολικής εμπειρίας χρήστη, της ενσωμάτωσης του συστήματος και του περιβάλλοντος της μάρκας», εξηγεί η εταιρεία.

Το μοντέλο έχει compact διαστάσεις (μήκος 4,155 χλστ., πλάτος 1.800 χλστ. και ύψος 1.505 χλστ.), με τη Hyundai, ωστόσο, να υποστηρίζει ότι αυτές δεν υπονομεύουν την ευρυχωρία της καμπίνας, έχοντας ως αρωγό -μεταξύ άλλων- το μακρύ μεταξόνιο (2.680 χλστ.).

Βασισμένο στην πλατφόρμα E-GMP με ηλεκτρική αρχιτεκτονική 400 volt,, το ηλεκτρικό compact hatchback συνδυάζει αποδοτικότητα με αυτονομία και μικρούς χρόνους φόρτισης. Θα προσφέρεται με δύο προσθιοκίνητα συστήματατα κίνησης, ένα με μπαταρία 42,2 kWh για εώς 335 χλμ. αυτονομίας και ηλεκτροκινητήρα απόδοσης 147 PS/250 Nm, ενώ το έτερο φέρει μεγαλύτερη μπαταρία 61 kWh για αυτονομία 490 χλμ., με την ισχύ του ηλεκτρικού μοτέρ σε αυτή την περίπτωση να είναι μικρότερη στα 135 PS, αλλά τη ροπή να παραμένει στα 250 Nm.

Το μοντέλο θα είναι διαθέσιμο στην ελληνική αγορά από τον Οκτώβριο του 2026.