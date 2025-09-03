Αποκάλυψη για το Audi Concept C

Το πρωτότυπο roadster αναδεικνύει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το σπορ DNA της μάρκας και προλογίζει ένα ισχυρό μοντέλο.

Στην επίσημη αποκάλυψη του Concept C προχώρησε η Audi λίγο πριν τα εγκαίνια της IAA Mobility 2025, στο Μόναχο (9-14 Σεπτεμβρίου).

Πρόκειται για ένα απαστράπτον πρωτότυπο roadster με σκληρή οροφή, που λειτουργεί αφενός ως προάγγελος της νέας σχεδιαστικής φιλοσοφίας της μάρκας και αφετέρου ως προπομπός ενός μοντέλου παραγωγής. Το τελευταίο αναμένεται να πατήσει ευρωπαϊκό έδαφος το 2027, ενώ θα κατασκευάζεται στο εργοστάσιο Böllinger Höfe στη Γερμανία.

Με τολμηρή και μινιμαλιστική εμφάνιση, το διθέσιο sports car ενσαρκώνει το πνεύμα του θρυλικού αγωνιστικού αυτοκινήτου Auto Union Type C και διαθέτει το ολοκαίνουργιο «πρόσωπο» της μάρκας, μια ριζοσπαστική στιλιστική λεπτομέρεια με ορθογώνιο σχήμα σε κατακόρυφη διάταξη. Η οροφή είναι ηλεκτρικά ανοιγόμενη και διαιρείται σε δύο τμήματα.

Η μάσκα πλαισιώνεται από αιχμηρά οριζόντια φωτιστικά σώματα τεσσάρων στοιχείων, ενώ λίγο πιο κάτω δεσπόζουν κάθετες αεροκουρτίνες.

Τον σπορ προσανατολισμό του Concept C -που δείχνει να αντλεί έμπνευση και από το TT – καταδεικνύουν οι μυώδεις θόλοι των τροχών, οι επιβλητικές ποδιές στα πλευρά του αμαξώματος, αλλά και οι τρεις γρίλιες στο τελείωμα της οροφής όπου δεν υπάρχει παρμπρίζ.

Περνώντας στο εσωτερικό, στόχος της Audi ήταν να δημιουργήσει ένα εκλεπτυσμένο περιβάλλον με υψηλής ποιότητας υλικά και οδηγοκεντρικό χαρακτήρα, που θα εξασφαλίζει άπλετο χώρο στους δύο επιβάτες.

Πρωταγωνιστεί ένα στρογγυλό τιμόνι 3 ακτινών, ενώ υπάρχει και μια οθόνη 10,4” για το σύστημα πολυμέσων, η οποία «κρύβεται» όταν δεν τη χρειάζεται ο οδηγός, ώστε ο τελευταίος να επικεντρωθεί πλήρως στην απόλαυση της οδήγησης.

Την ατμόσφαιρα απογειώνει ένας διακριτικός ατμοσφαιρικός φωτισμός, οι ανοδιωμένες λεπτομέρειες αλουμινίου, όπως και η κομψή υφασμάτινη ταπετσαρία που προτιμήθηκε από τη χρήση δέρματος.