Αποκάλυψη για το Audi Q9: Το μεγαλύτερο μοντέλο στην ιστορία της μάρκας

Η Audi ανεβάζει τον πήχη στην κατηγορία των μεγάλων premium SUV με το νέο Q9, ένα μοντέλο που συνδυάζει επιβλητικές διαστάσεις, κορυφαία τεχνολογία και πετρελαιοκίνητη καρδιά.

Το μεγαλύτερο μοντέλο στην ιστορία της αποκάλυψε η Audi, χρησιμοποιώντας, επίσης, για πρώτη φορά τον αριθμό «9» σε κάποιο αυτοκίνητό της.

Σύμφωνα με τη μάρκα από το Ίνγκολσταντ, το Q9 επεκτείνει στρατηγικά την κορυφή της γκάμας των μοντέλων της, συνδυάζοντας ευρυχωρία, δυναμική συμπεριφορά με υψηλή ακρίβεια και τεχνολογικές καινοτομίες σε ένα και μόνο όχημα.

Το επιβλητικό Q9 βασίζεται στην πλατφόρμα Premium Platform Combustion (PPC), η οποία χρησιμοποιείται ήδη στα A6 και Q7, ενώ έχει μήκος 5,3 μ., πλάτος 2,2 μ. και ύψος 1,8 μ., με το μεταξόνιο να φτάνει τα 3,14 μ. Θα προσφέρεται με δύο επιλογές διαμόρφωσης εσωτερικού: μία στάνταρ επταθέσια διάταξη και μία εξαθέσια, η οποία διαθέτει δύο ανεξάρτητα καθίσματα στη δεύτερη σειρά.

Οι πόρτες του Q9 ανοίγουν και κλείνουν αυτόματα καθώς ο οδηγός πλησιάζει το αυτοκίνητο. Μπορούν επίσης να ελέγχονται μέσω της κεντρικής οθόνης του εσωτερικού ή της εφαρμογής της Audi, ενώ διαθέτουν αισθητήρες που αποτρέπουν το άνοιγμά τους όταν πλησιάζει άλλο όχημα ή ποδηλάτης.

Σχεδιαστικά, το θηριώδες SUV ενσωματώνει τη χαρακτηριστική μάσκα Singleframe της μάρκας και τους προβολείς σε μία ενιαία μαύρη επιφάνεια, χαρίζοντας στο όχημα μια δυναμική και επιβλητική εμφάνιση. Προαιρετικά διατίθεται φωτιζόμενη μάσκα Singleframe με τεχνολογία LED, η οποία προσφέρει ακόμη πιο εντυπωσιακή εμφάνιση κατά τη νυχτερινή οδήγηση, και οι τροχοί φτάνουν τις 23 ίντσες.

Όπως επισημαίνει η Audi, για πρώτη φορά παγκοσμίως σε αυτοκίνητο παραγωγής, κυρτά ψηφιακά πίσω φώτα OLED δημιουργούν μια χαρακτηριστική φωτεινή υπογραφή μετά τη δύση του ήλιου, βελτιώνοντας την ορατότητα και την ασφάλεια στον δρόμο, ενώ παράλληλα ενισχύουν τη μινιμαλιστική αισθητική του αυτοκινήτου.

Στο εσωτερικό δεσπόζει η πανοραμική οθόνη MMI, με κυρτή σχεδίαση και τεχνολογία OLED. Αποτελείται από τον ψηφιακό πίνακα οργάνων Audi Virtual Cockpit 12,3 ιντσών και την οθόνη αφής MMI Touch 14,5 ιντσών. Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνεται επίσης οθόνη 12,3 ιντσών για τον συνοδηγό, η οποία διαθέτει δυναμική λειτουργία προστασίας ιδιωτικότητας (Dynamic Privacy Mode). Μεταξύ άλλων, ενσωματώνεται ο ψηφιακός βοηθός “Audi Assistant” που επιτρέπει τον έλεγχο πολλών λειτουργιών του οχήματος μέσω φυσικής γλώσσας.

Αρχικά, το Q9 θα διατίθεται σε δύο εκδόσεις ισχύος με τον ήπια υβριδικό (mild hybrid) τρίλιτρο πετρελαιοκινητήρα V6, ο οποίος χρησιμοποιείται επίσης στα A6 και το νέο Q7. Η βασική έκδοση αποδίδει 245 ίππους, ενώ θα υπάρχει και ισχυρότερη έκδοση με 299 ίππους. Και οι δύο συνδυάζονται με οκτατάχυτο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων με μετατροπέα ροπής, το οποίο μεταφέρει την ισχύ και στους τέσσερις τροχούς. Στη συνέχεια δεν είναι απίθανο να λανσαριστεί και μια έκδοση SQ9 η οποία θα κινείται από 4λιτρο twin-turbo βενζινοκινητήρα.

Ο βασικός εξοπλισμός περιλαμβάνει προσαρμοζόμενη αερανάρτηση που σε συνδυασμό με το σύστημα τετραδιεύθυνσης προσφέρει με ολοκληρωμένη οδηγική εμπειρία.