BYD Seal 6 DM-i: Με κατανάλωση 1,5 λτ./100 χλμ.

Το μοντέλο είναι διαθέσιμο τόσο ως sedan όσο και ως station wagon, ενώ επωφελείται από το προηγμένο υβριδικό σύστημα Super DM Hybrid.

Στην αποκάλυψη του Seal 6 DM-i (Dual Mode-intelligent) για τους Ευρωπαίους καταναλωτές προχώρησε η BYD, εισάγοντας την προηγμένη τεχνολογία Super DM Hybrid στην κατηγορία των οικογενειακών sedan και station wagon αμαξωμάτων.

Ειδικότερα, πρόκειται για το πρώτο μοντέλο της BYD στην Ευρώπη που διατίθεται σε έκδοση Touring, συνδυάζοντας πρακτικότητα με άνεση, με χώρο αποσκευών έως 1.535 λίτρα (με αναδιπλωμένα τα πίσω καθίσματα).

Το plug-in υβριδικό Seal 6 DM-i είναι το δεύτερο μοντέλο Super DM Hybrid που παρουσιάζει η BYD στην Ευρώπη, μετά το δημοφιλές Seal U DM-i, το οποίο έχει ήδη ξεπεράσει το ένα εκατομμύριο πωλήσεις παγκοσμίως. Χρησιμοποιεί μια βελτιωμένη εκδοχή του αποδεδειγμένα αξιόπιστου συστήματος κίνησης του Seal U DM-i, με τη χαμηλότερη σιλουέτα των sedan και station wagon αμαξωμάτων να ενισχύει την αποδοτικότητα.

Εμπνευσμένο από τον ωκεανό

Το BYD Seal 6 DM-i sedan έχει μήκος 4.840 χλστ., πλάτος 1.875 χλστ. και ύψος 1.495 χλστ., με την εμφάνισή του να είναι εμπνευσμένη από τον ωκεανό. Η σχεδίαση του εμπρός τμήματος συνδυάζει ρέουσες επιφάνειες με πιο αιχμηρές γραμμές στο κάτω μέρος του προφυλακτήρα, προσδίδοντας μια σπορ και δυναμική εικόνα που ταυτόχρονα συμβάλλει στην απόδοση του αυτοκινήτου.

Το Seal 6 DM-i προσφέρει άνετη διαρρύθμιση για πέντε επιβάτες, με καλό χώρο για τα πόδια και το κεφάλι στο πίσω μέρος. Ο χώρος αποσκευών επαρκεί για μεγάλες βαλίτσες ή τσάντες αγορών, με χωρητικότητα 491 λίτρων, η οποία αυξάνεται στα 1.370 λίτρα όταν το διαιρούμενο σε αναλογία 40:60 πίσω κάθισμα είναι αναδιπλωμένο.

Παραπέμποντας σε κύματα του ωκεανού, η εμπρόσθια μάσκα διακρίνεται για τον καθαρό, μινιμαλιστικό της σχεδιασμό και ενσωματώνει ενεργό σύστημα εισαγωγής αέρα που ενισχύει την αεροδυναμική απόδοση. Η τολμηρή κάτω μάσκα σε σχήμα ανεστραμμένου τραπεζιού τονίζεται από χρωμιωμένες λεπτομέρειες και περιγράμματα στο χρώμα του αμαξώματος, ως ένα ξεχωριστό και περίτεχνο στοιχείο. Το εμπρός τμήμα του Seal 6 DM-i ολοκληρώνεται με προβολείς εμπνευσμένους από κρύσταλλο, οι οποίοι υιοθετούν τεχνολογία full-LED σε όλες τις εκδόσεις και αντανακλούν τη λάμψη των κυμάτων της θάλασσας, σε μια μοναδική φωτεινή υπογραφή.

Στο πλάι, η διπλή ανάγλυφη γραμμή τονίζει το κομψό προφίλ και τη δυναμική σιλουέτα του SEAL 6 DM-i, ενώ οι ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών «flying axe» ενισχύουν την αίσθηση ταχύτητας και ακρίβειας, υποδηλώνοντας τις υψηλές επιδόσεις του ακόμη και όταν το αυτοκίνητο είναι σε στάση. Τα πίσω φωτιστικά σώματα διαθέτουν φιμέ φινίρισμα υψηλής ποιότητας και πολυεπίπεδη LED-matrix σχεδίαση, που δημιουργεί αίσθηση οπτικής ροής.

Στιλ και κομψότητα

Το Seal 6 DM-i Touring έχει το ίδιο μήκος και πλάτος με τη sedan έκδοση, αλλά είναι ελαφρώς υψηλότερο, φτάνοντας τα 1.505 χλστ. Διατηρεί το ίδιο μεταξόνιο, ενώ τα βασικά σχεδιαστικά χαρακτηριστικά στο εμπρός μέρος παραμένουν ίδια με αυτά του sedan. Το προφίλ συνδυάζει διπλές πλαϊνές γραμμές με μια ελαφρώς κεκλιμένη οροφή στο πίσω μέρος και ένα φινίρισμα αντίθεσης στην κολόνα D, δημιουργώντας ένα εφέ αιωρούμενης οροφής. Η συνολική εμφάνιση συνδυάζει πρακτικό εξοπλισμό, όπως οι στάνταρ ράγες οροφής από αλουμίνιο.

Πίσω, απαντώνται τα ίδια σύνθετα φωτιστικά LED-matrix. Ο συνολικός συντελεστής οπισθέλκουσας του Seal 6 DM-i Touring είναι μόλις 0,280 – ιδιαίτερα χαμηλός για μοντέλο station wagon και καθοριστικός παράγοντας για τη μεγάλη αποδοτικότητά του.

Το πρώτο station wagon της BYD στην Ευρώπη προσφέρει έναν ευρύχωρο και ευέλικτο χώρο φόρτωσης. Η χωρητικότητά του φτάνει τα 500 λίτρα έως το επίπεδο της εταζέρας και τα 675 λίτρα με πλήρη αξιοποίηση του χώρου πάνω από αυτή. Με τη δεύτερη σειρά καθισμάτων αναδιπλωμένη σε αναλογία 40:60, η συνολική χωρητικότητα αγγίζει τα 1.535 λίτρα. Η πρόσβαση στο χώρο φόρτωσης του Touring είναι εύκολη, χάρη στην ηλεκτρική λειτουργία της πίσω πόρτας, στάνταρ εξοπλισμός σε όλες τις εκδόσεις, που μπορεί να ελεγχθεί και εξ αποστάσεως μέσω του κλειδιού.

Επιδόσεις και αυτονομία

Το Seal 6 DM-i βασίζεται στην προηγμένη υβριδική τεχνολογία Super DM (Dual Mode) της BYD, η οποία συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της οδήγησης ενός ηλεκτρικού οχήματος – ομαλή λειτουργία και άμεση απόκριση – με την ευελιξία του υβριδικού συστήματος που έχει αναπτύξει η BYD. Διαθέτει μια σειρά από αποκλειστικές καινοτομίες της εταιρείας, όπως δύο υψηλόστροφους ηλεκτροκινητήρες με ενσωματωμένη μονάδα ελέγχου, μπαταρία Blade και έναν βενζινοκινητήρα Xiaoyun με θερμική απόδοση 43%.

Όπως υποδηλώνει και το όνομά του, το σύστημα Super DM μπορεί να λειτουργήσει με δύο τρόπους: EV, όπου οι τροχοί κινούνται αποκλειστικά από τον ηλεκτροκινητήρα, και HEV, όπου κατά κανόνα συμβαίνει το ίδιο, με τον βενζινοκινητήρα να αναλαμβάνει κυρίως τη φόρτιση της μπαταρίας και του ηλεκτροκινητήρα μέσω inverter. Έτσι, το αυτοκίνητο προσφέρει την αίσθηση οδήγησης ενός EV. Όταν όμως απαιτείται επιπλέον ισχύς, η λειτουργία HEV αλλάζει από σειριακή σε παράλληλη, συνδυάζοντας τη δύναμη του κινητήρα βενζίνης 1,5 λίτρων με εκείνη του ηλεκτροκινητήρα.

Το αποτέλεσμα είναι ένα σύστημα κίνησης που λειτουργεί κυρίως ως ηλεκτρικό όχημα, προσφέροντας αυτονομία έως 105 χλμ. σε αμιγώς ηλεκτρική λειτουργία, χάρη στη μεγαλύτερη από τις δύο μπαταρίες Blade του Seal 6 DM-i. Ο έξυπνος έλεγχος των συστημάτων (το «i» στο DM-i) ανεβάζει την αποδοτικότητα σε επίπεδα που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό, με σταθμισμένη συνδυασμένη κατανάλωση καυσίμου μόλις 1,5 λίτρο/100 χλμ. και συνολική αυτονομία έως 1.505 χλμ. με πλήρη φόρτιση και γεμάτο ρεζερβουάρ. Κατά συνέπεια, το Seal 6 DM-i αποτελεί μια πραγματικά ελκυστική εναλλακτική πρόταση όχι μόνο απέναντι στα ήπια υβριδικά, αλλά και στα παραδοσιακά μοντέλα με κινητήρες εσωτερικής καύσης, χάρη στη μεγάλη αυτονομία και στη δυνατότητα να ολοκληρώνει πολλές καθημερινές διαδρομές αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια.

Παράλληλα με την αποδοτικότητά του, το σύστημα Super DM προσφέρει αβίαστες και δυναμικές επιδόσεις. Όλες οι εκδόσεις του SEAL 6 DM-i, sedan ή Touring, επιταχύνουν από στάση στα 100 χλμ./ώρα σε λιγότερο από 9.0 δευτερόλεπτα και έχουν τελική ταχύτητα 180 χλμ./ώρα. Επιπλέον, η τεχνολογία Super DM χρησιμοποιεί την Blade Battery προκειμένου να υποστηρίξει τη λειτουργία Vehicle to Load, για την τροφοδοσία διαφόρων συσκευών – από φορητή ψησταριά ή αεροσυμπιεστή έως καφετιέρα ή φωτάκια – με ισχύ έως 3,3 kW. Αυτή η λειτουργία επιτρέπει σε όλες τις εκδόσεις του SEAL 6 DM-i, sedan και Touring, να υποστηρίζουν ένα δραστήριο τρόπο ζωής σε κάθε εξωτερικό χώρο, από την αυλή του σπιτιού έως το κάμπινγκ ή την παραλία.

Υπάρχουν δύο διαμορφώσεις του συστήματος Super DM Hybrid διαθέσιμες στο Seal 6 DM-i. Στην έκδοση Boost, η χωρητικότητα της μπαταρίας Blade είναι 10,08 kWh και η μέγιστη ισχύς του συστήματος 135 kW (184 ίπποι). Πρόκειται για την έκδοση με τη μεγαλύτερη συνδυασμένη αυτονομία WLTP, στα 1.505/1.350 χλμ. (sedan/Touring).

Οι εκδόσεις Comfort Lite και Comfort του Seal 6 DM-i διαθέτουν υψηλότερη ισχύ συστήματος (156 kW/213 ίπποι) και μεγαλύτερη μπαταρία (19 kWh). Οι εκδόσεις sedan και Touring μπορούν να διανύσουν μεγαλύτερη απόσταση μόνο με ηλεκτρική ενέργεια, φτάνοντας τα 105 χλμ. και 100 χλμ. αντίστοιχα. Οι συνδυασμένες αυτονομίες WLTP αυτών των μοντέλων είναι 1.455 χλμ. (sedan) και 1.350 χλμ. (Touring).

Πολυτέλεια και πρακτικότητα

Η ευρυχωρία συναντά την άνεση στο εσωτερικό του Seal 6 DM-i, που συνδυάζει εκλεπτυσμένο σχεδιασμό με υλικά υψηλής ποιότητας και τις γνώριμες καινοτόμες τεχνολογίες της BYD. Το ταμπλό συνεχίζει τον εμπνευσμένο από τον ωκεανό σχεδιαστικό θέμα του εξωτερικού, με απαλές, ρέουσες γραμμές που εκτείνονται από το μπροστινό μέρος της καμπίνας έως τα πάνελ των θυρών. Αυτή η σχεδίαση, που αγκαλιάζει τους επιβάτες, δημιουργεί μία premium αίσθηση στην καμπίνα, πλέον της έξυπνης αξιοποίησης χώρου και της άνεσης.

Στο κέντρο του ταμπλό βρίσκεται μια οθόνη υψηλής ανάλυσης (12,8 ή 15,6 ιντσών, ανάλογα με την έκδοση) του συστήματος infotainment. Όλοι οι επιβάτες μπορούν να παραμένουν συνδεδεμένοι και να φορτίζουν τις συσκευές τους με δύο θύρες USB στο εμπρός μέρος της καμπίνας (μία 18W Type C και μία 60W Type C) και δύο επιπλέον θύρες 18W Type C στο πίσω μέρος. Στις περισσότερες εκδόσεις διατίθεται επίσης μια βάση ασύρματης φόρτισης 50W για smartphone.

Τα εμπρός καθίσματα διαθέτουν κομψό ενιαίο προσκέφαλο, ηλεκτρική ρύθμιση, μνήμη θέσης, καθώς και λειτουργίες εξαερισμού και θέρμανσης, προσφέροντας ταυτόχρονα εξαιρετική στήριξη του σώματος και άνεση. Στο πίσω τμήμα της καμπίνας, ο χώρος ανταγωνίζεται μοντέλα της ανώτερης κατηγορίας, μετατρέποντας κάθε κάθισμα σε προσωπική ζώνη άνεσης. Όλα τα καθίσματα είναι επενδεδυμένα με υψηλής ποιότητας οικολογικό δέρμα με ανάγλυφη υφή, για εκλεπτυσμένη εμφάνιση και αντοχή.

Οι εκδόσεις Comfort Lite και Comfort διαθέτουν πανοραμική ηλιοροφή που πλημμυρίζει το εσωτερικό με φυσικό φως, προσφέροντας παράλληλα μία αναζωογονητική αίσθηση όταν ανοίγει.

Πλήρης σουίτα τεχνολογιών

Το Seal 6 DM-i έχει σχεδιαστεί για χρήση τόσο στην πόλη όσο και σε μακρινές διαδρομές, προσφέροντας μια εκτενή γκάμα τεχνολογιών ασφάλειας και υποστήριξης του οδηγού. Όλες οι εκδόσεις εξοπλίζονται με επτά αερόσακους (οδηγού, συνοδηγού, εμπρός κεντρικό, δύο εμπρός πλευρικούς και δύο πλευρικούς τύπου κουρτίνας), δύο εμπρός ζώνες ασφαλείας με προεντατήρες και ρύθμιση ύψους, βάσεις ISOFIX και i-Size στα εξωτερικά πίσω καθίσματα και στο κάθισμα του συνοδηγού, ανίχνευση παρουσίας παιδιού, καθώς και σύστημα αυτόματου κλειδώματος με αισθητήρα ταχύτητας.

Η λίστα λειτουργιών υποβοήθησης του οδηγού περιλαμβάνει αισθητήρες στάθμευσης εμπρός και πίσω, κάμερα οπισθοπορείας και κάμερα 360°, adaptive και intelligent cruise control, ανίχνευση τυφλού σημείου, άμεση ανίχνευση κόπωσης οδηγού, προειδοποίηση και φρενάρισμα για διασταυρούμενη κυκλοφορία πίσω, σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας, προειδοποιήσεις εμπρόσθιας και οπίσθιας σύγκρουσης, καθώς και προειδοποίηση ανοίγματος πόρτας.

Με γενναιόδωρο εξοπλισμό

Το Seal 6 DM-i δημιουργήθηκε για όσους θέλουν να απολαμβάνουν την καθημερινή οδήγηση χωρίς συμβιβασμούς – κάτι στο οποίο συμβάλει και η μεγάλη λίστα στάνταρ εξοπλισμού, όπως αναφέρει η BYD. Η γκάμα ξεκινά με την έκδοση Boost, που έχει στάνταρ μεταλλικό χρώμα, φώτα LED εμπρός και πίσω, φώτα ημέρας, ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών, αυτόματους υαλοκαθαριστήρες, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα εμπρός καθίσματα, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενους και αναδιπλούμενους εξωτερικούς καθρέπτες, ψηφιακό πίνακα οργάνων 8,8 ιντσών, σύστημα infotainment με οθόνη αφής 12,8 ιντσών, τέσσερις θύρες USB, πίσω αισθητήρες στάθμευσης και κάμερα οπισθοπορείας, καθώς και λειτουργία Vehicle-to-Load.

Η έκδοση Touring διαθέτει επιπλέον ράγες οροφής από αλουμίνιο, ηλεκτρική λειτουργία πίσω πόρτας και πίσω υαλοκαθαριστήρα με σύστημα πλύσης.

Εκτός από τη μεγαλύτερη μπαταρία για αυξημένη αυτονομία στην αμιγώς ηλεκτρική λειτουργία και τον ταχύτερο onboard φορτιστή AC/DC, η κορυφαία έκδοση Comfort υιοθετεί οθόνη infotainment στις 15,6 ίντσες, αναδεικνύοντας την τεχνολογική υπεροχή της BYD με τη μεγαλύτερη οθόνη στην κατηγορία. Παράλληλα, προσφέρει θερμαινόμενο τιμόνι, εξωτερικό φωτισμό εδάφους από τους πλευρικούς καθρέπτες, ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών, πίσω τζάμια με φιμέ κρύσταλλα, ατμοσφαιρικό φωτισμό που συγχρονίζεται με το ρυθμό του ηχοσυστήματος, εσωτερικό καθρέπτη με αυτόματη σκίαση, ασύρματη βάση φόρτισης smartphone και αναβαθμισμένο ηχοσύστημα με οκτώ ηχεία.

Η σειρά SEAL 6 DM-i περιλαμβάνει επίσης την έκδοση Comfort Lite, που διαθέτει τον ίδιο εξοπλισμό με την έκδοση Comfort, αλλά με οθόνη αφής 12,8 ιντσών.

Διαθέσιμο στην Ευρώπη

Το BYD Seal 6 DM-i είναι πλέον διαθέσιμο για παραγγελία σε πολλές ευρωπαϊκές αγορές, με τις πρώτες παραδόσεις να αναμένονται πριν από το τέλος του 2025. Κάθε έκδοση συνοδεύεται από εξαετή εγγύηση κατασκευαστή και οκταετή εγγύηση για το σύστημα κίνησης και τη μπαταρία.