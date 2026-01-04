Αποκάλυψη για το εσωτερικό του ολοκαίνουργιου Volkswagen ID. Polo

Με το ID.Polo η VW επαναφέρει στο προσκήνιο τους φυσικούς διακόπτες και αποκαλύπτει τη νέα σχεδιαστική της προσέγγιση η οποία φέρει ρετρό στοιχεία και εστιάζει στην απρόσκοπτη επικοινωνία μεταξύ οδηγού και οχήματος.

Σημαντικό θα είναι το φετινό έτος για τη Volkswagen, καθώς η μάρκα προλειαίνει το έδαφος για το λανσάρισμα του ID.Polo, ενός μοντέλου που την τοποθετεί δυναμικά στην κατηγορία των μικρών ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Το ID. Polo θα κατασκευάζεται στο Martorell, λίγα χιλιόμετρα μακριά από την πόλη της Βαρκελώνης, και θα εστιάζει στη διαισθητική λειτουργία, την πρακτικότητα και τη χαμηλή τιμή.

Λίγες εβδομάδες μετά τη γνωστοποίηση των συστημάτων κίνησης του μοντέλου, η μάρκα αποκαλύπτει και την καμπίνα του, η οποία θα λειτουργήσει ως φάρος για τον σχεδιασμό του εσωτερικού περιβάλλοντος και των επόμενων μοντέλων της οικογένειας “ID.”

Η νέα σχεδιαστική προσέγγιση φέρει την ονομασία “Pure Positive”, ενώ σύμφωνα με τη VW η διαμόρφωση του εσωτερικού έγινε κατόπιν της ανατροφοδότησης των πελατών, με τη συνολική εικόνα να δημιουργεί την εντύπωση ότι το όχημα ανήκει σε μεγαλύτερη κατηγορία.

Το ταμπλό και τα πάνελ των θυρών φέρουν υφασμάτινες επενδύσεις, με ευχάριστη υφή, ενώ έχει γίνει και χρήση ανακυκλωμένων υλικών που υπηρετούν το όραμα της μάρκας για ανάπτυξη βιώσιμων λύσεων. Βασικός στόχος της VW ήταν να διευκολύνει την αλληλεπίδραση μεταξύ οδηγού και οχήματος, κάτι το οποίο επιτυγχάνει με στοιχεία όπως:

Οθόνες με καθαρές πληροφορίες και απλλή δομή για το μενού

Περισσότερα κουμπιά για άμεσες λειτουργίες

Πολυλειτουργικό τιμόνι με κουμπιά που είναι οργανωμένα με ξεκάθαρο, λογικό και εύκολα κατανοητό τρόπο

Πρωταγωνιστές στην καμπίνα είναι δύο μεγάλες οθόνες, μία για τον πίνακα οργάνων 10,25” και μια οθόνη αφής 13”, η οποία σύμφωνα με τη VW ξεχωρίζει στην κατηγορία της λόγω μεγέθους και δυνατοτήτων.

Ξεχωριστά κουμπιά για τις λειτουργίες κλιματισμού και τα αλάρμ ενσωματώνονται σε μια λωρίδα κάτω από την οθόνη infotainment, ενώ ο ήχος ρυθμίζεται μέσω ενός περιστροφικού διακόπτη στην κεντρική κονσόλα, ο οποίος είναι εύκολα προσβάσιμος τόσο από τον οδηγό όσο και τον συνοδηγό.

Το ID.Polo εγκαινιάζει ένα νέο κεφάλαιο για τη VW, χωρίς όμως να κόβει τους δεσμούς με το παρελθόν. Με το πάτημα ενός διακόπτη, ο ψηφιακός πίνακας οργάνων αποκτά αισθητική από το πρώτο Golf της δεκαετίας του ’80, με γραφικά που θυμίζουν αναλογικά όργανα.

Επιπλέον, το ID.Polo θα βασίζεται σε μια νέα γενιά λογισμικού που θα προσφέρει αισθητά περισσότερη άνεση, όπως και αναβαθμισμένες λειτουργίες. Μία από αυτές είναι η τρίτη γενιά του Travel Assist, η οποία σύντομα θα αναγνωρίζει κόκκινα φανάρια και πινακίδες STOP, καθώς και η άνετη οδήγηση με ένα πεντάλ (one-pedal).

Το VW ID. Polo βασίζεται στην πλατφόρμα MEB+, με το μήκος του να ανέρχεται σε 4.053 χλστ. Θα είναι διαθέσιμο σε τέσσερις εκδόσεις ισχύος και δύο μεγέθη μπαταρίας, με αυτονομία έως και 450 χλμ.

Στο ντεμπούτο του την άνοιξη του 2026, το ID. Polo θα είναι διαθέσιμο σε εκδόσεις με ισχύ 116 PS, 135 PS και 211 PS, ενώ το πιο σπορ ID. Polo GTI με 226 PS θα ακολουθήσει αργότερα μέσα στο έτος.