Αποκάλυψη για το Kia EV2 – Το νέο μεγάλο κεφάλαιο των Νοτιοκορεατών

Με «όπλα» τις συμπαγείς διαστάσεις, το μεγάλο τεχνολογικό ρεπερτόριο και την πρακτικότητα, το Kia EV2 ανακατεύει την τράπουλα στην κατηγορία των B-SUV.

Η Kia ενισχύει περαιτέρω τη θέση της στον κόσμο της ηλεκτροκίνησης, αποκαλύπτοντας το EV2, το μικρότερο μοντέλο της οικογένειας “EV”. Το EV2 τοποθετείται στην κατηγορία των B-SUV και συνδυάζει τολμηρό design, με προηγμένη τεχνολογία και καθημερινή ευχρηστία.

«Εισερχόμενο στη δεύτερη μεγαλύτερη κατηγορία της ευρωπαϊκής αγοράς αυτοκινήτου, τα B-SUV, το EV2 ενισχύει τη θέση της Kia σε μια αγορά που αναμένεται να αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία για τα ηλεκτρικά οχήματα έως το τέλος της δεκαετίας», αναφέρει η νοτιοκορεατική μάρκα σε ανακοίνωσή της, στο πλαίσιο της Έκθεσης Αυτοκινήτου των Βρυξελλών.

Opposites United

Το EV2 υιοθετεί τη σχεδιαστική φιλοσοφία «Opposites United» της Kia, με έντονα στοιχεία όπως κάθετες γραμμές εμπνευσμένες από τα μεγαλύτερα ηλεκτρικά μοντέλα της μάρκας, οι οποίες τονίζουν τον SUV χαρακτήρα και τη δυναμική του παρουσία.

Με μήκος περίπου τέσσερα μέτρα, το Kia EV2 κινείται απρόσκοπτα σε αστικά περιβάλλοντα, ενώ το σύγχρονο λουκ έρχονται να συμπληρώνουν τα κάθετα φώτα ημέρας, η νεότερη φωτιστική υπογραφή Star Map της Kia και τα δυναμικά φτερά των τροχών δημιουργούν.

Οι επιλογές ζαντών κυμαίνονται από 16 έως 19 ίντσες, ενώ προσφέρεται και μια μεγάλη χρωματική παλέτα που επιτρέπει στον ενδιαφερόμενο να διαμορφώσει το μοντέλο σύμφωνα με το προσωπικό του στιλ.

Ξεχωριστή παρουσία αποτελεί η έκδοση GT-line με διακοσμητικά στοιχεία στο χρώμα του αμαξώματος και γυαλιστερές λεπτομέρειες στον προφυλακτήρα και την κάτω μάσκα.

Η πρακτικότητα σε πρώτο πλάνο

Στο εσωτερικό, αντλείται έμπνευση από την «Picnic Box», που συνδυάζει λογική και συναίσθημα μέσω υλικών με έμφαση στα υφάσματα και στον διαισθητικό σχεδιασμό, ενώ έχει γίνει και εκτενής χρήση οικολογικών υλικών.

Το EV2 διαθέτει ατμοσφαιρικό φωτισμό, όπως και το πιο πρόσφατο σύστημα infotainment ccNC της Kia με τρεις οθόνες: ψηφιακό πίνακα οργάνων 12,3 ιντσών, οθόνη ελέγχου κλιματισμού 5,3 ιντσών και κεντρική οθόνη αφής 12,3 ιντσών.

Εναλλακτικά προσφέρεται το σύστημα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας ccNC Lite, με την ίδια διάταξη οθονών του ccNC, αλλά διατίθεται σε χαμηλότερο επίπεδο τιμής. Αμφότερα τα συστήματα infotainment υποστηρίζουν ενημερώσεις OTA (over-the-air).

Το Kia EV2 προτάσσει την πρακτικότητα όπως καταδεικνύει το νέο σύστημα συρόμενων και ανακλινόμενων πίσω καθισμάτων, που αυξάνει τον χώρο για τα πόδια των πίσω επιβατών από τα 885 χλστ. στα 958. Όταν τα καθίσματα σύρονται πλήρως προς τα εμπρός, το EV2 προσφέρει χώρο αποσκευών 403 λτ., ο οποίος συμπληρώνεται από frunk (αποθηκευτικό χώρο κάτω από το καπό) 15 λίτρων.

Παράλληλα, το μεταξόνιο των 2.565 χλστ. επιτρέπει διαφορετικές διαμορφώσεις καθισμάτων, με τους πελάτες να μπορούν να επιλέξουν είτε πενταθέσια διάταξη είτε τετραθέσια, με ανεξάρτητα συρόμενα και ανακλινόμενα πίσω καθίσματα.

Με αυτονομία έως 448 χλστ.

Το Kia EV2 θα είναι διαθέσιμο σε δύο επιλογές μπαταρίας: 42,2 kWh ή 61 kWh για 317 και 448 χλστ. αυτονομία (WLTP) αντίστοιχα, ενώ αμφότερες ενσωματώνουν αρχιτεκτονική 400V και υποστηρίζουν ταχεία φόρτιση DC. Σημειώνεται ότι για πρώτη φορά σε μοντέλο της Kia κατά το λανσάρισμα, το EV2 υποστηρίζει φόρτιση AC τόσο στα 11 kW όσο και στα 22 kW, ενώ υποστηρίζει και αμφίδρομη φόρτιση μέσω V2L (Vehicle-to-Load) και V2G (Vehicle-to-Grid).

Το EV2 προσφέρει ένα πλήρες πακέτο συστημάτων υποβοήθησης οδηγού (ADAS), με τεχνολογίες όπως Highway Driving Assist 2, Front Collision Avoidance Assist 2.0, Smart Cruise Control 2, Blind-spot View Monitor, Surround View Monitor και τις πιο πρόσφατες τεχνολογίες υποβοήθησης στάθμευσης.

Περιλαμβάνεται, επίσης, η λειτουργία Remote Smart Parking Assist Entry που επιτρέπει τον απομακρυσμένο χειρισμό του οχήματος, με τη χρήση του έξυπνου κλειδιού, ένα χαρακτηριστικό μοναδικό στην κατηγορία.

Η παραγωγή θα ξεκινήσει σε δύο φάσεις, με την έκδοση στάνταρ αυτονομίας να μπαίνει στη γραμμή παραγωγής τον Φεβρουάριο του 2026 και τις εκδόσεις μεγάλης αυτονομίας και GT-line να ακολουθούν από τον Ιούνιο του 2026.