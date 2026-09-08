Αποκάλυψη για το νέο Polestar 4 SUV

Το νέο Polestar 4 έρχεται με το επίθεμα SUV στην ονομασία, κάτι όμως δεν επιβεβαιώνει με την αισθητική του.

Η νέα εκδοχή του Polestar 4 έρχεται να διευρύνει τη γκάμα της μάρκας, εστιάζοντας αυτή τη φορά στην κατηγορία των SUV. Τουλάχιστον αυτό επιδιώκει με την ονομασία του που είναι Polestar 4 SUV, αλλά δεν φαίνεται να πετυχαίνει με την σχεδίασή του, καθώς είναι ευδιάκριτο ότι παραπέμπει σε station wagon.

Στην πράξη η Polestar με το νέο 4 θέλει να βελτιώσει την πρακτικότητα του προκατόχου του, υιοθετώντας μια νέα προσέγγιση, λιγότερο εντυπωσιακή μεν, αλλά αναμφίβολα πιο χρηστική.

Βελτιωμένοι χώροι

Έτσι, από το κουπέ αμάξωμα περνάει στο πιο πρακτικό 5θυρο, με στοιχεία station wagon, που αναβαθμίζουν αισθητά τη χρηστικότητα του μοντέλου. Πλέον θα μπορεί να μεταφέρει περισσότερα, αλλά και μεγαλύτερα αντικείμενα στο χώρο αποσκευών του, με όγκο 655 λίτρα, φορτωμένο μέχρι την οροφή, που μεταφράζεται σε επιπλέον 126 λίτρα σε σχέση με το κουπέ. Αν η φόρτωση είναι μέχρι το ύψος των καθισμάτων, τότε ο όγκος είναι 530 λίτρα, δηλαδή +30 λίτρα σε σχέση με το κουπέ, ενώ το frunk παραμένει 15 λίτρα.

Στις λεπτομέρειες που είναι σημαντικές, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι πλέον διαθέτει κανονικό κρύσταλλο στην πέμπτη πόρτα, κάτι που δεν είχε η κουπέ εκδοχή του. Όσον αφορά τις διαστάσεις έχει διατηρήσει το ίδιο μήκος στα 4,84 μ. και ίδιο πλάτος 2,139 μ,, αλλά έχει αυξημένο κατά 22 χλστ. ύψος, που τώρα είναι 1.556 χλστ.

Με έως 544 ίππους

Η απόδοση του φτάνει έως τα 400 kW (544 ίππους) στην έκδοση με τους δύο ηλεκτροκινητήρες, με την επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα να ολοκληρώνεται σε 3,9 δευτερόλεπτα και τη μέγιστη ταχύτητα να φτάνει τα 200 χλμ./ώρα.

Η εισαγωγική έκδοση έχει έναν ηλεκτρικό κινητήρα με απόδοση 268 ίππων και 343 Nm ροπής, επιταχύνοντας από στάση μέχρι τα πρώτα 100 χλμ./ώρα σε 7,3 δευτερόλεπτα, έχοντας την ίδια τελική ταχύτητα με την ισχυρότερη εκδοχή του μοντέλου.

Η μπαταρία έχει χωρητικότητα 100 kWh και προσφέρει αυτονομία που φτάνει έως τα 630 χιλιόμετρα στην εισαγωγική έκδοση, ενώ στην πιο ισχυρή αγγίζει τα 600 χιλιόμετρα. Η ισχύς φόρτισης με συνεχές ρεύμα φτάνει τα 200 kW, επιτρέποντας έτσι την ανάκτηση ενέργειας από 10% έως 80% σε 30 λεπτά της ώρας.