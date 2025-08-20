Αποκάλυψη για το Opel Corsa GSE των 800 ίππων – Μια γεύση από το μέλλον

Η Opel παρουσιάζει το όραμά της για τη σπορ οικογένεια GSE, μέσω ενός εκρηκτικού concept car που επιταχύνει στα πρώτα 100 χλμ./ώρα σε 2,0 δλ.

Το όραμά της για το μέλλον των μικρών αυτοκινήτων αποκαλύπτει η Opel μέσω του πρωτότυπου οχήματος Corsa GSE Vision Gran Turismo, το οποίο θα δεσπόζει στην επερχόμενη IAA Mobility 2025 στο Μόναχο (8-14 Σεπτεμβρίου).

Το 3θυρο hatchback προλειαίνει το έδαφος για τα μελλοντικά αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα της σπορ οικογένειας “GSE”, και δείχνει το ευρύ φάσμα δυνατοτήτων που μπορεί να προσφέρει μια πλατφόρμα μικρού αυτοκινήτου. Το «καυτό» supermini έχει ως αιχμή του δόρατος τις εκρηκτικές επιδόσεις και θα μπορεί να… οδηγηθεί από το φθινόπωρο μέσω του Gran Turismo 7.

Το Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo διαθέτει δύο ηλεκτροκινητήρες, έναν σε κάθε άξονα απόδοσης 476 ίππων που συνδυάζονται για την παραγωγή 800 ίππων, επιτρέποντας την επιτάχυνση στα πρώτα 100 χλμ./ώρα σε μόλις 2,0 δλ.

Επιπροσθέτως, η λειτουργία boost παρέχει επιπλέον 80 ίππους για 4 δευτερόλεπτα, καθιστώντας τα προσπεράσματα στην πίστα ακόμα ευκολότερα. Όταν εξαντληθεί πλήρως, το boost επαναφορτίζεται μέσα σε 80 δευτερόλεπτα. Παρά την μπαταρία των 82 kWh, το βάρος περιορίζεται στα 1.170 κιλά, χάρη στη χρήση ελαφριών υλικών σε όλο το αυτοκίνητο.

Βασισμένο στη νέα πλατφόρμα STLA Small, που θα κάνει το ντεμπούτο της το επόμενο έτος, το μοντέλο διατηρεί παρόμοιο αποτύπωμα με το υφιστάμενο Corsa, αλλά είναι πιο χαμηλό και αρκετά φαρδύτερο. Ο συνολικός σχεδιασμός ακολουθεί μια πιο τολμηρή εκδοχή της φιλοσοφίας “bold & pure”, με το αμάξωμα να διαθέτει έντονες και κοφτές γραμμές που συνδράμουν σε ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα.

Στο εμπρός μέρος το πρωτότυπο όχημα ενσωματώνει μια ριζοσπαστική παραλλαγή της μάσκας Opel Vizor, με πρωταγωνιστή το φωτιζόμενο έμβλημα της μάρκας που σε συνδυασμό με κάθετα και οριζόντια φωτιστικά σώματα συνθέτουν μια «πυξίδα». Αυτή δεσπόζει και στο πίσω μέρος, συνοδευόμενη από μια επιβλητική αεροτομή.

Η βελτίωση της αεροδυναμικής απόδοσης αποτελούσε προτεραιότητα στην εξέλιξη του μοντέλου, με τους μηχανικούς να το εξοπλίζουν με αεροκουρτίνες στα φτερά, ειδικές λεπίδες, ενεργό διαχύτη, σπόιλερ και ειδικές ζάντες 21” εμπρός και 22” πίσω με αναρτήσεις Bilstein.

Στο εσωτερικό, το λεπτό τιμόνι επιτρέπτει απρόσκοπτη θέαση των ενδείξεων που προβάλλονται αποκλειστικά στο head-up display, χωρίς πρόσθετες οθόνες, ο οδηγός κάθεται σε σπορ κάθισμα με ζώνες έξι σημείων, ενώ το roll cage εξασφαλίζει μέγιστη ασφάλεια.