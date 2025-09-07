Αποκάλυψη για το πρωτότυπο Volkswagen ID. Cross

Η γερμανική εταιρεία αποκάλυψε το μοντέλο που προλειαίνει το έδαφος για το αμιγώς ηλεκτρικό T-Cross.

Στο πλαίσιο της IAA Mobility 2025, η Volkswagen αποκάλυψε το ID. Cross Concept, ένα μοντέλο που προλογίζει την αμιγώς ηλεκτρική εκδοχή του γνωστού T-Cross, η οποία θα παρουσιαστεί το καλοκαίρι του 2026.

Με μήκος 4.161 χλστ., το μοντέλο βασίζεται στη νέα πλατφόρμα MEB+ που θα αποτελέσει τη ραχοκοκαλιά μιας σειράς προσιτών προσθιοκίνητων μοντέλων.

Σε επίπεδο σχεδίασης, το ID. Cross Concept υιοθετεί μια «παιχνιδιάρικη» εμφάνιση, κυρίως μέσω τρισδιάστατων φωτεινών μοτίβων που δίνουν την εντύπωση ότι το μοντέλο χαμογελά. Παράλληλα, διακριτή είναι και η προστασία του αμαξώματος με πλαστικά πάνελ, όπως αυτά στους θόλους των τροχών, καταδεικνύοντας ότι το compact SUV θα μπορεί να κινηθεί, λελογισμένα, και εκτός δρόμου.

Η χωρητικότητα του πορτμπαγκάζ ανέρχεται σε 490 λίτρα, ενώ υπάρχει και ένας μικρός μπροστινός αποθηκευτικός χώρος (frunk) 25 λίτρων. Παράλληλα, τα εμπρός και πίσω καθίσματα μπορούν να αναδιπλωθούν πλήρως, δημιουργώντας μια επιφάνεια για ξεκούραση, όπως συνέβαινε με το κλασικό VW Bus. Στο ταμπλό δεσπόζουν δύο οθόνες, μία για τον πίνακα οργάνων με διαγώνιο 11” και μία αφής στο κέντρο που φτάνει τις 13 ίντσες.

Πηγή ζωής του VW ID. Cross Concept αποτελεί ένας ηλεκτροκινητήρας 211 ίππων που αντλεί ενέργεια από μια μπαταρία η οποία εξασφαλίζει έως και 420 χλμ. αυτονομίας.

Ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα της πλατφόρμας MEB+ είναι ότι θα επιτρέπει την ενσωμάτωση προηγμένων συστημάτων ασφαλείας και υποβοήθησης όπως το Travel Assist.

Το ID. Cross Concept, τέλος, μπορεί να ρυμουλκήσει φορτίο 1.200 κιλών, ενώ ο κοτσαδόρος μπορεί να αντέξει φορτίο 75 κιλών.