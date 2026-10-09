Αποκάλυψη για το VW ID.Tiguan

Το νέο μέλος της οικογένειας των ηλεκτρικών VW, ονομάζεται ID.Tiguan και έρχεται να συμπληρώσει την γκάμα του θερμικού Tiguan, αντικαθιστώντας τα ID.4 και ID.5.

Στο περιθώριο της πανευρωπαϊκής παρουσίασης του ID.Polo, οι άνθρωποι της VW μας αποκάλυψαν όλες τις λεπτομέρειες του νέου ηλεκτρικού SUV της οικογένειας ID.

Αρχικά είχαμε την ευκαιρία να πάρουμε μία πρώτη γεύση του νέου μοντέλου, πίσω από το τιμόνι ενός καμουφλαρισμένου πρωτότυπου, ενώ σήμερα αποκαλύπτονται επίσημα όλες οι λεπτομέρειες του ID.Tiguan, το οποίο έρχεται να αντικαταστήσει τα ID.4 και ID.5.

Αυτό δεν σημαίνει πάντως και την κατάργηση του γνωστού μας Tiguan, καθώς η VW έχει αποφασίσει να πλαισιώσει το θερμικό Tiguan, που θα συνεχίσει να παράγεται στο Wolfspurg) , με την ηλεκτρική του συνονόματη παραλλαγή, που θα παράγεται επίσης επί γερμανικού εδάφους στο Emden.

«Αληθινή» στρατηγική

Η στρατηγική με την ονομασία «True Volkswagen» αποτελεί τον οδικό χάρτη που ακολουθούν όλα τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα των Γερμανών και το νέο SUV δεν θα μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση. Το πρώτο βήμα ήταν η κατάργηση των αριθμών και η υιοθέτηση ενός οικείου ονόματος, όπως συνέβη και με το ID.Polo..

Βλέπεται το Tiguan, με 8,3 εκ. πωλήσεων από το 2007, είναι αυτή την στιγμή παγκοσμίως, το πιο καλοπουλημένο μοντέλο της VW, αλλά και ολόκληρου του γκρουπ. Για την ιστορία να αναφέρουμε ότι με 900.000 μονάδες από το 2021, τα ηλεκτρικά ID.4 και ID.5, έχουν γράψει την δική τους (συγκριτικά συντομότερη) ιστορία.

Έτσι λοιπόν το χαμηλό και μεσαίο κομμάτι της γκάμας των ηλεκτρικών ID. μοντέλων, θα περιλαμβάνει τα χάτσμπακ ID.Polo και ID.3 Neo, καθώς και το μικρό SUV, ID.Cross.

Στο ID.Tiguan θα γίνει μία σύνθεση «γενετικού υλικού», που από την μία περιλαμβάνει την ηλεκτρική τεχνογνωσία που έχει αποκτηθεί από τις πλατφόρμες MEB/MEB+, ενώ από την άλλη βρίσκεται το DNA του Tiguan, με ότι αυτό συνεπάγεται σε άνεση, ασφάλεια, τεχνολογία και σπορτίφ χαρακτήρα μέσω των εκδόσεων R-Line.

Το πρώτο στοιχείο των ηλεκτρικών επιρροών, εντοπίζεται στην εμφάνιση και την υιοθέτηση της σχεδιαστικής γλώσσας «Pure Positive». Κοινό γνώρισμα αυτής της προσέγγισης, είναι η φωτεινή μπάρα εμπρός που συνδέει το κεντρικά τοποθετημένο σήμα με τα υπερυψωμένα φώτα , ενώ κάτι αντίστοιχο ισχύει και στο πίσω μέρος, όπου αναγράφεται στο κέντρο το όνομα του μοντέλου.

Εμπρός, η κλειστή μάσκα καταλήγει σε δύο μικρά όρθια ανοίγματα στις, ενώ στο κατώτερο τμήμα είναι τα απαραίτητα ανοίγματα για την παροχή αέρα. Δεν θα είναι πάντως δύσκολο να διακρίνει κανείς την σπορτίφ έκδοση R-Line που θα συνεχίσει να προσφέρεται. Εδώ τα όρθια ανοίγματα στις άκρες ενοποιούνται σε ένα σκουρόχρωμο σύνολο, μαζί με τους αεραγωγούς στην βάση του προφυλακτήρα.

Σε κάθε περίπτωση είναι εμφανής η προσπάθεια των σχεδιαστών να αποσυνδεθούν από την soft προσέγγιση του ID.4, για χάρη μίας αυθεντικότερης SUV εικόνας, που τοποθετεί ξεκάθαρα το ID.Tiguan ως τον μεγάλο αδελφό του ID.Cross.

Στο πλάι η λεπτομέρεια που κάνει την διαφορά είναι η έντονη κλίση στις πίσω κολώνες, που ουσιαστικά χαρίζουν περισσότερο όγκο στην ουρά, σε σχέση με το γνωστό κάθετο τελείωμα του υπάρχοντος Tiguan.

Χαμηλά λίγο πάνω από τα μαρσπιέ, βρίσκεται ένα οριζόντιο σκουρόχρωμο διακοσμητικό στέλεχος, το οποίο παραπέμπει στο τελευταίο Scirocco αλλά και στο πρώτο Golf GTI, τονίζοντας περαιτέρω τους θόλους, στους οποίους μπορούν να φιλοξενηθούν τροχοί 19 έως 21 ιντσών.

Όλες οι διαστάσεις είναι μεγαλύτερες από εκείνες του θερμικού αδελφού, αυτή η νέα διαμόρφωση όμως του πίσω μέρους, είναι που δίνει την εικόνα μιας μακρόστενης σιλουέτας, που προσφέρει άφθονους χώρους για πέντε επιβαίνοντες με τις αποσκευές του, εξυπηρετώντας έτσι τον στόχο της καθημερινής ευχρηστίας..

Το ID.Tiguan φθάνει τα 4.618 χλστ. σε μήκος, με το πλάτος και το ύψος να βρίσκονται αντίστοιχα στα 1.855 και 1.619 χλστ. αντίστοιχα. Το μεταξόνιο των 2.765 χλστ. εξασφαλίζει άνετους χώρους για πέντε επιβαίνοντες και ένα χώρο αποσκευών 534 λίτρων. Η μέγιστη δυνατότητα φόρτωσης μέχρι την οροφή φθάνει στα 1.577 λίτρα, ενώ υπάρχει και ένα frunk 32 λίτρων κάτω από το εμπρός καπό.

Στο εσωτερικό δεσπόζει η οριζόντιο λογική του ταμπλό, που διακόπτεται από την μεγάλη κεντρική οθόνη των 15 ιντσών. Εκατέρωθεν βρίσκεται ο πίνακας οργάνων των 10 ιντσών, καθώς και μία (έξτρα) οθόνη 12 ιντσών για τον συνοδηγό, με ειδική τεχνολογία θέασης, ούτως ώστε να μην αποσπάται η προσοχή του οδηγού.

Το ID.Tiguan αποτελεί μία ακόμα απόδειξη της δέσμευσης της VW για επιστροφή στους φυσικούς διακόπτες. Αυτό σημαίνει ότι ο χειρισμός δεν επαφίεται ολοκληρωτικά στην κεντρική οθόνη, καθώς υπάρχει : ξεχωριστό πάνελ χειρισμού για τον κλιματισμό, αυτόνομος περιστροφικός διακόπτης για την αυξομείωση του ήχου και φυσικά οι άφθονοι διακόπτες στο τιμόνι,

Τα δύο κυκλικά στοιχεία που διακρίνονται στην κεντρική κονσόλα, δεν είναι ποτηροθήκες, αλλά φωτιζόμενοι μαγνητικοί δακτύλιοι για το κεντράρισμα του τηλεφώνου στην διπλή βάση επαγωγικής φόρτισης.

Τα υποβραχιόνια που βρίσκονται στις πόρτες υιοθετούν τα χειριστήρια που είδαμε και στο ID.Polo, για το κλείδωμα ξεκλείδωμα, καθώς και τέσσερις διακόπτες για τα παράθυρα.

Οι απτικές επιφάνειες ελέγχου έχουν ευτυχώς καταργηθεί πια από το τιμόνι, όπου μεταξύ των φυσικών διακοπτών βρίσκεται και το γνωστό κουμπί «view» να παραμετροποιεί την απεικόνιση των οργάνων, όπου μεταξύ των διαθέσιμων επιλογών, παραμονεύει μία ακόμη «ρετρό» έκπληξη.

Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με τις παραπομπές στο Golf I που συναντάμε στο ID.Polo, μιας και η χαρακτηριστική απεικόνιση με τα δύο στρογγυλά όργανα σε μπλέ/κόκκινο φωτισμό, εδώ θυμίζουν έντονα το Golf IV. Στην προκειμένη περίπτωση οι ρετρό παραπομπές επεκτείνονται και στην κεντρική οθόνη, όπου ο οδηγός μπορεί με μία κίνηση του χεριού, να διαλέξει ανάμεσα από εικόνες μοντέλων όπως τα Golf I, Golf II Country, Golf IV, Tiguan I, Race Touareg και Beetle.

Οι εκδόσεις του ID.Tiguan

Σε αντίθεση με τα προσθιοκίνητα χαρακτηριστικά των μικρότερων μοντέλων που βασίζονται στην νέα πλατφόρμα MEB+, το ID.Tiguan θα συνεχίσει όπως και ο προκάτοχός του, να βασίζεται στην πλατφόρμα ΜΕΒ, προσφέροντας τρεις εκδόσεις.

Η πρώτη θα αποδίδει 190 ίππους και θα συνεργάζεται με την μικρή LFP μπαταρία των 58 kWh. Η επόμενη έκδοση θα είναι επίσης πισωκίνητη, με 286 ίππους και μεγαλύτερη NMC μπαταρία 77 kWh. H ίδια μπαταρία θα τροφοδοτεί και την κορυφαία τετρακίνητη εκδοχή, στην οποία τα δύο μοτέρ θα αποδίδουν συνδυαστικά 290 ίππους.

Σε ότι αφορά την αυτονομία αυτή θα κυμαίνεται γύρω στα 450 χλμ. για την μικρή μπαταρία και τα 600 χλμ. για την μεγάλη μπαταρία με κίνηση στους δύο τροχούς ή 560 χλ, για την τετρακίνητη παραλλαγή.

Για την αναπλήρωση της ενέργειας θα είναι στάνταρ ο AC φορτιστής των 11 kW, ενώ η ισχύς DC ταχυφόρτισης θα ανέρχεται στα 105 kW για την μικρή μπαταρία και τα 165 kW για την μεγάλη μπαταρία. Αυτό σημαίνει ότι για την αναπλήρωση από το 10-80%, θα απαιτούνται 26 λεπτά για την μπαταρία των 58 kWh και 29 λεπτά για την έκδοση με την μεγαλύτερη μπαταρία των 77 kWh.

Παρά το βάρος που ξεκινάει από τα 2.073 κιλά (2.155 κιλά για τις εκδόσεις με την μεγαλύτερη μπαταρία), η βασική έκδοση του ID. Tiguan με ισχύ 190 ίππων, επιταχύνει από 0 έως 100 χλμ./ώρα σε 8,5 δευτερόλεπτα με τελική ταχύτητα 160 χλμ./ώρα. Οι αντίστοιχες επιδόσεις των δικίνητων και τετρακίνητων εκδόσεων της μεγάλης μπαταρίας, είναι 6,6 και 6,3 δλ., με τελική ταχύτητα 180 χλμ./ώρα.

Αξιοσημείωτη είναι τέλος και η ικανότητα ρυμούλκησης που ξεκινάει από τους 1,8 τόνους και φθάνει στους 2 τόννους στις ισχυρότερες εκδόσεις.

Η παραγωγή του ID.Tτiguan, ξεκινάει στο τέλος της χρονιάς, με το αυτοκίνητο να φθάνει σε επιλεγμένες αγορές στις αρχές της επόμενης χρονιάς.