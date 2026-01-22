Αποκάλυψη και για το Volvo EX60 Cross Country

Στο πλαίσιο της αποκάλυψης του EX60, η Volvo παρουσίασε και την πιο περιπετειώδη εκδοχή του, με το διακριτικό “Cross Country”.

Ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια στη σύγχρονη ιστορία της εγκαινίασε η Volvo την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, παρουσιάζοντας το EX60, το ηλεκτρικό μοντέλο της με τη μεγαλύτερη αυτονομία μέχρι σήμερα.

Παράλληλα με την αποκάλυψη του EX60, η σουηδική εταιρεία έδωσε στο φως της δημοσιότητας και την πιο περιπετειώδη εκδοχή του που φέρει το διακριτικό “Cross Country” και ενδείκνυται για όσους επιζητούν την εξωστρέφεια.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η Volvo, «το EX60 Cross Country παρέχει στους πελάτες όλα τα πλεονεκτήματα του EX60: την καλύτερη ηλεκτρική αυτονομία στην κατηγορία, ταχύτατη φόρτιση και υπερσύγχρονη τεχνολογία που κάνει τη ζωή πιο εύκολη, ασφαλέστερη, πιο απολαυστική – και εν τέλει καλύτερη».

Με αυτή την έκδοση, επιπλέον, η Volvo φέρνει την κληρονομιά των Cross Country σε μία νέα εποχή σύγχρονων, ηλεκτρικών αυτοκινήτων Volvo. Η σειρά Cross Country πρωτοπαρουσιάστηκε το 1997 και έκτοτε, όλα τα μοντέλα της διακρίνονται για τη δυναμική, ξεχωριστή τους σχεδίαση, ένα πιο στιβαρό και τολμηρό παρουσιαστικό που δηλώνει ελευθερία και εξερεύνηση.

«Το EX60 Cross Country είναι το EX60 για όλους όσοι έχουν προδιάθεση να πάνε παντού», ανέφερε ο Erik Severinson, Επικεφαλής Εμπορικός Διευθυντής στη Volvo Cars. «Κατασκευασμένο για να κάνει περισσότερα και να βλέπει περισσότερα, το EX60 Cross Country ενσαρκώνει όχι μόνο την αίσθηση της ελευθερίας, αλλά και αυτήν της επιτυχίας. Έχοντας ουσιαστικά επινοήσει τη συγκεκριμένη κατηγορία, αισθανθήκαμε ότι το EX60 είναι το ιδανικό επόμενο Volvo για να δεχθεί τη διαμόρφωση Cross Country.»

Η έλευσή του συνοδεύεται από ένα νέο χρώμα που ονομάζεται Frost Green. Προορίζεται αποκλειστικά για αυτό το μοντέλο και αντανακλά την έμπνευση που οι σχεδιαστές της Volvo αντλούν από τη σκανδιναβική φύση. Το EX60 Cross Country περιλαμβάνει επίσης αρκετές σχεδιαστικές λεπτομέρειες που δίνουν έμφαση στην ξεχωριστή του θέση στην γκάμα της.

Έρχεται με ειδικούς τροχούς που εξοπλίζουν αποκλειστικά τα μοντέλα Cross Country, καθώς και με ευδιάκριτες επιγραφές στους εμπρός και πίσω προφυλακτήρες και στην πίσω κολόνα. Προστατευτικές ποδιές από βουρτσισμένο ανοξείδωτο ατσάλι, εμπρός και πίσω, τονίζουν την εκφραστική εμφάνιση του αυτοκινήτου, ενώ οι φαρδύτεροι και πιο δυναμικοί θόλοι των τροχών ενισχύουν περαιτέρω τη συνολική εντύπωση.

Ωστόσο, το EX60 Cross Country δεν περιορίζεται μόνο στην εμφάνισή του. Καθώς πρόκειται για ένα SUV, διαθέτει ήδη πιο ψηλή θέση οδήγησης, ένα χαρακτηριστικό που εκτιμούν οι πελάτες διεθνώ, καθώς προσφέρει σιγουριά, πιο εποπτική θέα του δρόμου εμπρός και αυξάνει τη συνολική αίσθηση ελέγχου.

Σε σύγκριση με το EX60, το Cross Country έχει επιπλέον 20 χιλιοστά μεγαλύτερη απόσταση από το έδαφος, η οποία ενισχύει ακόμα περισσότερο την ορατότητα και την αίσθηση ελέγχου.

Πιο συγκεκριμένα, με τη βοήθεια της αερανάρτησης, οι οδηγοί μπορούν να αυξήσουν επιπλέον 20 χιλιοστά την απόσταση από το έδαφος εφόσον χρειάζεται. Η αερανάρτηση μπορεί επίσης να χαμηλώσει το αυτοκίνητο, βελτιώνοντας την αποδοτικότητα, την ευστάθεια και την αεροδυναμική – χαρακτηριστικά χρήσιμα σε οδηγούς που ταξιδεύουν στον αυτοκινητόδρομο και θέλουν να μεγιστοποιήσουν την αυτονομία της μπαταρίας.

Το Volvo EX60 Cross Country είναι τώρα διαθέσιμο για παραγγελία στην ελληνική αγορά.