Αποκαλυπτήρια για το ανανεωμένο Lexus NX – Πότε έρχεται στην Ελλάδα

Το ανανεωμένο Lexus NX αναβαθμίστηκε σε όλους τους τομείς και πολύ σύντομα, θα ξεκινήσει το εμπορικό του ταξίδι στη χώρα μας.
Το Lexus NX αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά και εμπορικά επιτυχημένα μοντέλα στην πρόσφατη ιστορία της ιαπωνικής πολυτελούς μάρκας.
Όντας το αυτοκίνητο που εγκαινίασε τη στρατηγική εξέλιξης «Next Chapter» το 2021, αλλά και το πρώτο που εισήγαγε την τεχνολογία plug-in hybrid στη γκάμα της εταιρείας, έχει καταφέρει να εδραιωθεί στην κατηγορία των premium D-SUV.
Σήμερα, η Lexus προχωρά στην ανανέωσή του, προσφέροντας μια σειρά από ουσιαστικές και στοχευμένες αναβαθμίσεις.
Πιο κομψό και σύγχρονο σε εμφάνιση
Εξωτερικά, το ανανεωμένο NX διατηρεί τη στιβαρή και χαρακτηριστική σιλουέτα του, αλλά υιοθετεί νέα σχεδιαστικά στοιχεία που του χαρίζουν μια πιο σπορ, κομψή και σύγχρονη εικόνα.
Στο μπροστινό μέρος δεσπόζει η μάσκα Spindle χωρίς πλαίσιο, η οποία ενσωματώνεται αρμονικά στο αμάξωμα και συνδυάζει την κομψότητα με τη καλύτερη αεροδυναμική απόδοση, ενώ δίπλα της υπάρχουν νέα φωτιστικά σώματα.
Στον βασικό εξοπλισμό όλων των εκδόσεων περιλαμβάνονται πλέον νέοι προβολείς, οι οποίοι ενσωματώνουν το προσαρμοζόμενο σύστημα Adaptive High-beam System, φώτα στροφής και σύστημα καθαρισμού. Η σχεδίασή τους συμπληρώνεται από μια λεπτή επάνω λωρίδα φώτων ημέρας και φλας τοποθετημένα σε δύο παράλληλες γραμμές, αυξάνοντας την ορατότητα και την ασφάλεια σε κάθε συνθήκη.
Στο πίσω μέρος, η σχεδιαστική εξέλιξη είναι εξίσου εμφανής, καθώς υιοθετείται μια νέα διάταξη που εξελίσσει την ιδέα της ενιαίας φωτεινής λωρίδας. Τα πίσω φώτα και τα φώτα των φρένων δημιουργούν ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο L εκατέρωθεν του φωτιζόμενου λογότυπου Lexus στο κέντρο, χαρίζοντας στο αυτοκίνητο μια απόλυτα αναγνωρίσιμη υπογραφή στον δρόμο.
Στο πλάι, ξεχωρίζουν τα νέα διακοσμητικά μαρσπιέ, καθώς και το νέο φιμέ φινίρισμα στις πολυάκτινες ζάντες αλουμινίου των 18-20 ιντσών.
Η χρωματική παλέτα περιλαμβάνει εννέα επιλογές, με σημαντικές προσθήκες τα Sonic Platinum, Sonic Tellus (ένα βαθύ χακί πράσινο) και το αποκλειστικό Titanium Carbide Grey για την έκδοση F Sport.
High-tech και μίνιμαλ καμπίνα
Περνώντας στο εσωτερικό, οι αλλαγές είναι αρκετές. Η καμπίνα διαθέτει νέο πίνακα οργάνων, νέα κεντρική κονσόλα και κονσόλα οροφής, καθώς και νέες επενδύσεις στις πόρτες, αντλώντας έμπνευση από το σεντάν ES και το πολυτελές TZ.
Η οριζόντια σχεδίαση του ταμπλό προσφέρει αίσθηση ευρυχωρίας και εξαιρετική ορατότητα, ενώ ενισχύεται από μια ενιαία φωτεινή γραμμή που διατρέχει την καμπίνα από τον πίνακα οργάνων έως τις πόρτες.
Η τεχνολογική αναβάθμιση επικεντρώνεται στο νέο ψηφιακό cockpit, το οποίο συνδυάζει έναν εξατομικεύσιμο ψηφιακό πίνακα οργάνων 12,3 ιντσών και μια οθόνη πολυμέσων 14 ιντσών τοποθετημένα στον ίδιο άξονα, ώστε ο οδηγός να ενημερώνεται χωρίς να χρειαστεί να κινεί πολύ τα μάτια του.
Το εξελιγμένο σύστημα πολυμέσων LexusConnect ξεχωρίζει για την τετραπλάσια ταχύτητα επεξεργασίας, την οκταπλάσια χωρητικότητα αποθήκευσης και τη μνήμη των 256 GB, ενώ η εξαιρετικά λεπτή οθόνη των 10 χιλιοστών ενισχύει τη μίνιμαλ αισθητική στο εσωτερικό.
Μια από τις πλέον πρακτικές καινοτομίες είναι η δυνατότητα προβολής των οδηγιών πλοήγησης απευθείας στον πίνακα οργάνων, επιτρέποντας στον οδηγό να παραμένει συγκεντρωμένος στον δρόμο.
Τέλος, ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην οδηγική θέση και την εργονομία. Παρότι το κάθισμα του οδηγού διατηρεί τον σχεδιασμό του, έχει τοποθετηθεί χαμηλότερα για να φέρει το σώμα πιο κοντά στο κέντρο βάρους του αυτοκινήτου.
Παράλληλα, το νέο τιμόνι διαθέτει διάμετρο μικρότερη κατά 10 χιλιοστά, μεγαλύτερο εύρος τηλεσκοπικής ρύθμισης και επανασχεδιασμένη στεφάνη για βέλτιστο κράτημα και άνεση.
Πλήρως υβριδικό και plug-in
Το ανανεωμένο NX υιοθετεί την υβριδική τεχνολογία Lexus έκτης γενιάς τόσο στις full hybrid όσο και στις plug-in hybrid εκδόσεις του.
Το πλήρως υβριδικό NX 350h προσφέρεται με κίνηση στους εμπρός και τους τέσσερις τροχούς και αποδίδει σε κάθε περίπτωση 199 ίππους. Στην δικίνητη έκδοση, το 0-100 χλμ./ώρα γίνεται σε 7,1 δευτερόλεπτα, ενώ στην τετρακίνηση το σπριντ από στάση έως τα 100 χλμ./ώρα γίνεται σε 7,7 δευτερόλεπτα.
Η μπαταρία έχει την ίδια δομή με εκείνη του νέου ES 350h και σε σχέση με πριν, έχει μικρότερο βάρος ( 23,5 κιλά από 32,7).
To plug-in υβριδικό NX 450h+ χρησιμοποιεί νέα μπαταρία με χωρητικότητα 23 kWh που επιτρέπει αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία 100 χιλιομέτρων, ενώ η συνδυαστική απόδοση του συστήματος έχει αυξηθεί στους 307 ίππους (από 292), μειώνοντας τον χρόνο επιτάχυνησης για το 0-100 χλμ./ώρα στα 6,1 δευτερόλεπτα.
Το NX είναι το πρώτο plug-in hybrid μοντέλο της Lexus που υποστηρίζει γρήγορη φόρτιση DC, η οποία περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό όλων των εκδόσεων. Η φόρτιση από το 10% έως 80% γίνεται σε 30 λεπτά.
Πότε έρχεται στην Ελλάδα
Το νέο Lexus NX θα είναι διαθέσιμο για παραγγελίες στην ελληνική αγορά από τον Σεπτέμβριο του 2026, με τις πρώτες αφίξεις αυτοκινήτων να αναμένονται στις αρχές του 2027.