Αποκαλυπτήρια για το ανανεωμένο Lexus NX – Πότε έρχεται στην Ελλάδα

Το ανανεωμένο Lexus NX αναβαθμίστηκε σε όλους τους τομείς και πολύ σύντομα, θα ξεκινήσει το εμπορικό του ταξίδι στη χώρα μας.

Πλήρως υβριδικό και plug-in

Το ανανεωμένο NX υιοθετεί την υβριδική τεχνολογία Lexus έκτης γενιάς τόσο στις full hybrid όσο και στις plug-in hybrid εκδόσεις του.

Το πλήρως υβριδικό NX 350h προσφέρεται με κίνηση στους εμπρός και τους τέσσερις τροχούς και αποδίδει σε κάθε περίπτωση 199 ίππους. Στην δικίνητη έκδοση, το 0-100 χλμ./ώρα γίνεται σε 7,1 δευτερόλεπτα, ενώ στην τετρακίνηση το σπριντ από στάση έως τα 100 χλμ./ώρα γίνεται σε 7,7 δευτερόλεπτα.

Η μπαταρία έχει την ίδια δομή με εκείνη του νέου ES 350h και σε σχέση με πριν, έχει μικρότερο βάρος ( 23,5 κιλά από 32,7).

To plug-in υβριδικό NX 450h+ χρησιμοποιεί νέα μπαταρία με χωρητικότητα 23 kWh που επιτρέπει αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία 100 χιλιομέτρων, ενώ η συνδυαστική απόδοση του συστήματος έχει αυξηθεί στους 307 ίππους (από 292), μειώνοντας τον χρόνο επιτάχυνησης για το 0-100 χλμ./ώρα στα 6,1 δευτερόλεπτα.

Το NX είναι το πρώτο plug-in hybrid μοντέλο της Lexus που υποστηρίζει γρήγορη φόρτιση DC, η οποία περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό όλων των εκδόσεων. Η φόρτιση από το 10% έως 80% γίνεται σε 30 λεπτά.

Πότε έρχεται στην Ελλάδα

Το νέο Lexus NX θα είναι διαθέσιμο για παραγγελίες στην ελληνική αγορά από τον Σεπτέμβριο του 2026, με τις πρώτες αφίξεις αυτοκινήτων να αναμένονται στις αρχές του 2027.