Απόλυτη επιτυχία για το Global Safety Challenge της Chery στη Ρουμανία

Η μπαταρία του Chery Tiggo 9 CSH παρέμεινε λειτουργική μετά από 24 ώρες σε αλατούχο διάλυμα.

Με επιτυχία στέφθηκε το Global Safety Challenge της Chery στην Κωνστάντζα της Ρουμανίας, στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας, επιβεβαιώνοντας στην πράξη το υψηλό επίπεδο ασφάλειας που προσφέρουν τα μοντέλα της κινεζικής μάρκας.

Στόχος ήταν να αξιολογηθούν οι δυνατότητες των οχημάτων της Chery μέσα από μια σειρά απαιτητικών δοκιμασιών, σε πραγματικές συνθήκες και σε ένα ανοιχτό περιβάλλον δοκιμών.

Η διαδικασία βασίστηκε σε σαφή, αντικειμενικά και μετρήσιμα δεδομένα, δίνοντας τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να διαπιστώσουν από κοντά την απόδοση των οχημάτων σε διαφορετικά σενάρια και να αξιολογήσουν στην πράξη τα συστήματα και τις τεχνολογίες που συμβάλλουν στην προστασία οδηγού και επιβατών.

Το απόγευμα της Τρίτης, 22 Σεπτεμβρίου, η μπαταρία υψηλής τάσης 34,46 kWh του plug-in υβριδικού Chery Tiggo 9 CSH αφαιρέθηκε επιτόπου από το όχημα και βυθίστηκε πλήρως σε αλατούχο διάλυμα με αλατότητα 35‰ (35 γραμμάρια ανά λίτρο), επίπεδο σχεδόν διπλάσιο από τη μέση αλατότητα της Μαύρης Θάλασσας. Μετά από 24 ώρες, οι παρευρισκόμενοι είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την ολοκλήρωση της δοκιμής και τον εξονυχιστικό έλεγχο της μπαταρίας από τους μηχανικούς της Chery, σε μια πλήρως διαφανή διαδικασία.

Οι μηχανικοί επιθεώρησαν το περίβλημα της μπαταρίας, τους ηλεκτρικούς συνδέσμους και τη βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης και στη συνέχεια έλεγξαν τη στεγανότητά της και την αντίσταση μόνωσης. Από τα αποτελέσματα δεν διαπιστώθηκαν σημάδια διάβρωσης, διόγκωσης ή διαρροής, ενώ δεν εντοπίστηκαν ίχνη νερού στο εσωτερικό των ηλεκτρικών συνδέσμων. Ο ρυθμός απώλειας πίεσης ανήλθε σε 8,067 Pa/min, ενώ η αντίσταση μόνωσης παρέμεινε πάνω από τα 500 MΩ (megaohms), με αμφότερες τις μετρήσεις να πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια της δοκιμής.

Μετά την επανατοποθέτηση της μπαταρίας, το όχημα λειτούργησε κανονικά και αμέσως κινήθηκε για τη δεύτερη δοκιμασία που περιλάμβανε καταπόνηση του κάτω μέρους του αμαξώματος, προσομοιώνοντας τη βίαιη επαφή με έντονες ανωμαλίες του οδοστρώματος. Το Chery Tiggo 9 CSH πέρασε με ταχύτητα 14–15 χλμ./ώρα πάνω από μπάρα ύψους 250 χιλιοστών, με το κάτω μέρος του οχήματος να έρχεται σε επαφή με το απότομο τελείωμά της.

Έπειτα οι μηχανικοί επιθεώρησαν το κάτω μέρος του οχήματος και το περίβλημα της μπαταρίας, ελέγχοντας παράλληλα τα σχετικά συστήματα για τυχόν επιπτώσεις από την καταπόνηση. Παρότι εντοπίστηκαν μικρές εκδορές στην προστατευτική επένδυση του κάτω μέρους του αμαξώματος του Chery Tiggo 9 CSH, το περίβλημα της μπαταρίας δεν υπέστη κάποια ζημιά ή ρωγμή. Δεν εντοπίστηκε διαρροή ηλεκτρολύτη, οι σχετικοί σύνδεσμοι και τα κυκλώματα ψύξης δεν παρουσίασαν ανωμαλίες και τέλος δεν εμφανίστηκε καμία προειδοποίηση ασφαλείας στον πίνακα οργάνων του οχήματος.

Παρουσία Ευρωπαίων δημοσιογράφων και Γερμανών τεχνικών εμπειρογνωμόνων, και οι δύο δοκιμές ολοκληρώθηκαν με επιτυχία, επιβεβαιώνοντας την αντοχή και την κανονική λειτουργία της μπαταρίας του Chery Tiggo 9 CSH μετά την παρατεταμένη έκθεσή της σε αλατούχο νερό και σε έντονη καταπόνηση του κάτω μέρους του οχήματος.

Αυτοκινητοπομπή με 19 Chery εξερευνά τις ακτές της Μαύρης Θάλασσας

Λίγες ώρες πριν την αφαίρεση της μπαταρίας του Chery Tiggo 9 CSH από το αλατούχο νερό για την τελική αξιολόγηση, μια αυτοκινητοπομπή 19 οχημάτων της οικογένειας “Tiggo” ξεκίνησε από την παραλία Mamaia στην Κωνστάντζα. Η διαδρομή ακολούθησε τη λιμνοθάλασσα Siutghiol και τις ακτές της Μαύρης Θάλασσας προς την παραλία Corbu, προτού κατευθυνθεί προς την ενδοχώρα, περνώντας από τα ασβεστολιθικά τοπία των Cheile Dobrogei και το φυσικό καταφύγιο Gura Dobrogei. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η επιστροφή στη Mamaia μέσω των οικισμών Mihail Kogălniceanu και Ovidiu.

Από τις ακτές και τη λιμνοθάλασσα έως τα ασβεστολιθικά φαράγγια και την ανοιχτή ύπαιθρο, η διαδρομή ανέδειξε την ποικιλία των τοπίων της ιστορικής περιοχής της Δοβρουτσάς, αλλά και το μεγάλο εύρος οδικών συνθηκών. Επιπλέον, η οδήγηση σε πραγματικές συνθήκες ανέδειξε τον τρόπο με τον οποίο η Chery ενσωματώνει την προηγμένη τεχνολογία στα οχήματά της, με έμφαση στην άνεση, την ασφάλεια και τις πραγματικές ανάγκες μετακίνησης.

Τα αποτελέσματα της δοκιμής έρχονται να ενισχύσουν το προφίλ αξιοπιστίας της Chery, η οποία πρόσφατα αναδείχθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ως η πιο αξιόπιστη κινεζική μάρκα στη μελέτη Vehicle Dependability Study (VDS) του παγκόσμιου οργανισμού έρευνας αγοράς J.D. Power.