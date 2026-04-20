Αποστολή στη Φρανκφούρτη: Αυτό είναι το Hyundai Ioniq 3

Η Hyundai ενισχύει το αποτύπωμά της στον κόσμο της ηλεκτροκίνησης μέσω του Ioniq 3, ενός compact hatchback που θέλει να απαντήσει σε σύγχρονες ανάγκες.

«Με το Ioniq 3, φέρνουμε την τολμηρή σχεδίαση, την οδηγική απόλαυση και τα προηγμένα χαρακτηριστικά της οικογένειας Ioniq σε ένα ευρύτερο κοινό στην Ευρώπη». Με αυτά τα λόγια συστήνει ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Hyundai Ευρώπης, Xavier Martinet, στο ευρωπαϊκό κοινό το Ioniq 3, την πρόταση των Νοτιοκορεατών στην κατηγορία των αμιγώς ηλεκτρικών compact hatchbacks.

Για τη Hyundai, το Ioniq 3 δεν διευρύνει απλά την οικογένεια μοντέλων “Ioniq”, αλλά έρχεται να απαντήσει σε πραγματικές ανάγκες, ευθυγραμμιζόμενο με τα «θέλω» του σύγχρονου οδηγού.

Aero Hatch

Στόχος της νοτιοκορεατικής αυτοκινητοβιομηχανίας ήταν η διάθεση στην ευρωπαϊκή αγορά ενός μοντέλου που παντρεύει την αεροδυναμική αποδοτικότητα -βασικό συστατικό για την επίτευξη χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας – με την ευρυχωρία. Και αυτό, όπως υποστηρίζει η μάρκα, κατέστη εφικτό, μέσω της τυπολογίας “Aero Hatch” που αποτυπώνεται ως εξής:

Το χαμηλό, κομψό εμπρός μέρος του Ioniq 3 μεταβαίνει σε μια χαρακτηριστική γραμμή οροφής που εκτείνεται ευθεία πάνω από τους εμπρός και πίσω επιβάτες, πριν καταλήξει ομαλά στην πίσω αεροτομή. «Αυτή η γεωμετρία μεγιστοποιεί τον εσωτερικό χώρο, προσφέροντας σημαντικό χώρο για το κεφάλι και αυξημένη άνεση για τους πίσω επιβάτες», εξηγεί η Hyundai, ανακοινώνοντας συντελεστή οπισθέλκουσας 0,263.

Σε επίπεδο εμφάνισης, το μοντέλο υιοθετεί τη σχεδιαστική γλώσσα “Art of Steel”, εμπνευσμένη από την ωμή ένταση και την καθαρότητα που γεννιούνται στη διαδικασία παραγωγής του χάλυβα.

Στο μπροστινό μέρος πρωταγωνιστεί η λεπτή μπάρα, ακριβώς κάτω από το έμβλημα της Hyundai, όπου ενσωματώνονται pixel φωτισμός και τέσσερις τελείες. Αυτές παραπέμπουν στο “H” σε κώδικα Μορς, χαρίζοντας στο μοντέλο μια ξεχωριστή ταυτότητα. Την εικόνα συμπληρώνουν λεπτά φώτα ημέρας, όπως και κάποια αεροδυναμικά στοιχεία, που συνδράμουν σε ένα δυναμικό και συνάμα hi-tech αποτέλεσμα.

Η έντονη κλίση της οροφής προς τα πίσω είναι εμφανής κοιτάζοντας το μοντέλο από το πλάι, όπου απαντώνται μεγάλες αεροδυναμικές ζάντες (από 16 έως 19 ίντσες), όταν στο πίσω μέρος εφαρμόζεται το ίδιο, τύπου pixel φωτιστικό μοτίβο, πλαισιωμένο από μια κομψή αεροτομή.

Οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν από 11 εξωτερικά χρώματα, ενώ προσφέρεται και η έκδοση N Line (όπως το αυτοκίνητο στις φωτογραφίες), με στιλιστικά στοιχεία που χαρίζουν στο Ioniq 3 πιο σπορτίφ χαρακτήρα.

Ευρυχωρία και ψηφιακός χαρακτήρας

Το μοντέλο έχει compact διαστάσεις (μήκος 4,155 χλστ., πλάτος 1.800 χλστ. και ύψος 1.505 χλστ.), με τη Hyundai, ωστόσο, να υποστηρίζει ότι αυτές δεν υπονομεύουν την ευρυχωρία της καμπίνας. Το επίπεδο δάπεδο και το μακρύ μεταξόνιο (2.680 χλστ.) προσφέρουν άνεση, ενώ ο χώρος αποσκευών ενισχύεται από το Megabox, το οποίο συνδράμει σε μια συνολική χωρητικότητα 441 λίτρων.

Ανάλογα με την έκδοση, στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται καθίσματα “Relaxation” που «ξαπλώνουν» προσφέροντας στους επιβάτες στιγμές χαλάρωσης, καθίσματα με σύστημα θέρμανσης/εξαερισμού, premium ηχοσύστημα της BOSE, διζωνικός κλιματισμός και ambient φωτισμός.

Παράλληλα, το Ioniq 3 είναι το πρώτο ευρωπαϊκό μοντέλο της Hyundai με το σύστημα Pleos Connect βασισμένο στο Android Automotive OS (AAOS), με κεντρική οθόνη 12,9 ή 14,6 ιντσών για εύκολη πρόσβαση σε λειτουργίες και πλοήγηση.

Με έως 490 χλμ. αυτονομίας

Βασισμένο στην πλατφόρμα E-GMP με ηλεκτρική αρχιτεκτονική 400 volt, σύμφωνα με τη Hyundai, το ηλεκτρικό compact hatchback συνδυάζει αποδοτικότητα με αυτονομία και μικρούς χρόνους φόρτισης. Θα προσφέρεται με δύο προσθιοκίνητα συστήματατα κίνησης, ένα με μπαταρία 42,2 kWh για εώς 335 χλμ. αυτονομίας και ηλεκτροκινητήρα απόδοσης 147 PS/250 Nm, ενώ το έτερο φέρει μεγαλύτερη μπαταρία 61 kWh για αυτονομία 490 χλμ., με την ισχύ του ηλεκτρικού μοτέρ σε αυτή την περίπτωση να είναι μικρότερη στα 135 PS, αλλά τη ροπή να παραμένει στα 250 Nm.

Σε ταχυφορτιστή, το όχημα ανεφοδιάζεται από το 10 στο 80% σε 29 λεπτά (υπό ιδανικές συνθήκες), ενώ φέρει ενσωματωμένο φορτιστή AC 11 kW (προαιρετικά 22 kW). Αναφορικά με τις επιδόσεις η ισχυρότερη έκδοση επιταχύνει στα πρώτα 100 χλμ./ώρα σε 9 δλ., με την τελική ταχύτητα σε αμφότερες τις περιπτώσεις να περιορίζεται στα 165 χλμ./ώρα.

Τέλος το Ioniq 3 θα επωφελείται από τεχνολογία V2L (Vehicle-to-Load) όπως και τη δέσμη προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης οδηγού Hyundai SmartSense, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις τεχνολογίες Highway Driving Assist 2 (HDA2), Remote Smart Parking Assist (RSPA) και Blind-Spot View Monitor.

Το μοντέλο θα είναι διαθέσιμο στην ελληνική αγορά από τον Οκτώβριο του 2026.