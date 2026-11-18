Έναν σχεδόν χρόνο μετά την παρουσίαση του νέου T-Roc, η Volkswagen αποκαλύπτει την πιο ακραία εκδοχή του, η οποία θέτει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος έναν 2λιτρο βενζινοκινητήρα 333 ίππων και ένα εξελιγμένο, αλά Audi RS, σύστημα τετρακίνησης.

Έχοντας πετύχει διάνα τον στόχο της με το νέο, δεύτερης γενιάς T-Roc, η Volkswagen πατάει τώρα γκάζι και αποκαλύπτει την πιο ακραία εκδοχή του μοντέλου, η οποία, όχι μόνο τοποθετείται στην κορυφή της γκάμας του, αλλά την ίδια στιγμή και στο ψηλότερο από πλευράς ονομαστικής απόδοσης σκαλί σε σχέση με τα διαθέσιμα στην ευρωπαϊκή αγορά SUV της γερμανικής φίρμας. Καλώς ήρθες, λοιπόν, νέο Volkswagen T-Roc R.

Με την ευκαιρία, αξίζει να σημειώσουμε ότι η ονομασία R δεν αποτελεί μια διακριτική αναφορά σε μια απλώς ισχυρότερη έκδοση. Προέρχεται από τη λέξη Race και συνοδεύει μοντέλα της Volkwagen με πιο «άγριες» διαθέσεις που εξελίσσονται με βασικό γνώμονα τις απαιτήσεις της σπορ οδήγησης. Όπως συμβαίνει με αντίστοιχες προτάσεις με το συγκεκριμένο προσωνύμιο, η φιλοσοφία «Born on the racetrack» βρέθηκε στο επίκεντρο της εξέλιξης και του νέου T-Roc R, καθώς τα μηχανικά του μέρη, το σύστημα πέδησης και η ανάρτηση έχουν εξελιχθεί και διαμορφωθεί σε πίστες.

Νέος κινητήρας με 333 ίππους και τεχνολογία 48V

Κάτω από το καπό του νέου T-Roc R βρίσκεται ο 4κύλινδρος και φυσικά υπερτροφοδοτούμενος βενζινοκινητήρας 2.0 TSI της οικογένειας EA888 στην πιο πρόσφατη εκδοχή του, συνοδευόμενος από την κωδική ονομασία evo5. Πρόκειται για μια σημαντικά αναβαθμισμένη εκδοχή του γνωστού μηχανικού συνόλου της Volkswagen, η οποία έχει προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της νέας εποχής, καθώς συνδυάζεται για πρώτη φορά σε μοντέλο R με ήπια υβριδικό σύστημα 48V, ενώ ταυτόχρονα πληροί τις προδιαγραφές εκπομπών ρύπων Euro 7.

Η απόδοσή του φτάνει τους 333 ίππους στις 5.750-6.500 σ.α.λ., ενώ η μέγιστη ροπή των 420 Nm είναι διαθέσιμη σε ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσμα στροφών, σταθερά από τις 1.900 έως τις 5.250 σ.α.λ. Σε σύγκριση με τον κινητήρα της έκδοσης 2.0 eTSI 4MOTION των 204 «ταπεινών» ίππων που χρησιμοποιείται στην αντίστοιχη τετρακίνητη έκδοση του T-Roc, η ειδικά εξελιγμένη μονάδα του Τ-Roc R αποδίδει επιπλέον 129 ίππους. Η διαφορά δεν περιορίζεται, ωστόσο, στην αύξηση της ισχύος, αφού έχουν γίνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στη διαχείριση του συστήματος υπερτροφοδότησης. Ένα από τα σημαντικότερα νέα στοιχεία είναι η προσθήκη ενός ηλεκτρικά κινούμενου συμπιεστή (EAV), ο οποίος λειτουργεί παράλληλα με τον υπερσυμπιεστή καυσαερίων. Τροφοδοτούμενος από το ηλεκτρικό κύκλωμα των 48V, συμβάλλει στην ταχύτερη ανάπτυξη της πίεσης υπερπλήρωσης στις χαμηλές στροφές, ενισχύοντας την απόκριση του κινητήρα και περιορίζοντας την καθυστέρηση στην απόδοση της ισχύος (turbo lag).

Παράλληλα, ο EA888 evo5 υιοθετεί τη διαδικασία καύσης TSI-evo, η οποία συνδυάζει την λειτουργία στον θερμοδυναμικό κύκλο Miller με υπερσυμπιεστή μεταβλητής γεωμετρίας (VTG). Σύμφωνα με την γερμανική εταιρεία, η συγκεκριμένη διάταξη εξασφαλίζει καλύτερη αξιοποίηση της ενέργειας του καυσίμου, περιορίζοντας τις απώλειες και βελτιώνοντας τη θερμοδυναμική απόδοση. Το σύστημα άμεσης έγχυσης του καυσίμοιυ πραγματοποιείται με πίεση έως 500 bar, στοιχείο που συμβάλλει στην ακρίβεια της καύσης. Από τη μεριά του, το ήπια υβριδικό σύστημα 48V συμπληρώνει τις παραπάνω τεχνολογίες. Περιλαμβάνει μπαταρία ιόντων λιθίου, μετατροπέα DC/DC και έναν ηλεκτροκινητήρα-γεννήτρια με ιμάντα. Κατά την επιβράδυνση και το φρενάρισμα ανακτά ενέργεια, η οποία αποθηκεύεται στην μπαταρία των 48V και αξιοποιείται για την τροφοδοσία των ηλεκτρικών συστημάτων του αυτοκινήτου. Επιπλέον, επιτρέπει την προσωρινή απενεργοποίηση του θερμικού κινητήρα κατά το «ρολάρισμα», περιορίζοντας την κατανάλωση καυσίμου. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που η Volkswagen ενσωματώνει τεχνολογία 48V σε μοντέλο της οικογένειας R.

Η κίνηση στο νέο Volkswagen T-Roc R μεταδίδεται μέσω ενός αυτόματου κιβωτίου διπλού συμπλέκτη DSG με 7 σχέσεις και ενός διαφοροποιημένου συστήματος τετρακίνησης με την ονομασία «4Motion με R-Performance Torque Vectoring», για το οποίο θα αναφερθούμε εκτενώς στη συνέχεια. Με τη συνδρομή Launch Control, το T-Roc R ολοκληρώνει την επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε 5 δλ., ενώ η τελική ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 250 χλμ./ώρα.

Τετρακίνηση με έξυπνη κατανομή της ροπής σε κάθε… πίσω τροχό

Το στοιχείο που διαφοροποιεί ουσιαστικά το T-Roc R από τις υπόλοιπες τετρακίνητες εκδόσεις είναι το σύστημα τετρακίνησης «4Motion με R-Performance Torque Vectoring», το οποίο εξελίχθηκε από την Volkswagen R. Η βασική του διαφορά σε σχέση με τη συμβατική διάταξη μέσω πολύδισκου συμπλέκτη του T-Roc 2.0 eTSI 4MOTION αφορά τη δυνατότητα δυναμικής κατανομής της ροπής ανάμεσα στους δύο πίσω τροχούς μέσω μιας ειδικά εξελιγμένης μονάδας που βρίσκεται εκεί, γνωστής ως torque splitter (σ.σ.: στο συμβατικό σύστημα 4Motion η κατανομή πίσω είναι κλειδωμένη πάντα στο 50-50). Στις στροφές, για παράδειγμα, το σύστημα «4Motion με R-Performance Torque Vectoring» μπορεί να διοχετεύσει έως και το 100% της διαθέσιμης ροπής του πίσω άξονα στον εξωτερικό τροχό. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται μια επιπλέον δύναμη που βοηθά το αυτοκίνητο να ακολουθήσει την επιθυμητή τροχιά, περιορίζοντας την υποστροφή και βελτιώνοντας την ευελιξία του. Η κατανομή της ροπής, πάντως, προσαρμόζεται διαρκώς, λαμβάνοντας υπόψη παραμέτρους όπως η γωνία του τιμονιού, η θέση του γκαζιού, η πλευρική επιτάχυνση, η ταχύτητα περιστροφής του αμαξώματος γύρω από τον κατακόρυφο άξονά του και η ταχύτητα κίνησης.

Προσαρμοζόμενη ανάρτηση DCC και 7+2 προγράμματα οδήγησης

Το σύστημα μετάδοσης κίνησης συμπληρώνεται από ένα συνολικά αναβαθμισμένο πλαίσιο, με την προσαρμοζόμενη σπορ ανάρτηση DCC να περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό. Από πλευράς αρχιτεκτονικής, η όλη διάταξη αποτελείται από γόνατα Μακφέρσον εμπρός και πολλαπλούς συνδέσμους πίσω, με την Volkswagen να έχει προχωρήσει σε μια σειρά ειδικών παρεμβάσεων στα επιμέρους μηχανικά μέρη, ώστε να εξασφαλίσει μεγαλύτερη ακρίβεια και ουδετερότητα στις αντιδράσεις του αυτοκινήτου.

Για παράδειγμα, στον εμπρός άξονα χρησιμοποιούνται διαφορετικά ακραξόνια με στόχο την πιο ουδέτερη συμπεριφορά του αυτοκινήτου στις στροφές, καθώς και κοντύτερα βοηθητικά ελατήρια, ώστε οι τροχοί να διατηρούν καλύτερη επαφή με το οδόστρωμα σε ανώμαλες επιφάνειες. Παράλληλα, έχουν χρησιμοποιηθεί νέες βάσεις στήριξης για τον κινητήρα για αμεσότερη απόκριση, συνολικά πιο σφικτά ελατήρια στην ανάρτηση για μεγαλύτερη ευελιξία και ευστάθεια, καθώς και μια πιο παχιά αντιστρεπτική δοκός πίσω για πιο ουδέτερη συμπεριφορά στις στροφές. Οι ρυθμίσεις της ανάρτησης έχουν προσαρμοστεί ειδικά στις δυνατότητες του συστήματος DCC, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερο εύρος μεταξύ άνεσης και δυναμικής συμπεριφοράς. Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνεται επίσης προοδευτικό σύστημα διεύθυνσης, το οποίο μεταβάλλει την απόκριση ανάλογα με τις συνθήκες. Είναι ελαφρύτερο στους ελιγμούς και στις χαμηλές ταχύτητες, ενώ γίνεται πιο άμεσο όσο αυξάνεται ο ρυθμός κίνησης. Από εκεί και πέρα, την πέδηση αναλαμβάνει ένα «ενισχυμένο» σύστημα που συνδυάζεταιμε τροχούς 19 ιντσών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε 9 διαφορετικά προγράμματα οδήγησης. Τα Eco, Comfort, Sport, Snow, Offroad, Race και Individual συμπληρώνονται από δύο ειδικές επιλογές, τις Special και Drift, οι οποίες βρίσκονται στο υπομενού του Race. Το τελευταίο αποτελεί το πρόγραμμα που αναδεικνύει στο μέγιστο τις δυνατότητες του T-Roc R. Με την επιλογή του, μεταβάλλονται οι ρυθμίσεις του κινητήρα, του κιβωτίου DSG, της τετρακίνησης, του torque splitter, της ανάρτησης DCC και του συστήματος διεύθυνσης. Επιπλέον, ο υπερσυμπιεστής διατηρεί υψηλότερες στροφές λειτουργίας ακόμη και με μερικό φορτίο, ώστε η απόκριση στο γκάζι να είναι πιο άμεση όταν ζητηθεί επιτάχυνση. Αντίστοιχα, η διαχείριση της πεταλούδας γκαζιού κατά την επιβράδυνση επιτρέπει την ταχύτερη επαναφορά της κινητήριας δύναμης μετά την έξοδο από μια στροφή.

Το πρόγραμμα Special έχει εξελιχθεί ειδικά για το Nurburgring Nordschleife, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Volkswagen. Η ρύθμιση της ανάρτησης είναι ακόμα πιο «δεμένη» σε σχέση με εκείνη στο πρόγραμμα Race, προκειμένου οι τροχοί να διατηρούν καλύτερη επαφή με το οδόστρωμα στις ουκ ολίγες υψομετρικές μεταβολές της πίστας. Ακόμη και η λειτουργία του κιβωτίου έχει προσαρμοστεί, με τις αλλαγές προς τα κάτω να λαμβάνουν υπόψη την πίεση στο φρένο, ενώ στη χειροκίνητη λειτουργία το υποχρεωτικό ανέβασμα μιας σχέσης στον κόφτη, καθώς και το kickdown, απενεργοποιούνται. Από την άλλη, το πρόγραμμα Drift προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε κλειστές διαδρομές. Με ειδικές ρυθμίσεις στο σύστημα τετρακίνησης και στο ESC, επιτρέπει την ελεγχόμενη υπερστροφή και πλαγιολίσθηση. Για την ενεργοποίησή του απαιτείται επιβεβαίωση από τον οδηγό μέσω του συστήματος πολυμέσων, ώστε να είναι σαφές ότι ο τελευταίος δεν θα το αξιοποιήσει σε δημόσιους δρόμους.

Ταυτόχρονα, το ESC προσφέρει τη δυνατότητα προσαρμογής σε δύο επίπεδα. Στη λειτουργία ESC Sport αυξάνονται τα όρια επέμβασης των συστημάτων ελέγχου ευστάθειας και πρόσφυσης, επιτρέποντας μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων, ενώ στη λειτουργία ESC Off είναι δυνατή η πλήρης απενεργοποίησή του από τον οδηγό.

Εμφάνιση με διακριτές αγωνιστικές αναφορές

Η εξωτερική περιβολή του T-Roc R ακολουθεί εν γένει την γνώριμη αισθητική της δεύτερης γενιάς του μοντελου, προσθέτοντας μια σειρά από αποκλειστικά στοιχεία που αναδεικνύουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του. Στο εμπρός μέρος ξεχωρίζει ο ανασχεδιασμένος προφυλακτήρας και μια μεγάλη εισαγωγή αέρα που εκτείνεται σε όλο σχεδόν το πλάτος του αμαξώματος. Οι τρεις οριζόντιες και οι έξι κάθετες γρίλιες δημιουργούν με τη σειρά τους ένα πιο επιθετικό σύνολο, ενώ το γράμμα R τοποθετείται πάνω από τη μάσκα, στην πλευρά του συνοδηγού.

Στο πλάι, τα μαύρα καλύμματα των εξωτερικών καθρεφτών και οι μαύρες ράγες οροφής συνδυάζονται με τα αποκλειστικά λογότυπα R κάτω από τους καθρέφτες. Οι στάνταρ ζάντες αλουμινίου Zandvoort των 19 ιντσών διαθέτουν βγάζουν… μάτι, ενώ πίσω από τις ακτίνες τους διακρίνονται οι μπλε δαγκάνες του συστήματος πέδησης R Performance. Προαιρετικά διατίθενται σφυρήλατες ζάντες Warmenau με διάμετρο 20 ίντσες, οι οποίες έχουν χαμηλότερο βάρος και ενισχύουν περαιτέρω τη σπορ εικόνα.

Στο πίσω μέρος, το στοιχείο που τραβά αμέσως την προσοχή είναι οι δύο διπλές απολήξεις της εξάτμισης, οι οποίες ενσωματώνονται στον νέο προφυλακτήρα, μαζί με έναν ειδικά σχεδιασμένο διαχύτη. Προαιρετικά, η Volkswagen προσφέρει και μια ακόμη πιο ιδιαίτερη λύση, με εξάτμιση της Akrapovič από τιτάνιο, όπως αυτή που συναντάμε και στο Golf R. Την ίδια στιγμή, τα πίσω φωτιστικά σώματα και τα κρύσταλλα των πίσω παραθύρων έχουν σκουρόχρωμη απόχρωση, ενώ το λογότυπο R παίρνει τη θέση της ονομασίας T-Roc κάτω από το σήμα της Volkswagen. Για… ολόκληρο το αμάξωμα διατίθενται οι αποχρώσεις Pure White, καθώς και τα μεταλλικά χρώματα Wolf Grey, Grenadilla Black και Lapiz Blue. Εκτός από την Grenadilla Black, όλες οι αποχρώσεις μπορούν να συνδυαστούν με μαύρη οροφή.

Ξεχωριστό κόκπιτ με έμφαση στον οδηγό

Στο εσωτερικό, οι διαφοροποιήσεις επικεντρώνονται στην ενίσχυση του σπορ χαρακτήρα και στην παροχή περισσότερων πληροφοριών στον οδηγό. Το τιμόνι R Performance διαθέτει ένα πρόσθετο μπλε πλήκτρο R, μέσω του οποίου ενεργοποιείται άμεσα το πρόγραμμα Race, χωρίς να απαιτείται αναζήτηση στις επιλογές του συστήματος πολυμέσων. Μάλιστα, το χορταστικό στην αφή πηδάλιο του μοντέλου θα προσφέρεται με επένδυση δέρματος ή βελούδινου υλικού, ενώ οι ειδικά σχεδιασμένες επενδύσεις των καθισμάτων συνδυάζουν ύφασμα και ArtVelours. Τα καθίσματα διακοσμούνται με μπλε λογότυπα R και αντίστοιχες ραφές, ενώ προαιρετικά θα διατίθεται και επένδυση από δέρμα Varenna σε συνδυασμό με ArtVelours. Στις λεπτομέρειες που διαφοροποιούν την καμπίνα περιλαμβάνονται επίσης τα προστατευτικά των μαρσπιέ με μπλε λογότυπο R.

Από εκεί και πέρα, το Digital Cockpit Pro αποκτά ειδικές απεικονίσεις και πρόσθετες λειτουργίες, με τον οδηγό να μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε διαφορετικές διατάξεις μέσω του πλήκτρου View. Εκτός από τις ήδη γνωστές, διατίθενται δύο ειδικές σπορ απεικονίσεις, με την πρώτη να ξεχωρίζει για την εγκατάσταση του στροφόμετρου στο κέντρο της οθόνης και την δεύετρη για την τρισδιάστατη διάταξή της. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η οριζόντια ένδειξη στροφών στο επάνω μέρος της οθόνης, με κλίμακα από 0 έως 8.000 σ.α.λ., καθώς και οι αντίστοιχες που υποδεικνύουν στον οδηγό πότε είναι η ιδανική στιγμή να αλλάξει ταχύτητα όταν χρησιμοποιείται η χειροκίνητη λειτουργία του DSG κιβωτίου.

Επιπλέον, το νέο T-Roc προσφέρει χρονόμετρο με δυνατότητα καταγραφής μέσω GPS των χρόνων που «γράφει» ο οδηγός στην πίστα. Επιπλέον, στην οθόνη μπορούν να εμφανίζονται πολλές ακόμα χρήσιμες πληροφορίες όπως η πίεση υπερπλήρωσης, η θερμοκρασία του λαδιού του κιβωτίου, η διαθέσιμη ροπή και ισχύς, οι πλευρικές επιταχύνσεις, αλλά και ο τρόπος που κατανέμεται η ροπή ανάμεσα στους τέσσερις τροχούς.

Έρχεται το 2027

Σε σχέση με την προηγούμενη γενιά, που διατέθηκε από το 2019 έως το 2025 με κινητήρα 2.0 TSI απόδοσης 300 ίππων, το νέο T-Roc R ανεβάζει την μέγιστη απόδοσή του κατά 33 ίππους και υιοθετεί ένα σαφώς πιο εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης, σε συνδυασμό με αναβαθμισμένη ανάρτηση και ήπια υβριδική τεχνολογία 48V.

Η εμπορική διάθεσή του μοντέλου έχει προγραμματιστεί για το πρώτο τρίμηνο του 2027, ενώ μέχρι και αυτή τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές η Volkswagen δεν έχει καταστήσει γνωστή την τιμολογιακή πολιτική που θα ακολουθήσει με το νέο T-Roc R.