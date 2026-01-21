Αποστολή στη Σουηδία: Αυτό είναι το καινοτόμο Volvo EX60 με τα 810 χλμ. αυτονομίας

Το πενταθέσιο, οικογενειακό EX60 βάζει τέλος στο άγχος της αυτονομίας, προσφέρει πρωτοποριακή εμπειρία χρήστη και υπηρετεί τη θεμελιώδη αρχή της Volvo για ασυναγώνιστη ασφάλεια.

Μέσω teaser φωτογραφιών και αναλυτικών στοιχείων για την αυτονομία, αλλά και το τεχνολογικό του οπλοστάσιο, η Volvo είχε καταστήσει ξεκάθαρο στους φίλους της αυτοκίνησης ότι το EX60 δεν είναι απλά ένα μοντέλο που συμπληρώνει την ηλεκτρική γκάμα της. Αντιθέτως, αποτελεί το «εξυπνότερο» τετράτροχο προϊόν της, αλλά και το Volvo με τη μεγαλύτερη αυτονομία μέχρι σήμερα, αφήνοντας πίσω του τους ανταγωνιστές του.

Και οι εξαγγελίες της σουηδικής μάρκας φαίνεται ότι δικαιώνουν όσους περίμεναν εναγωνίως την αποκάλυψη του Volvo EX60, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη 21 Ιανουαρίου στη Σουηδία, παρουσία των 4Τροχών.

«Το EX60 έχει σχεδιαστεί για να αλλάξει τα δεδομένα της αγοράς», είχε αναφέρει πρόσφατα ο Anders Bell, τεχνικός διευθυντής της Volvo. Αιχμή του δόρατος σε αυτή την προσπάθεια αποτελεί η “SPA3”, η πιο προηγμένη ηλεκτρική αρχιτεκτονική της μάρκας μέχρι σήμερα, επιτρέποντας την απελευθέρωση της μέγιστης αποδοτικότητας σε βασικά συστήματα του αυτοκινήτου για την επίτευξη αυτονομίας που ανταγωνίζεται αυτοκίνητα με κινητήρες βενζίνης.

Με μπαταρία ενσωματωμένη απευθείας στη δομή του αμαξώματος μπορεί να διανύσει έως και 810 χλμ. με μια φόρτιση στην κορυφαία τετρακίνητη εκδοχή του. Παράλληλα, χάρη στο νέο ηλεκτρικό σύστημα 800 volt της Volvo, συνεπικουρούμενο από λογισμικό το οποίο έχει αναπτυχθεί in-house, το EX60 μπορεί να προσθέσει έως 340 χιλιόμετρα αυτονομίας σε μόλις 10 λεπτά, όταν είναι συνδεδεμένο σε ταχυφορτιστή 400 kW.

Το EX60 διατίθεται με τρεις διαφορετικές εκδόσεις ως προς το σύστημα κίνησης. Η P12 AWD Electric με μπαταρία 112 kWh και ισχύ 680 PS προσφέρει την καλύτερη αυτονομία στην κατηγορία με έως και 810 χλμ., ενώ η P10 AWD Electric σημειώνει αυτονομία έως και 660 χλμ. έχοντας μπαταρία 91 kWh και ισχύ 510 PS. Η έκδοση P6 Electric με κίνηση στους πίσω τροχούς παρέχει αυτονομία έως και 620 χλμ., ενσωματώνοντας μπαταρία 80 kWh και έναν ηλεκτροκινητήρα 374 ίππων. Σε επίπεδο επιδόσεων, κορυφαία είναι η P12 AWD Electric που ολοκληρώνει το σπριντ 0-100 χλμ./ώρα σε μόλις 3,9 δλ.

Με σκανδιναβική σχεδίαση και προηγμένα συστήματα

Σε επίπεδο εμφάνισης, το EX60 μεταφέρει τις αρχές του σκανδιναβικού design της εταιρείας σε μία πλήρως ηλεκτρική εποχή. Ο σχεδιασμός του αμαξώματος ακροβατεί μεταξύ δυναμισμού και κομψότητας, ενώ στο εσωτερικό έχει γίνει εκτενής χρήση, φυσικών, premium υλικών τα οποία συνθέτουν έναν ήσυχο και πολυχρηστικό χώρο, με έξυπνες λύσεις αποθήκευσης. Παράλληλα, το μακρύ μεταξόνιο και το επίπεδο δάπεδο δημιουργούν πολύ περισσότερο χώρο στο πίσω μέρος, ενώ ο χώρος αποσκευών επαρκεί για πλήθος αντικειμένων.

Το χαμηλό εμπρός μέρος, η επικλινής γραμμή της οροφής και οι σφηνοειδείς πλευρές του αμαξώματος συμβάλλουν στην καλύτερη αεροδυναμική απόδοση. Το EX60 «γλιστρά» μέσα στον αέρα και έχει έναν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό συντελεστή οπισθέλκουσας, 0,26, ο οποίος συνεισφέρει στην επίτευξη της καλύτερης αυτονομίας στην κατηγορία.

Ως το πιο έξυπνο αυτοκίνητο της Volvo μέχρι σήμερα, το EX60 εξοπλίζεται με υπερσύγχρονη τεχνολογία που σχεδιάστηκε για να βελτιώνει την καθημερινότητα του οδηγού, πίσω από το τιμόνι. Το EX60 υποστηρίζεται από την τελευταία εκδοχή του HuginCore, του κεντρικού συστήματος της Volvo, το οποίο δίνει στο αυτοκίνητο τη δυνατότητα να σκέφτεται, να επεξεργάζεται και να δρα. Ενσωματώνει την προσέγγιση της εταιρείας στην τεχνολογική εξέλιξη, συνδυάζοντας εσωτερική ανάπτυξη και συνεργασία με πρωτοπόρους της τεχνολογίας, όπως η Google, η NVIDIA και η Qualcomm Technologies Inc.

Το EX60 είναι το πρώτο μοντέλο Volvo που λανσάρεται με Gemini, τον νέο βοηθό Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) της Google. Το Gemini ενσωματώνεται σε βάθος στο αυτοκίνητο και προσφέρει δυνατότητα φυσικής και εξατομικευμένης συνομιλίας, χωρίς να χρειάζεται να θυμάται ο οδηγός συγκεκριμένες εντολές. Το λανσάρισμα του Gemini αντανακλά τη μακρόχρονη σχέση ανάμεσα στη Volvo και την Google, καθώς και το κύρος της Volvo Cars ως βασικού συνεργάτη εξέλιξης και φορέα μιας από τις hardware πλατφόρμες αναφοράς για το Android™ Automotive OS.

Το EX60 περιλαμβάνει επίσης εμπειρία χρήστη με την πιο άμεση απόκριση που είχε ένα Volvo μέχρι σήμερα. Το σύστημα infotainment λειτουργεί απρόσκοπτα και χωρίς καθυστέρηση: οι οθόνες ανταποκρίνονται γρήγορα, οι χάρτες φορτώνουν αμέσως, οι φωνητικοί βοηθοί κατανοούν καλύτερα τους επιβάτες και όλα κυλούν ομαλά, με το περιβάλλον χρήστη να παρέχει πιο γρήγορη πρόσβαση σε σημαντικές λειτουργίες.

Με την ασφάλεια σε πρώτο πλάνο

Όντας ένα Volvo, το EX60 είναι ένα από τα πιο ασφαλή αυτοκίνητα στην αγορά και αντιπροσωπεύει το Πρότυπο Ασφαλείας Volvo Cars στην πιο σαφή εκδοχή του, πάνω και πέρα από κανονισμούς και απαιτήσεις αξιολόγησης. Χάρη στο HuginCore, το EX60 κατακτά νέα επίπεδα ασφαλείας αξιολογώντας συνεχώς τον κόσμο γύρω του, μέσω της ευρείας σειράς αισθητήρων που διαθέτει. Το αποτέλεσμα είναι ένα αυτοκίνητο με ξεκάθαρη και ακριβή κατανόηση του περιβάλλοντός του.

Η ζώνη ασφαλείας πολλαπλής προσαρμογής, παγκόσμια πρωτιά και βραβευμένη καινοτομία της Volvo , προσφέρει πιο έξυπνη και πιο εξατομικευμένη προστασία στις εμπρός θέσεις επιβατών. Στον πυρήνα της δομής ασφαλείας του EX60 βρίσκεται ο κλωβός ασφαλείας, ενισχυμένος με βοριούχο χάλυβα. Στο εσωτερικό, υπερσύγχρονα στοιχεία συγκράτησης συνεργάζονται για να συμβάλουν στη βέλτιστη προστασία.

Τέλος, το EX60 έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνεται με την πάροδο του χρόνου. Θα επωφελείται από τακτικές ασύρματες (over-the-air) ενημερώσεις, κάτι που σημαίνει ότι ένα αυτοκίνητο που είναι ήδη σπουδαίο από την πρώτη στιγμή θα γίνεται καλύτερο όσο περνά ο χρόνος.

Η παραγωγή του ξεκινά την άνοιξη, στο εργοστάσιο της Volvo στη Σουηδία, ενώ θα είναι διαθέσιμο στην ελληνική αγορά τον προσεχή Μάιο.