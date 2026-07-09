Μια ειδική έκδοση που τιμά τα χρώματα της βρετανικής φίρμας και διακρίνεται για τις ξεχωριστές του λεπτομέρειες, αποκαλύφθηκε και επίσημα κατά την παρουσίαση της MINI στις αυστριακές Άλπεις.

Μια ενδιαφέρουσα έκπληξη μας επιφύλαξε η MINI κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης με έντονη οδηγική… χροιά που πραγματοποίησε στις Αυστριακές Άλπεις.

Πιο συγκεκριμένα, με αφορμή τον εορτασμό των 25 ετών κυκλοφορίας του Cooper στη σύγχρονη εποχή του, η MINI δημιούργησε μια επετειακή έκδοση με τα διακριτικά Oxford Edition. Αφορά τον τόπο γέννησης και κατασκευής του μοντέλου στη νέα εποχή του, που ξεκίνησε το 2001 στο εργοστάσιο της Οξφόρδης και συνεχίζεται εκεί ακόμα και σήμερα, ενώ για την ιστορία να σημειώσουμε ότι, πίσω στο χρόνο, το 1959, εκεί κατασκευάστηκε και το πρώτο MINI.

Στη συγκεκριμένη έκδοση το Union Jack στην οροφή γίνεται το επίκεντρο της σχεδίασης, με τη κεντρική λωρίδα σε λευκό και κόκκινο να συνεχίζει την πορεία της διατρέχοντας το καπό εμπρός και την πόρτα του χώρου αποσκευών πίσω. Η Oxford Edition είναι διαθέσιμη σε αποχρώσεις Chili Red, Indigo Sunset και Blazing Blue, με λευκά καλύμματα εξωτερικών καθρεπτών.

Διαβάστε επίσης: Οδηγούμε στις Αυστριακές Άλπεις τα μοντέλα της MINI

Την εικόνα συμπληρώνουν οι νέας σχεδίασης τροχοί αλουμινίου 18 ιντσών, με ειδικά σχεδιασμένα καπάκια που εξυπηρετούν την αεροδυναμική, αλλά και ξεχωριστές βαλβίδες. Στο εσωτερικό το μοτίβο της βρετανικής σημαίας βρίσκει εφαρμογή στο κάτω μέρος του τιμονιού και στην κυκλική οθόνη του infotainment, ενώ η καρό σημαία των αγώνων, αποτελεί σημείο αναφοράς για το MINI που έχει πρωταγωνιστήσει στον σχετικό στίβο.

Τις αλλαγές ολοκληρώνουν τα λογότυπα 25 ετών στα μαρσπιέ των θυρών. Φυσικά, όπως σε όλα τα MINI έτσι και εδώ οι δυνατότητες εξατομίκευσης είναι πολλές, όπως εξάλλου και τα αξεσουάρ με το συγκεκριμένο θέμα.

Για μια ακόμα φορά, όπως κάνει από την αρχή που δημιουργήθηκε το Cooper, καταφέρνει να συμπυκνώσει σε μια μικρή «συσκευασία», τόσο έντονο χαρακτήρα. Τιμά το παρελθόν, ενώ δείχνει το μέλλον, με σύγχρονη τεχνολογία και αδιάλειπτη εξέλιξη, που το διατηρεί ψηλά όλα αυτά τα 25 χρόνια, συνδυάζοντας την ανόθευτη οδηγική εμπειρία με το σύγχρονο lifestyle.

Το MINI Cooper Oxford Edition είναι διαθέσιμο σε 3θυρες εκδόσεις, αλλά και Cooper C, όπως και Cooper S. Οι τιμές των ειδικών αυτών επετειακών εκδόσεων δεν είναι ακόμα διαθέσιμες.