Αποστολή στην Κίνα: Αποκάλυψη για το Omoda 4

Οι 4Τροχοί βρίσκονται στην Κίνα όπου η Omoda & Jaecoo παρουσιάζει τις καινοτομίες της, όπως και το νέο της μοντέλο με το οποίο θα επιχειρήσει να ανακατέψει την τράπουλα στην ευρωπαϊκή αγορά των compact SUV.

Αποφασισμένη να ενισχύσει τη θέση της στην ευρωπαϊκή αγορά αυτοκινήτων είναι η Omoda & Jaecoo, μέσω του ολοκαίνουργιου Omoda 4, ενός compact SUV που είχε προλογιστεί αρχικά ως Omoda 3 στην πρωτότυπη μορφή του.

Το μοντέλο παρουσιάστηκε στο παγκόσμιο συνέδριο International User Summit 2025 της Omoda & Jaecoo, στη Wuhu της Κίνας, όπου βρίσκονται οι 4Τροχοί.

Με μήκος 4,4 μέτρα, το Omoda 4 τοποθετείται σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική κατηγορία αυτοκινήτων, ενώ θα επιχειρήσει να ξεχωρίσει προτάσσοντας επιθετική εμφάνιση, προηγμένες τεχνολογίες και αποδοτικά συστήματα κίνησης.

Το μοντέλο κλείνει το μάτι στις νεότερες ηλικίες οδηγών, επιδεικνύοντας μια ιδιαίτερα σπορ αισθητική, με πληθώρα αιχμηρών γραμμών, και λεπτών φωτιστικών σωμάτων, ακροβολισμένων σε μια ιδιαίτερα δυναμική μάσκα.

Το σπορ λουκ ενισχύουν τα φουσκωμένα φτερά, οι μεγάλες εισαγωγές αέρα, αλλά και τα πλήρους πλάτους πίσω φώτα, σε συνδυασμό με τις ευμεγέθεις ζάντες και τη διχρωμία οροφής-αμαξώματος.

Στο εσωτερικό κυριαρχεί μια high-tech εικόνα, παρουσία μεγάλης οθόνης αφής και ψηφιακού πίνακα οργάνων, με ενσωματωμένη κονσόλα videogames, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι ενσωματώνεται αναδιπλούμενο κουμπί εκκίνησης, εμπνευσμένο από μαχητικά αεροσκάφη.

Ανάλογα την αγορά, το Omoda 4 αναμένεται να είναι διαθέσιμο τόσο σε εκδόσεις βενζίνης και υβριδικές όσο και σε αμιγώς ηλεκτρικές, ενώ το λανσάρισμά στην αγορά προβλέπεται εντός του 2026 και προς το τέλος του.

Το ίδιο έτος θα λανσαριστεί και η πιο σπορ εκδοχή Omoda 4 Ultra, με ακόμα πιο «επιθετική» σχεδίαση και πλήθος αεροδυναμικών βοηθημάτων.

Θα ενσωματώνει πολλά συστήματα άνεσης και ασφάλειας, ενώ θα εφοδιάζεται με υβριδικό σύστημα κίνησης που θα εστιάζει στην αποδοτικότητα και τις επιδόσεις. Αποδίδονται 204 ίπποι και 310 Nm ροπή, έχοντας επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε 7,9 δλ. και τελική ταχύτητα 180 χλμ./ώρα.

Η Omoda & Jaecoo έχει εισέλθει δυναμικά στην ελληνική αγορά, με μοντέλα όπως το ανανεωμένο Omoda 5, το Omoda 9 και Jaecoo 7 SHS και υπό τη σκέπη του Ομίλου Emil Frey που επίσης εκπροσωπεί τη Mercedes-Benz και smart στη χώρα μας. Μέσα στο 2026 αναμένονται το ανανεωμένο Omoda 5 SHS-H στην υβριδική του μορφή, το Omoda 7 και το μικρότερο Jaecoo 5.