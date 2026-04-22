Αποστολή στην Κίνα: BYD Shark – Το pick-up που έρχεται Ευρώπη

Η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία προλειαίνει το έδαφος για το λανσάρισμα στην Ευρώπη ενός pick-up με την προηγμένη αρχιτεκτονική DMO.

Οδήγηση στην πίστα, ξενάγηση στο Super Factory, off-road εξορμήσεις. Αυτές και πολλές άλλες εμπειρίες περιλαμβάνει μέχρι σήμερα το ταξίδι στην πόλη Shengzhou της Κίνας, για λογαριασμό της BYD που σημειώνει υψηλές εμπορικές πτήσεις σε διάφορες περιοχές του πλανήτη, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.

Η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του κοινού για τις προηγμένες αμιγώς ηλεκτρικές προτάσεις της, αν και σε περίοπτη θέση, με εξαιρετικά αποτελέσματα, έχουν βρεθεί και τα υβριδικά της μοντέλα με ραχοκοκαλιά το plug-in hybrid σύστημα DM-i (Dual Mode Intellingent), όπου ο βενζινοκινητήρας λειτουργεί περισσότερο ως γεννήτρια για τη φόρτιση της μπαταρίας.

Η ίδια αρχή λειτουργίας απαντάται και στην αρχιτεκτονική DMO (Dual Mode Off-Road), η οποία, όπως εξηγεί η BYD, προορίζεται για αυτοκίνητα που στοχεύουν στο τρίπτυχο «υψηλές επιδόσεις, μεγάλη αυτονομία και σοβαρές εκτός δρόμου δυνατότητες».

Το εν λόγω σύστημα προς το παρόν δεν απαντάται σε μοντέλο που διατίθεται στην Ευρώπη αλλά αυτό σύντομα αναμένεται να αλλάξει με το λανσάρισμα ενός διπλοκάμπινου pick-up, το οποίο γνωρίσαμε από κοντά. Αυτό φέρει την ονομασία Shark και ενσματώνει υπετροφοδοτούμενο 1.500άρη βενζινοκινητήρα και δύο ηλεκτρικά μοτέρ (ένα σε κάθε άξονα) που αντλούν ενέργεια από μια ενσωματωμένη στο κέντρο του πλαισίου (Cell-to-Chassis) μπαταρία τύπου Blade.

H μπαταρία φέρει ενεργειακή χωρητικότητα 29,6 kWh για έως και 100 χλμ. ηλεκτρικής κίνησης, στον πάντα αισιόδοξο κινεζικό κύκλο NEDC, με την BYD να ανακοινώνει συνδυαστική αυτονομία 800 χλμ. Το σύστημα αποδίδει 436 PS και 650 Nm ροπής, ενώ για την επιτάχυνση στα πρώτα 100 χλμ./ώρα απαιτούνται 5,7 δλ.

Σύμφωνα με την BYD, η τετρακίνηση από τους δύο ηλεκτροκινητήρες εξασφαλίζει άμεση δύναμη σε όλους τους τροχούς για σταθερή πρόσφυση, με την αρχιτεκτονική Cell-to-chassis να συνδράμει -μεταξύ άλλων- στην ενίσχυση της ακαμψίας και επομένως της ασφάλειας.

Περί διαστάσεων, το Shark έχει μήκος 5.457 χλστ., πλάτος 1.971 χλστ. και ύψος 1.925 χλστ., ενώ το μεταξόνιο φτάνει τα 3.260 χλστ. Εμφανισιακά, το pick-up μένει πιστό στη φιλοσοφία της BYD για «γήινα» μοντέλα, απαλλαγμένα από σχεδιαστικές υπερβολές, με σήμα κατατεθέν τα σε σχήμα “C” φώτα ημέρας στη μάσκα που ενώνονται μέσω μιας λεπτής φωτεινής μπάρας. Μια παρόμοια «λωρίδα» εντοπίζεται και στο πίσω μέρος χαρίζοντας στο Shark ξεχωριστή ταυτότητα.

Το pick-up της BYD φέρει απόσταση από το έδαφος 230 χλστ. γωνίες προσέγγισης 31°, διαφυγής 19.3°και ράμπας 17°, ανάρτηση με διπλά ψαλίδια εμπρός/πίσω, ωφέλιμο φορτίο 835 κιλά, έχει ικανότητα έλξης σχεδόν 2.500 κιλά και μπορεί να κινηθεί σε νερό βάθους 700 χλστ. Το off-road ταλέντο του Shark ενισχύει μεταξύ άλλων το σύστημα “Terrain Mode” με προγράμματα οδήγησης σε Λάσπη (Mud), Άμμο (Sand), Χιόνι (Snow) και Βουνό (Mountain).

Στην Αυστραλία διατίθεται με οθόνη αφής 15,6” με λειτουργία Android Auto και Apple CarPlay, ηχοσύστημα 12 ηχείων, δορυφορική πλοήγηση, 6 αερόσακους, κάμερα 360 μοιρών και μια εκτενή δέσμη συστημάτων ασφαλείας που περιλαμβάνει Hill Descent Control (HDC),Front Collision Warning (FCW), Lane Departure Prevention (LDP) και Front Cross Traffic Brake (FCTB).

Το λανσάρισμα του BYD Shark στην ευρωπαϊκή αγορά είναι προγραμματισμένο για το προσεχές καλοκαίρι. Σημειώνεται ότι το μοντέλο αναμένεται να έχει διαφορές σε εξοπλιστικό επίπεδο συγκριτικά με αυτό που σταδιοδρομεί στην Αυστραλία.