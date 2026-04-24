Αποστολή στην Κίνα: Denza Z – Ένα τετραθέσιο GT 1.000 ίππων για την Ευρώπη

Ο εξαιρετικά ανταγωνιστικός Κινέζος ανταγωνιστής της Maserati Granturismo αποκαλύφθηκε, στη Διεθνή Έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου, πριν από το ντεμπούτο του στο Goodwood Festival of Speed τον Ιούλιο.

Η Denza, η μάρκα πολυτελείας που ανήκει στην BYD, παρουσίασε τη νέα της ναυαρχίδα, ένα super GT των 1000 ίππων σε μορφή παραγωγής στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Πεκίνου.

Το Denza Z είναι ένα τετραθέσιο ηλεκτρικό supercar που αποδίδει πάνω από 1.000 ίππους και, σύμφωνα με τις δηλώσεις της εταιρείας, μπορεί να επιταχύνει από 0-100 χλμ./ώρα σε λιγότερο από 2,0 δευτερόλεπτα, τόσο γρήγορα όσο το Rimac Nevera.

Παρουσιάστηκε ως πρωτότυπο στο Σαλόνι της Σαγκάης πέρυσι και τώρα πλέον σε μορφή έτοιμη για το δρόμο, πριν από το δυναμικό δημόσιο ντεμπούτο του στο Goodwood Festival of Speed τον Ιούλιο. Σχεδιασμένο από τον επικεφαλής σχεδιαστή της BYD, Wolfgang Egger (του οποίου τα προηγούμενα έργα περιλαμβάνουν την Alfa Romeo 8C Competizione), το Z παραγωγής παραμένει πιστό στο πρωτότυπο με τις ομαλές επιφάνειες και την καθαρή σιλουέτα του.

Σύγχρονο μέσα στην καμπίνα

Στο εσωτερικό, με την φωτεινή διακόσμηση και την ταπετσαρία σε τιρκουάζ και κίτρινο χρώμα, η BYD απομακρύνεται από τις παραδοσιακές της συνήθειες, προσθέτοντας μερικά φυσικά χειριστήρια στο ταμπλό και ένα τετράγωνο τιμόνι, συμπεριλαμβανομένων λειτουργιών που φαίνεται να αφορούν τον τρόπο οδήγησης και τη ρύθμιση της ανάρτησης. Τα ανθρακονήματα στην κεντρική κονσόλα και στα πίσω μέρη των καθισμάτων τύπου bucket υποδηλώνουν περαιτέρω τον σπορ χαρακτήρα του Z.

Παραδόξως, η Denza θα λανσάρει το Z πρώτα στην Ευρώπη, καθώς στοχεύει να εδραιώσει τη νεοσύστατη premium μάρκα της σε μια αγορά που ιστορικά κυριαρχείται από τους Βρετανούς και Γερμανούς γίγαντες, πριν ξεκινήσει τις πωλήσεις στην Κίνα. Η μάρκα εξακολουθεί να κρατά μυστικές τις ακριβείς τεχνικές λεπτομέρειες, αλλά είχε προηγουμένως ανακοινώσει ότι το Z θα είναι εξοπλισμένο με σύστημα «steer-by-wire», τέσσερις ανεξάρτητα ελεγχόμενους ηλεκτροκινητήρες και την ίδια ανάρτηση «DiSus-M» με το υπερ-αυτοκίνητο Yangwang U9.

Ερωτηματικό οι τιμές

Η Denza δεν έχει δώσει ακόμη καμία ένδειξη σχετικά με την τιμή του, αλλά ο πιο κοντινός ανταγωνιστής του Z, θεωρητικά, θα ήταν το Maserati Granturismo Folgore, το οποίο ξεκινά από περίπου 200.000 ευρώ. Φυσικά, θα κοστίζει σημαντικά περισσότερο από το νέο Denza Z9 GT, το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει από περίπου 120.000 ευρώ όταν κυκλοφορήσει τους επόμενους μήνες. Το αυτοκίνητο στο περίπτερο του Πεκίνου είναι ένα καμπριολέ, αλλά το Z θα διατίθεται και ως κουπέ, ενώ αναμένεται και μια προσανατολισμένη στην πίστα έκδοση, η οποία παρατηρήθηκε πρόσφατα να δοκιμάζεται με μια τεράστια αεροτομή στο Nürburgring.

Φωτογραφίες: 4Τροχοί