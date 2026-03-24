Αποστολή στην Κίνα: Η BAIC έρχεται στην Ελλάδα

Ταξιδέψαμε στην Κίνα για την πρώτη επαφή με τον ιστορικό αυτοκινητικό όμιλο BAIC ο οποίος ετοιμάζεται να δραστηριοποιηθεί στην Ελλάδα υπό την ομπρέλα της Teoren Motors Β. Ν. Θεοχαράκης.

Ένα ταξίδι στην Κίνα δεν μπορεί να είναι κάτι λιγότερο από συναρπαστικό ως εμπειρία και ακόμα περισσότερο όταν αυτό συνδυάζεται με πρόσκληση της Teoren Motors Β. Ν. Θεοχαράκης, για τη γνωριμία μιας νέας για εμάς στην Ελλάδα αυτοκινητοβιομηχανίας. Και τονίζουμε το «για εμάς», καθώς η BAIC είναι μια από τις πλέον ιστορικές αυτοκινητοβιομηχανίες στην Κίνα, με έτος ίδρυσης το 1958.

Δραστηριοποιείται σε περισσότερος από 90 αγορές παγκοσμίως και τώρα ετοιμάζει τη δυναμική της είσοδο στην ελληνική αγορά, με μια στρατηγική συνεργασία με την Teoren Motors Β. Ν. Θεοχαράκης. Μια κίνηση από την ελληνική εταιρεία που αποτελεί μέρος της ανάπτυξής της σε διεθνές επίπεδο και επένδυσης σε νέα προϊόντα και τεχνολογίες κινητικότητας. Η συνεργασία θα περιλαμβάνει την εισαγωγή των εταιρειών BAIC και ARCFOX, με την πρώτη να έχει ως επίκεντρο τα επιβατικά μοντέλα και SUV και τη δεύτερη να αποτελεί τον premium βραχίονα της BAIC που διαθέτει ηλεκτρικά μοντέλα υψηλής τεχνολογίας.

Οι απαραίτητες συστάσεις

Η BAIC αποτελεί από τους πρωτοπόρους στην αυτοκινητοβιομηχανία της Κίνας. Το Jinggangshan ήταν το πρώτο της αυτοκίνητο, που σχεδιάστηκε, κατασκευάστηκε και διατέθηκε αποκλειστικά στην Κίνα, ανοίγοντας το δρόμο, λίγα χρόνια μετά, το 1966, για το BJ212. Ένα off-road όχημα που χρησιμοποιήθηκε ευρέως σε στρατιωτικούς οργανισμούς και κρατικές υπηρεσίες, όντας το μακροβιότερο τετρακίνητο μοντέλο στην Ασία, που έδωσε τη δυναμική στην εταιρεία εξελίξει νέες τεχνολογίες γύρο από τα εκτός δρόμου οχήματα, που έμελλε να καθορίσει και την ταυτότητά της.

Αρκετά χρόνια αργότερα, το 1983 δημιουργήθηκε η πρώτη διεθνής κοινοπραξία αυτοκινήτων στην Κίνα, με την ονομασία Beijing Jeep Corporation. Οι δρόμοι άνοιξαν για περεταίρω διεθνείς συνεργασίες με κορυφαίους κατασκευαστές, όπως οι Hyundai και Mercedes-Benz και τη δημιουργία των Beijing Hyundai και Beijing Benz αντίστοιχα. Το 2013 αποτελεί χρονιά σταθμός για την κινεζική εταιρεία, με την ίδρυση της BAIC International, που είχε ως στόχο τη διεθνή ανάπτυξη του Ομίλου.

Στρατηγικές συνεργασίες

Στο πλαίσιο αυτό η BAIC έχει συνάψει συνεργασία και με τη Magna για να ανάπτυξη και παραγωγή ηλεκτρικών και εξηλεκτρισμένων οχημάτων, με τη Huawei για την εξέλιξη τεχνολογιών «έξυπνης» οδήγηση και τη Baidu, για λύσεις αυτόνομης οδήγησης. Τεχνολογία που είναι εξελιγμένη σε επίπεδο 4 και βρίσκει εφαρμογή στους δρόμους του Πεκίνου, με αυστηρές δικλίδες ασφαλείας, που αξιοποιούν στο έπακρο τη χαρτογράφηση του χώρου, τις κάμερες και τους αισθητήρες που διαθέτει το αυτοκίνητο και ένα προηγμένο λογισμικό που διαβάζει σε πραγματικό χρόνο τις συνθήκες, όπως άλλα αυτοκίνητα ή πεζούς.

Κάτι που είχαμε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε σε πραγματικές συνθήκες, από τις πίσω θέσεις του επιβάτη και να διαπιστώσουμε την άνεση και την ασφάλεια που προσφέρει. Μάλιστα τα συγκεκριμένα αυτοκίνητα της ARCFOX δεν ήταν απλώς για δημοσιογραφική χρήση, αφού πραγματοποιούν δρομολόγια με τη μορφή ταξί στο Πεκίνο.

Επίσης και όσον αφορά τις συνεργασίες της BAIC, συνδέεται βιομηχανικά και με την παραγωγή των ηλεκτρικών μοντέλων της Xiaomi, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως ισχυρής παραγωγικής και τεχνολογικής βάσης για νέες στρατηγικές συνεργασίες στην εποχή της ηλεκτροκίνησης. Στον τομέα της εξέλιξης συστημάτων ηλεκτρικής κινητικότητας νέας γενιάς έχει συνεργασία με τον κολοσσό των μπαταριών CATL και την SK On.

Η BAIC στην Ελλάδα

Η BAIC είναι η εταιρεία που εστιάζει στα επιβατικά οχήματα με χαρακτήρα SUV, έχοντας παράλληλα την τεχνογνωσία σε off-road μοντέλα. Σε πρώτη φάση στην ελληνική αγορά θα ξεκινήσει την εμπορική σταδιοδρομία της με χρηστικά SUV, που προσφέρουν υψηλού επιπέδου άνεση στο δρόμο και κορυφαίο εξοπλισμό άνεσης και ασφάλειας.

Εισαγωγικό μοντέλο θα είναι BAIC X35, ένα B-SUV με μήκος 4,3 μέτρα, που προσφέρει αξιόλογους χώρους και τους συνδυάζει με ευελιξία στην κίνηση. Εφοδιάζεται με έναν υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα 1,5 λίτρων, με απόδοση 150 ίππων και 210 Nm ροπής. Για τη μετάδοση φροντίζει ένα χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων ή ένα αυτόματο τύπου CVT. Το σύστημα κίνησης αποτελεί μέρος της συνεργασίας της BAIC με τη Mercedes-Benz και τη Mitsubishi.

Πιο πάνω τοποθετείται το BAIC X55, ένα C-SUV, που διαθέτει μεγαλύτερους χώρους και ισχυρότερο κινητήρα. Πιο συγκεκριμένα εφοδιάζεται με ένα υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα 1,5 λίτρων με απόδοση 188 ίππων και 305 Nm ροπής, θερμικής απόδοσης 39,2%. Για τη μετάδοση φροντίζει ένα αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη (7DCT) επτά σχέσεων.

Ακολούθως θα διατίθεται το BAIC BJ30e, ένα SUV με μήκος 4,73 μέτρων και μεταξόνιο 2,82 μ., που θα διαθέτει και εκτός δρόμου δυνατότητες, καθώς θα έχει τόσο δικίνητες, όσο και τετρακίνητες εκδόσεις. Εφοδιάζεται με τον 1.5Τ με απόδοση 188 ίππων και 305 Nm ροπής στην εισαγωγική έκδοση. Παράλληλα διαθέτει και υβριδική έκδοση (Magic Core Hybrid Drive). Στην έκδοση με την κίνηση στους δύο τροχούς αποδίδει 199 ίππους και 550 Nm ροπής, ενώ στην κορυφαία Electric 4WD με δύο ηλεκτροκινητήρες, έναν σε κάθε άξονα, αποδίδει 410 ίππους και 685 Nm ροπής.

Διακρίνεται για την άγρια αισθητική του, που προϊδεάζει για τον περιπετειώδη χαρακτήρα του μοντέλου. Εφοδιάζεται με έναν υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα 2,0 λίτρων με απόδοση 245 ίππων και 395 Nm ροπής. Για τη μετάδοση που περνάει και στους τέσσερις τροχούς φροντίζει ένα αυτόματο κιβώτιο 8 σχέσεων.

Κάθεται ψηλά από το έδαφος, έχοντας 230 χλστ. καθαρής απόστασης, έχοντας παράλληλα γωνία προσέγγισης 37°, γωνία διαφυγής 31°, καθώς και δυνατότητα διέλευσης από νερό βάθους έως 750 χλστ.

Ένα μοντέλο με ξεκάθαρο off-road χαρακτήρα που τιμά το DNA της BAIC και φαίνεται ότι μπορεί να δει στα μάτια ακόμα και καταξιωμένες στην Ευρώπη προτάσεις του «είδους».

Η «ηλεκτρική» ARCFOX

Η ARCFOX αποτελεί τον premium βραχίονα της BAIC, που δίνει έμφαση στη βιωσιμότητα, την τεχνολογία, με πλήρως εξηλετρισμένη γκάμα. Θα προσφέρει τρία μοντέλα στην ελληνική αγορά, δύο SUV και ένα σεντάν κουπέ, όλα ηλεκτρικά.

Εισαγωγικό μοντέλο θα είναι το ARCFOX T1, ένα ηλεκτρικό B-SUV, μήκους 4,34 μέτρων με μεταξόνιο 2,77 μ.. Η απόδοσή του θα είναι 95 ίπποι και 176 Nm ροπής, δείχνοντας ξεκάθαρα τον αστικό του χαρακτήρα, ο οποίος υπογραμμίζεται και από την ευελιξία που προσφέρει. Η μπαταρία με την οποία εφοδιάζεται έχει χωρητικότητα 42,3 kWh και το χαρίζει αυτονομία που ξεπερνάει τα 310 χιλιόμετρα.

Πιο πάνω τοποθετείται το ARCFOX T5, ένα SUV μήκους 4,69 μ. με μεταξόνιο 2,845 μ.. Αυτό εφοδιάζεται με μπαταρία 65 kWh, έχοντας αυτονομία 405 χιλιομέτρων, ενώ αποδίδει 252 ίππους και 360 Nm ροπής.

Στην κορυφή τοποθετείται το ARCFOX S5, ένα σεντάν κουπέ μοντέλο, με εντυπωσιακή σχεδίαση, που δίνει έμφαση στην αεροδυναμική και την αποδοτικότητα. Έχει μήκος 4,82 μ. και μεταξόνιο 2,9 μ. Αποδίδει 252 ίππους και 360 Nm ροπής, έχοντας μπαταρία 65 kWh που του εξασφαλίζει αυτονομία 420 χιλιομέτρων.

Στην αγορά μας

Η είσοδος της BAIC στην ελληνική αγορά θα πραγματοποιηθεί σταδιακά μέχρι το τέλος του 2026. Αξίζει να σημειωθεί ότι όλα τα μοντέλα της κινεζικής εταιρείας θα συνοδεύονται από εργοστασιακή εγγύηση 7 ετών ή 150.000 χιλιομέτρων, όποιο έρθει πρώτο.