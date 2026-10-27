Αποστολή στην Κίνα: Η Lepas άνοιξε τα χαρτιά της

Η Lepas Global Elegance Week που πραγματοποιήθηκε στην Wuhu της Κίνας είχε ως σκοπό να δείξει το όραμα και τους στόχους που έχει η νεοσύστατη μάρκα. Ο πήχης που έχει βάλει η μάρκα είναι αρκετά ψηλά.

Η αυτοκινητοβιομηχανία βρίσκεται σε μία περίοδο που ανασχηματίζεται εκ θεμελίων. Για να αντιληφθεί κανείς το μέγεθος και την ταχύτητα αυτής της αλλαγής, πρέπει να βρεθεί στην πηγή των εξελίξεων.

Ως προσκεκλημένοι της Lepas στο πλαίσιο του Lepas Global Elegance Week, μιας εκδήλωσης που εντάσσεται στο ευρύτερο Chery International User Summit 2026, οι 4Τροχοί είχαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν πώς οι Κινέζοι επαναπροσδιορίζουν την έννοια της μετακίνησης και το όραμα που έχουν για την Lepas, τη νέα εταιρεία που άρχισε να δραστηριοποιείται στην Ελλάδα.

Στην Wuhu, την έδρα της Lepas

Το οδοιπορικό ξεκίνησε με την άφιξη και μια σύντομη περιήγηση στη Σαγκάη, μια πόλη που αποπνέει φουτουρισμό σε κάθε της γωνία. Την επόμενη μέρα μεταφερθήκαμε στη Wuhu, την πόλη-στρατηγείο όπου χτυπά η καρδιά της Lepas.

Δεν αργήσαμε να περάσουμε στην πράξη, αφού το Lepas Global Elegance Week άνοιξε την αυλαία του με μια πρώτη οδηγική γνωριμία με τα αμιγώς ηλεκτρικά Lepas L4 και L6, οι τιμές των οποίων θα ανακοινωθούν μέσα στον επόμενα μήνα, ενώ προς τα τέλη του έτους θα αρχίσουν να έρχονται τα πρώτα αυτοκίνητα στη χώρα μας.

Η απόβαση άλλωστε της Lepas στην Ελλάδα μόλις άρχισε, πάντα μέσω της Italian Motion, εταιρείας του Ομίλου Βασιλάκη. Με όπλο το ισχυρό δίκτυο και την τεχνογνωσία ενός από τους μεγαλύτερους ομίλους αυτοκινήτου στη χώρα μας, η Lepas ετοιμάζεται να λανσάρει μια ευρεία γκάμα από αυτοκίνητα, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αναγκών με plug-in hybrid αρχικά αλλά και αμιγώς ηλεκτρικά σύνολα, τουλάχιστον αρχικά.

Το πρώτο βήμα για τη μάρκα στην Ελλάδα γίνεται με τη ναυαρχίδα της, το Lepas L8. Πρόκειται για ένα επιβλητικό D-SUV μήκους 4,68 μέτρων, το οποίο εφοδιάζεται με το υβριδικό σύστημα Lepas Super Hybrid, παντρεύοντας έναν υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα 1,5 λίτρων με έναν ισχυρό ηλεκτροκινητήρα.

Η συνδυαστική του ισχύς φτάνει τους 279 ίππους, ενώ η μπαταρία LFP των 18,4 kWh προσφέρει αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία έως 100 χιλιόμετρα και συνολική αυτονομία που ξεπερνά τα 1.200 χιλιόμετρα.

Το L8 είναι ήδη άμεσα διαθέσιμο στην ελληνική αγορά, με τις τιμές του να έχουν ανακοινωθεί επίσημα και να διαμορφώνονται στα 42.900 ευρώ για την έκδοση Essence και στα 44.900 ευρώ για την έκδοση Elegance, περιλαμβάνοντας την τρέχουσα προωθητική ενέργεια των 4.000 ευρώ.

Στην καρδιά της γκάμας τοποθετείται το Lepas L6, ένα C-SUV μήκους 4,55 μέτρων. Για την plug-in υβριδική έκδοση του L6, οι τιμές είναι ήδη γνωστές και ξεκινούν από τα 33.900 ευρώ για την έκδοση Essence και τα 36.900 ευρώ για την Elegance, με υπολογισμένη την προωθητική έκπτωση των 3.000 ευρώ, ενώ η άφιξή του στους ελληνικούς δρόμους έχει προγραμματιστεί για τον Δεκέμβριο.

Παράλληλα, το L6 θα προσφέρεται και ως αμιγώς ηλεκτρικό. Η έναρξη των παραγγελιών και η ανακοίνωση των τιμών για το ηλεκτρικό L6 θα γίνουν εντός του Νοεμβρίου, με τα πρώτα αυτοκίνητα να καταφθάνουν στη χώρα μας επίσης τον Δεκέμβριο.

Τη γκάμα συμπληρώνει το Lepas L4, ένα B-SUV μήκους 4,40 μέτρων, προσανατολισμένο στις σύγχρονες αστικές μετακινήσεις. Το εμπορικό λανσάρισμα του μοντέλου, όπως και αυτό του ηλεκτρικού L6 θα γίνουν το Νοέμβριο.

Τα επόμενα μοντέλα Lepas

Τα σχέδια της Lepas δεν περιλαμβάνουν ωστόσο μόνο αυτά τα τρία SUV. Η εταιρεία προγραμματίζει να εισέλθει και στην αγορά των compact αυτοκινήτων του B-segment με ένα νέο αυτοκίνητο που θα ονομάζεται L2. Το μήκος του θα είναι κάτω από 4,2 μέτρα, θα προσφερθεί τόσο ως αμιγώς ηλεκτρικό με επιλογή ανάμεσα σε δύο μπαταρίες 45 kWh και 56 kWh με δυνατότητα να προσφέρει αυτονομία έως 420 χιλιόμετρα, όσο και ως πλήρως υβριδικό, ενώ αναμένεται πως η σχεδίασή του θα είναι εμπνευσμένη από το νέο concept.

Λίγο πριν την άφιξη του L2, η γκάμα της Lepas θα επεκταθεί επίσης με ένα μεγαλύτερο SUV, το L9. Το αυτοκίνητο θα έχει μήκος σχεδόν 4,9 μέτρα και θα προσφερθεί με το plug-in υβριδικό σύνολο του L8. Τόσο το L2 όσο και το L9 θα φτάσουν στις αρχές του 2028… Υπομονή γιατί τα καλύτερα για την Lepas είναι μπροστά και περιλαμβάνουν επίσης σημαντικές αναβαθμίσεις σε όλη τη γκάμα που θα ενισχύσουν τα premium χαρακτηριστικά της.

Πρεμιέρα για το Lepas Aura: Ελληνικό χρώμα στην Wuhu

Το αποκορύφωμα του ταξιδιού ήταν αδιαμφησβήτητα η παγκόσμια αποκάλυψη του πρώτου concept στην ιστορία της Lepas, του Aura. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε ένα μοναδικό χώρο στο κέντρο της Wuhu και είχε έντονο ελληνικό στοιχείο.

Στον χώρο λειτουργούσε ειδικό περίπτερο αφιερωμένο στον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό, ενώ πριν την αποκάλυψη του αυτοκινήτου πραγματοποιήθηκε επίδειξη μόδας με δημιουργίες των Ελλήνων σχεδιαστών Βασίλη Ζούλια και Περικλή Κονδυλάτου, υπογραμμίζοντας την upper-class αισθητική κατεύθυνση της μάρκας.

Το ίδιο το πρωτότυπο αντλεί το όνομά του από την ελληνική λέξη «αύρα». Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό σπορ shooting brake που εξελίσσει τη σχεδιαστική φιλοσοφία «Leopard Aesthetics». Στο εμπρός μέρος δεσπόζει μια επιβλητική οθόνη με εξελιγμένα γραφικά, ενώ τα φωτιστικά σώματα παραπέμπουν στα παραγωγής SUV της εταιρείας.

Η σιλουέτα συμπληρώνεται από coupe οροφή, τροχούς 22 ιντσών με ελαστικά 295/35, πίσω φωτιστικά σώματα σε σχήμα C και ένα χαρακτηριστικό κεντρικό πτερύγιο.

Παρότι πηγές αναφέρουν ότι το συγκεκριμένο πρωτότυπο δεν θα περάσει αυτούσιο στην παραγωγή, είναι σαφές ότι η Lepas θα προσπαθήσει να ενσωματώσει πολλά από τα νέα στοιχεία που φέρνει μαζί του το Aura στα μοντέλα της.

Αυτοψία στην παραγωγή

Στο πλαίσιο της παραμονής μας στη Wuhu, επισκέφθηκαμε μία από τις κεντρικές μονάδες παραγωγής του ομίλου, όπου τα μεγέθη και οι αριθμοί αποτυπώνουν την απόλυτη βιομηχανική εξειδίκευση.

Η μονάδα εκτείνεται σε μια τεράστια έκταση 830.000 τετραγωνικών μέτρων και χαρακτηρίζεται από ένα εντυπωσιακό ποσοστό αυτοματισμού που φτάνει το 97%, διαθέτοντας 75 αυτόματα ρομπότ στη γραμμή συναρμολόγησης. Η παραγωγικότητα της μονάδας αγγίζει τα 60 οχήματα την ώρα, με δυνατότητα λειτουργίας σε έως και 3 βάρδιες.

Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελείται συνολικά από 3.000 εργαζόμενους, οι οποίοι επιβλέπουν, συντονίζουν και διασφαλίζουν την ομαλή ροή των αυτόματων διαδικασιών.

Η μετάβαση σε έναν παγκόσμιο τεχνολογικό κόσμο

Το Chery International User Summit 2026 συγκέντρωσε περισσότερους από 2.000 ιδιοκτήτες οχημάτων, αντιπροσώπους και συνεργάτες από 130 χώρες κάτω από το σύνθημα «ECO-TECH FOR OUR FUTURE LIFE».

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, ο Πρόεδρος του ομίλου, Yin Tongyue, έδωσε το στίγμα της νέας εποχής με μια χαρακτηριστική δήλωση, σημειώνοντας πως ο όμιλος στον οποίο ανήκει η Lepas είναι ουσιαστικά μια εταιρεία τεχνολογίας μεταμφιεσμένη σε αυτοκινητοβιομηχανία.

Όπως ανέφερε, η βιομηχανία πρέπει να σταματήσει να συμπεριφέρεται σαν τους παλιούς εκτροφείς αλόγων που κοιτούσαν αμήχανα τα πρώτα αυτοκίνητα της Mercedes, και οφείλει να ανέβει αμέσως στο άρμα της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Παράλληλα, ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος, Zhang Guibing, ανέλυσε τη διεθνή στρατηγική του ομίλου. Η Chery στοχεύει στην πλήρη τοπικοποίηση της παραγωγής στις αγορές όπου δραστηριοποιείται. Φέτος, τα οχήματα που κατασκευάζονται εκτός Κίνας αντιπροσωπεύουν το 48% των πωλήσεών της, με τον στόχο να διαμορφώνεται σε πάνω από 50% έως το τέλος του έτους, 60% το επόμενο έτος και 70% έως το 2030.

Σκοπός της εταιρείας δεν είναι ωστόσο μόνο οι πωλήσεις, αλλά η δημιουργία θέσεων εργασίας στις χώρες όπου δραστηριοποιείται. Αυτό ανακοινώθηκε τουλάχιστον από τα χείλη του κ. Zhang Guibing.

Τεχνητή νοημοσύνη, ενέργεια και ρομποτική

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου έγινε σαφές ότι η στρατηγική της Chery εκτείνεται πολύ πέρα από τα στενά όρια της αυτοκινητοβιομηχανίας και στηρίζεται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες.

Ο πρώτος πυλώνας είναι το CheryMind, το εξειδικευμένο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης που βασίζεται σε έναν τεράστιο όγκο δεδομένων που περιλαμβάνει 700 TB εταιρικής γνώσης και 200 PB μηχανικών δεδομένων. Σε συνδυασμό με τη σειρά επεξεργαστών Ziwei που αναπτύσσει η ίδια η εταιρεία, το CheryMind τροφοδοτεί συστήματα αυτόνομης οδήγησης Falcon Pilot, εργοστασιακά Robotaxi Επιπέδου 4, αλλά και εφαρμογές στη ρομποτική και τη γεωργία.

Ο δεύτερος πυλώνας αφορά τις ολοκληρωμένες λύσεις ενέργειας. Η τεχνολογία V2G (Vehicle-to-Grid) επιτρέπει στα οχήματα να επιστρέφουν ενέργεια στο δίκτυο τις ώρες αιχμής, μετατρέποντάς τα σε κινητές μονάδες αποθήκευσης, ενώ μέχρι το 2029 σχεδιάζεται η δημιουργία 20.000 σταθμών V2G παγκοσμίως.

Παράλληλα, ο ταχυφορτιστής Volt-dragon είναι ικανός να προσφέρει 500 χιλιόμετρα αυτονομίας με μόλις 5 λεπτά φόρτισης, υποστηρίζοντας ρεύμα έως 1.500A και ισχύ 1,44 MW. Επίσης παρουσιάστηκε ασύρματη φόρτιση ισχύος 11 kW έως 22 kW με αποδοτικότητα άνω του 92%, αλλά και οι μπαταρίες στερεάς κατάστασης Rhino S, με την πιλοτική γραμμή παραγωγής να αναμένεται το 2027 με ενεργειακή πυκνότητα 400 Wh/kg.

Ο τρίτος πυλώνας περιλαμβάνει τη ρομποτική και την οικιακή συντροφικότητα, όπου μέσω της θυγατρικής AiMOGA αξιοποιείται η αυτοκινητική τεχνογνωσία και 31 εσωτερικά εργαστήρια. Εκτός από τις επαγγελματικές εφαρμογές, παρουσιάστηκε το οικιακό ρομπότ Mobo, σχεδιασμένο να προσφέρει ουσιαστική βοήθεια στην καθημερινότητα του σπιτιού.

Τέλος, ο τέταρτος πυλώνας αφορά τις αερομεταφορές, με την εταιρεία να εισέρχεται δυναμικά στον αέρα μέσω της σειράς ηλεκτρικών αεροσκαφών κάθετης απογείωσης Lingxiao. Αποκαλύφθηκαν το διθέσιο Lingxiao Q212 με τελική ταχύτητα 120 χλμ./ώρα και αυτονομία 60 λεπτών, καθώς και το πενταθέσιο Lingxiao J506 που προσφέρει αυτονομία που ξεπερνά τα 1.000 χιλιόμετρα.

Φωτογραφίες: Lepas, 4Τροχοί