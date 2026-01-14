Αποστολή στην Κίνα με την Xpeng: Το εξπρές της τεχνολογίας

Η Xpeng, μέσω ενός καταιγισμού εξαγγελιών, μας έδωσε να καταλάβουμε γιατί δεν είναι μία ακόμη εταιρεία αυτοκινήτων, αλλά μια εταιρεία τεχνολογίας, που μεταξύ πολλών άλλων λύσεων κινητικότητας δημιουργεί και αυτοκίνητα.

Τα ταξίδια στην Κίνα, όπως όλα δείχνουν, θα γίνονται ολοένα και συχνότερα τα επόμενα χρόνια, καθώς ο κόσμος αυτός εξωστρέφεται περισσότερο από ποτέ. Δεν είναι τυχαίο ότι πρόσαφατα έγινε ένα εκτενές οδοιπορικό στη χώρα. Τώρα, με αφορμή την Xpeng και φόντο την Κίνα, το ταξίδι έχει διαφορετική διάσταση.

Τo σκηνικό

Έπειτα από μια πτήση 11 ωρών, με ενδιάμεσο σταθμό την Κωνσταντινούπολη, φτάνουμε στην Γκουανγκτζού. Προτού καλά καλά συνέλθεις, προσπαθείς να αφομοιώσεις έναν καταιγισμό ερεθισμάτων σε κλίμακα πολύ μεγαλύτερη από ό,τι έχεις συνηθίσει ή ακόμη και φανταστεί. Λογικό, αν σκεφτεί κανείς ότι πρόκειται για μια υπερμεγαλούπολη άνω των 15 εκατομμυρίων κατοίκων, αριθμός που σχεδόν διπλασιάζεται αν συμπεριληφθούν οι προαστιακές περιοχές.

Το σκηνικό είναι απλώς τεράστιο. Ουρανοξύστες όλων των μεγεθών, που τη νύχτα γίνονται καμβάς φαντασμαγορικών φωτιστικών σόου, πλαισιώνονται από πολυώροφα συγκροτήματα κατοικιών, ενώ στο βάθος διακρίνονται τα κτιριακά απομεινάρια της παλιάς πόλης – ό,τι δεν πρόλαβε να ακολουθήσει τον φρενήρη ρυθμό ανάπτυξης.

Πολύ γρήγορα εγκαταλείπεις την προσπάθεια να αναγνωρίσεις όλα αυτά τα άγνωστα αυτοκίνητα (με τις GAC-AION και Xpeng να κυριαρχούν) και απλώς προσπαθείς να συνειδητοποιήσεις το χαοτικό κυκλοφοριακό γίγνεσθαι. Σε ένα αστικό περιβάλλον με χιλιάδες κάμερες και δαιδαλώδες οδικό δίκτυο (φτάσαμε να συναντήσουμε έως και πέντε επίπεδα δρόμου), η «σφήνα» αποτελεί κανόνα.

Φορτηγά κινούνται στη λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας, κάποιοι προσπερνούν από δεξιά, κανείς όμως δεν τρέχει υπερβολικά και η μόνη έκφανση εκνευρισμού είναι η κόρνα. Κανείς δεν φωνάζει ούτε χειρονομεί με το παράθυρο κατεβασμένο, την ίδια στιγμή που τα χιλιάδες ηλεκτρικά σκουτεράκια (οι μοναδικές μοτοσικλέτες ανήκουν στην αστυνομία) κινούνται όπως θέλουν σε διαβάσεις, πεζοδρόμια και δρόμους, ακόμη και αντίθετα, χωρίς κανείς να ενοχλείται.

Θα περίμενε κανείς ότι η μόλυνση από καυσαέρια και θόρυβο θα ήταν αφόρητη, αλλά η εκτεταμένη διείσδυση του εξηλεκτρισμού έχει βελτιώσει θεαματικά την κατάσταση, κάτι που αντιλαμβάνεσαι από τις αμέτρητες πράσινες πινακίδες των ηλεκτρικών και υβριδικών οχημάτων. Έτσι, μένεις απλώς να αναρωτιέσαι πού παρκάρουν και πού φορτίζουν όλα αυτά τα τροχοφόρα.

Xpeng, ένα success story με σπασμένα φρένα

Μπορεί πριν από λίγο καιρό να είχαμε βρεθεί στη Γερμανία για την οδηγική παρουσίαση των G6 και G9, όπου ακούσαμε για πρώτη φορά για τα επιτεύγματα της εταιρείας, αλλά έπρεπε να φτάσουμε στη γενέτειρά της για να αντιληφθούμε το πραγματικό της μέγεθος και την ουσία.

Η Xpeng ιδρύθηκε το 2014 και από το 2017, όταν ξεκίνησε να παράγει αυτοκίνητα, κατόρθωσε να φτάσει τις 500.000 μονάδες σε 82 μήνες, ενώ χρειάστηκε μόλις 14 μήνες για να κατακτήσει το ορόσημο του ενός εκατομμυρίου. Σήμερα δραστηριοποιείται σε 52 χώρες και συγκαταλέγεται στις έξι κορυφαίες εταιρείες ηλεκτρικής κινητικότητας για το 2025.

Η ίδια δεν αυτοπροσδιορίζεται ως απλός κατασκευαστής αυτοκινήτων με τεχνολογικές ανησυχίες, αλλά ως έξυπνη τεχνολογική εταιρεία που εξερευνά τη μελλοντική κινητικότητα. Δεν είναι τυχαίο ότι από τους 27.000 εργαζομένους της, το 40% απασχολείται στην έρευνα και εξέλιξη, στα εννέα κέντρα που διαθέτει παγκοσμίως.

Βέβαια, η παραγωγή αυτοκινήτων παραμένει σε πρώτο πλάνο. Πέρα από τα «ευρωπαϊκά» G6 και G9, των οποίων η κατασκευή έχει ήδη ξεκινήσει στις εγκαταστάσεις της Magna Steyr στην Αυστρία, η γκάμα περιλαμβάνει το αεροδυναμικό fastback P7+, το οποίο αναμένεται μέσα στη χρονιά και στην Ευρώπη. Αντίθετα, το επταθέσιο MPV X9 δεν προβλέπεται να φτάσει στα μέρη μας.

Το συγκεκριμένο μοντέλο απέκτησε πρόσφατα μια εντυπωσιακών προδιαγραφών έκδοση Range Extender, βασισμένη στη νέα πλατφόρμα SEPA 3.0. Για το 2026 προγραμματίζεται η παρουσίαση επτά υβριδικών μοντέλων τεχνολογίας REEV. Αυτές, όπως και αρκετές ακόμη ενδιαφέρουσες πληροφορίες, μας τις ανακοίνωσε ο ίδιος ο Χε Ξιαοπένγκ, πρόεδρος και ιδρυτής της Xpeng, στη media day της έκθεσης Auto Guangzhou 2025, την οποία είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε.

Η επόμενη στάση μας στη μητροπολιτική Γκουανγκτζού ήταν στο εργοστάσιο της Xpeng, όπου είχε διοργανωθεί εκδήλωση για τον εορτασμό της παραγωγής του εκατομμυριοστού αυτοκινήτου. Η συγκεκριμένη μονάδα, μαζί με το εργοστάσιο της Ζαοτσίνγκ, έχει δυναμικότητα παραγωγής που μπορεί να φτάσει το ένα εκατομμύριο οχήματα ετησίως.

Τεχνητή νοημοσύνη και αυτόνομη οδήγηση

Ο εξηλεκτρισμός και η τεχνητή νοημοσύνη έχουν επιτρέψει στις ερευνητικές ομάδες της Xpeng να δημιουργήσουν ένα ευρύτερο οικοσύστημα που εστιάζεται σε τέσσερις βασικούς άξονες: αυτόνομη οδήγηση, robotaxi, ρομποτική και ιπτάμενες εφαρμογές. Στον πυρήνα του βρίσκεται το λειτουργικό σύστημα Vision Language Action (VLA 2.0), ένα Μεγάλο Γλωσσικό Μοντέλο (LLM) υποβοηθούμενης οδήγησης, το οποίο βασίζεται στο Turing chip της Xpeng, με συνδυαστική υπολογιστική ικανότητα 3.000 TOPS, όταν ορισμένοι ανταγωνιστές δεν ξεπερνούν ούτε τα 750.

Το VLA 2.0 δεν στηρίζεται απλώς σε δεδομένα, αλλά εκπαιδεύεται μέσα από εκατομμύρια βίντεο που αναπαριστούν κάθε πιθανό σενάριο στους δρόμους. Προσαρμόζεται με εντυπωσιακή ευχέρεια σε κάθε συνθήκη, προσφέροντας άνετη και απροβλημάτιστη εμπειρία οδήγησης, κάτι που διαπιστώσαμε και στην πράξη. Οι άνθρωποι της εταιρείας είχαν οργανώσει μια δοκιμαστική οδήγηση περίπου μιας ώρας με την κινεζική έκδοση του P7+. Για να γίνει όμως αυτό, έπρεπε πρώτα να εκδώσουμε προσωρινή κινεζική άδεια ικανότητας οδήγησης.

Έτσι πήραμε μια γεύση από τις αυτόνομες δυνατότητες του νέου συστήματος της Xpeng. Στην ουσία ακουμπούσαμε απλώς το τιμόνι και το P7+ έκανε τα υπόλοιπα. Κάτι καθόλου εύκολο, δεδομένων των ιδιαίτερα απαιτητικών κυκλοφοριακών συνθηκών στην Γκουανγκτζού. Δεν ήταν μόνο ότι ακολουθούσε τη ροή της κίνησης.

Μπορούσε να αντιλαμβάνεται και να αντιδρά κατάλληλα σε αναστροφές, έργα, στενούς δρόμους και φυσικά στις αναπάντεχες σφήνες. Μέσα στο πρώτο τρίμηνο της επόμενης χρονιάς, το σύστημα VLA 2.0 θα εξοπλίζει τις εκδόσεις Ultra των μοντέλων της Xpeng, ενώ για ευρύτερη διάχυση θα ακολουθηθεί πολιτική ανοιχτού κώδικα προς στρατηγικούς συμμάχους, όπως η Volkswagen.

Ρομποτικές και ιπτάμενες εφαρμογές

Η τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να βρει ακόμη μεγαλύτερη απήχηση στους τομείς της ρομποτικής και των ιπτάμενων εφαρμογών. Τα ανθρωποειδή ρομπότ δεν είναι κάτι νέο. Αρκετοί κατασκευαστές έχουν ήδη παρουσιάσει δικές τους προτάσεις. Το IRON της Xpeng, που επίσης βασίζεται στο VLA 2.0, ξεχωρίζει όχι μόνο για τα χαρακτηριστικά του (ανθρώπινες αναλογίες και παρόμοια «ραχοκοκαλιά», βιονικοί μύες, μαλακό εξωτερικό περίβλημα, ανθρώπινη διάσταση χεριών, ομιλία και κινησιολογία), αλλά κυρίως για τη σχεδιαζόμενη εμπορική αξιοποίησή του.

Αναμένεται να χρησιμοποιηθεί σε ποικίλες εργασίες, από εργάτες και πωλητές έως βοηθούς, με τη μαζική παραγωγή να ξεκινά μέσα στο 2026 και στόχο ένα εκατομμύριο πωλήσεις έως το 2030, σε τιμή αντίστοιχη ενός αυτοκινήτου.

Εξίσου μεγάλη άνθηση προβλέπεται και για τις ιπτάμενες εφαρμογές. Η στρατηγική της Xpeng και της θυγατρικής Arige επικεντρώνεται αρχικά στα Land Aircraft Carrier και A868, αφήνοντας για όταν η τεχνολογία αυτονομίας θα έχει ωριμάσει την προοπτική ενός πραγματικού ιπτάμενου αυτοκινήτου.

Το Land Aircraft Carrier είναι στην ουσία ένα εξάτροχο REEV van που μεταφέρει ένα εξακινητήριο διθέσιο drone. Το τελευταίο μπορεί να εκτελέσει έως έξι πτήσεις διάρκειας 30 λεπτών, σε ύψος έως 180 μέτρων, προτού επιστρέψει στο όχημα-«μητέρα» για επαναφόρτιση. Και δεν μιλάμε για μελλοντική υπόσχεση…

Το εργοστάσιο κατασκευής είναι ήδη έτοιμο, έχουν ληφθεί 7.000 παραγγελίες και το κόστος διαμορφώνεται στις 250.000 ευρώ. Το A868, από την άλλη, μπορεί να μη μοιάζει με ιπτάμενο αυτοκίνητο, αλλά διαθέτει έξι περιστρεφόμενους κινητήρες με δυνατότητα κάθετης απογείωσης. Με αυτονομία 500 χιλιομέτρων και ταχύτητα 360 χλμ./ώρα, προορίζεται για αστική και περιαστική χρήση.