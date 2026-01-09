Αποστολή στις Βρυξέλλες: Αποκάλυψη για το νέο Peugeot 408

Οι 4Τροχοί βρίσκονται στις Βρυξέλλες όπου παρουσιάζονται ορισμένα από τα σημαντικότερα μοντέλα τα οποία θα μας απασχολήσουν εντός των επόμενων μηνών. Ένα από αυτά είναι το ανανεωμένο 408 που θα διεκδικήσει με ακόμα μεγαλύτερες αξιώσεις μια θέση στην κατηγορία των μικρομεσαίων μοντέλων.

Στην παρουσίαση του ανανεωμένου Peugeot 408 προχώρησε η γαλλική μάρκα στο πλαίσιο της Έκθεσης Αυτοκινήτου των Βρυξελλών. Με σιλουέτα τύπου fastback, μεγάλη απόσταση από το έδαφος, νέα στιλιστικά στοιχεία και μεγάλη γκάμα κινητήρων επανατοποθετείται δυναμικά στην κατηγορία των μικρομεσαίων μοντέλων, προβάλλοντας έτοιμο να διεκδικήσει μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς.

Σύγχρονα σχεδιαστικά μονοπάτια, νέα ψηφιακή κατεύθυνση

Το μπροστινό μέρος του νέου 408 εισάγει μια θεαματική ερμηνεία της εμβληματικής φωτιστικής υπογραφής της μάρκας. Τα τρία χαρακτηριστικά νύχια εκφράζονται μέσω τριών λεπτών, λοξών λωρίδων LED που χρησιμεύουν επίσης ως κυλιόμενοι δείκτες, συνδεδεμένοι σε όλο το πλάτος του αυτοκινήτου με μια κομψή γραμμή LED, τοποθετημένη πάνω από το φωτιζόμενο κεντρικό έμβλημα (εκδόσεις GT).

Στο πίσω μέρος, το νέο 408 είναι το πρώτο μοντέλο της γκάμας που διαθέτει φωτιζόμενο λογότυπο “Peugeot”, το οποίο περιβάλλεται από γυαλιστερό μαύρο διακοσμητικό στοιχείο και ενσωματώνεται αρμονικά σε μια διαφανή λωρίδα που εκτείνεται σε όλο το πλάτος του αυτοκινήτου. Και στα δύο άκρα, όλα τα νέα μοντέλα Peugeot 408 διαθέτουν τα premium φωτιστικά σώματα με τρεις λοξές LED λωρίδες.

Συγκριτικά με το απερχόμενο μοντέλο, οι προβολείς έχουν τοποθετηθεί χαμηλότερα στον προφυλακτήρα, μακριά από τα φώτα ημέρας. Η παρουσία τους είναι διακριτική, αποτελούμενη από δύο λεπτά modules – το ένα για τα φώτα διασταύρωσης (πάνω) και το άλλο για τα φώτα πορείας (κάτω). Όταν είναι σβηστά, αυτά τα modules είναι σχεδόν αόρατα χάρη στην ενσωμάτωσή τους σε ένα γυαλιστερό μαύρο ένθετο.

Οι προβολείς διαθέτουν τεχνολογία Peugeot FULL LED στις εκδόσεις Allure και τεχνολογία Peugeot Matrix LED στις εκδόσεις GT, ενώ αλλαγές εντοπίζονται και στη μάσκα όπως και στον προφυλακτήρα με τρισδιάστατη γλυπτική. Όλα τα μοντέλα διατίθενται με αποκλειστικές ζάντες Adakite 19″ (προαιρετικά 20”), ενώ το «παρών» δίνει για πρώτη φορά το αποκλειστικό χρώμα αμαξώματος “Flare Green”.

Στο εσωτερικό επικρατεί μια premium εικόνα, με νέο ψηφιακό ταμπλό που φέρει βελτιωμένα γραφικά (στάνταρ εξοπλισμός), ενώ στην έκδοση GT τα γραφικά είναι 3D για βέλτιστη αναγνωσιμότητα. Η καμπίνα φέρει νέα εκλεπτυσμένα υφασμάτινα καθίσματα, ενώ τα διαισθητικά και προσαρμόσιμα χειριστήρια με i-Toggles (συντομεύσεις αφής) επιτρέπουν γρήγορη πρόσβαση στις αγαπημένες ρυθμίσεις κλιματισμού, πλοήγηση σε συχνούς προορισμούς, επαφές τηλεφώνου, αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και πολλά άλλα.

Το νέο 408 διαθέτει ψηφιακό πίνακα οργάνων 10 ιντσών -τοποθετημένο στο οπτικό πεδίο του οδηγού- ενώ η κεντρική οθόνη αφής 10 ιντσών κάθεται ελαφρώς χαμηλότερα και υπό γωνία προς τον οδηγό για εύκολη πρόσβαση.

Με πλήρη γκάμα κινητήρων

Το μοντέλο θα διατεθεί στην αγορά με μια πλήρη γκάμα συστημάτων κίνησης, συμπεριλαμβανομένης ηλεκτρικής έκδοσης (E-408) 213 ίππων και 343 Nm.

Η αεροδυναμική έχει βελτιωθεί, συνδράμοντας σε χαμηλή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας μόλις 14,7 kWh/100 χλμ. Σε συνδυασμό με μια μπαταρία NMC υψηλής τάσης που προσφέρει 58,2 kWh ωφέλιμης χωρητικότητας, επιτυγχάνει αυτονομία 456 χλμ. (μικτός κύκλος WLTP).

Ο ενσωματωμένος φορτιστής του Peugeot E-408 υποστηρίζει ισχύ φόρτισης DC έως 120 kW, επιτρέποντας την επαναφόρτιση της μπαταρίας από 20% έως 80% σε περίπου 30 λεπτά.

Για όσους θέλουν να παντρέψουν τον κόσμο της ηλεκτροκίνησης με αυτόν των θερμικών κινητήρων υπάρχει η plug-in υβριδική έκδοση των 240 ίππων, με βενζινοκινητήρα 180 PS και ηλεκτροκινητήρα 92 kW, σε συνδυασμό με κιβώτιο 7 ταχυτήτων με διπλό συμπλέκτη (e-DCS7). Το ηλεκτρικό μοτέρ τροφοδοτείται από μπαταρία ενεργειακής χωρητικότητας 14,6 kWh που εξασφαλίζει έως και 85 χλμ. ηλεκτρικής αυτονομίας.

Την γκάμα συμπληρώνει η αυτοφορτιζόμενη έκδοση Hybrid με βενζινοκινητήρα 145 PS (107 kW) που συνεργάζεται με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων 6 σχέσεων με διπλό συμπλέκτη. Η μπαταρία επαναφορτίζεται αυτόματα κατά την οδήγηση, παρέχοντας επιπλέον ροπή για δυναμική επιτάχυνση, διατηρώντας παράλληλα την αποδοτική κατανάλωση καυσίμου (5,0 λτ./100 χλμ. WLTP συνδυασμένος κύκλος). Σε αστικές συνθήκες, το Peugeot 408 Hybrid 145 e-DCS6 μπορεί να λειτουργεί αμιγώς ηλεκτρικά για έως και 50% του χρόνου οδήγησης.

Το μοντέλο θα παράγεται στη γαλλική πόλη Μυλούζ και αναμένεται στην ελληνική αγορά στα μέσα του 2026.