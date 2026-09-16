Αποστολή στο Αμβούργο: Αποκάλυψη για το Volkswagen ID.3 GTI

Το ID.3 αλλάζει ρότα και αποκτά για πρώτη φορά μια έκδοση GTI με 326 ίππους και ροπή 545 Nm.

Η Volkswagen πραγματοποίησε την παγκόσμια πρεμιέρα του νέου ID.3 GTI. Είναι η πρώτη φορά που αυτό το ακρωνύμιο συνοδεύει το ID.3, αλλάζοντας το GTE, που μέχρι τώρα αποτελούσε το επίθεμα των γρήγορων ηλεκτρικών εκδόσεων.

Ταξιδέψαμε στο Αμβούργο, όπου γνωρίσαμε τη νέα φιλοσοφία True Volkswagen της γερμανικής εταιρείας και τα πλάνα της σχετικά με τα νέα μοντέλα της, ενώ είχαμε την ευκαιρία να τα δούμε και από κοντά.

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Εκκίνηση έκανε με το ID.3 Neo, που φέρνει το πρώτο ηλεκτρικό μοντέλο της Volkswagen στη νέα εποχή. Πάνω σε αυτή τη βάση δημιουργήθηκε και η έκδοση ID.3 GTI.

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Συμπίπτει με την 50η επέτειο του GTI και προλογίζει την στροφή της γερμανικής φίρμας στα ηλεκτρικά GTI, με την αρχή να κάνει το Polo GTI, το οποίο βασίζεται στη νέα γενιά του ηλεκτρικού Polo, ενώ σήμερα αποκαλύπτεται και το ID.3 GTI, το οποίο ακολουθεί στη σειρά.

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Εντυπωσιάζει με την απόδοσή του, που φτάνει τους 326 ίππους (240 kW) και την τεράστια ροπή των 545 Nm. Ανάλογα, κόβει την ανάσα με τις επιδόσεις του, επιταχύνοντας από 0-100 χλμ./ώρα σε 5,6 δευτερόλεπτα, με τη βοήθεια ενός συστήματος Launch Control. Η μέγιστη ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 200 χλμ./ώρα.

Για την καλύτερη διαχείριση της δύναμης που περνάει στους πίσω τροχούς χρησιμοποιείται ένα διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης. Η αρχιτεκτονική της ανάρτησης αποτελείται από γόνατα ΜακΦέρσον εμπρός και ημιάκαμπτος άξονας πίσω.

Η ανάρτηση περιλαμβάνει αμορτισέρ μεταβαλλόμενης απόσβεσης DCC, που συμβάλουν στη καλύτερη ρύθμιση και απόσβεση, αλλά και τη βελτίωση των δυναμικών χαρακτηριστικών. Επιπλέον, υπάρχουν προγράμματα οδήγησης, Eco, Comfort, Sport, Sport+ και Individual, που συμβάλουν με τη σειρά του αναβάθμιση της εμπειρίας

Για την κατασκευή του χρησιμοποιείται η εξελιγμένη εκδοχή της πλατφόρμας MEB+. Κάτω από το πάτωμα είναι τοποθετημένη η μπαταρία lithium-ion που έχει καθαρή χωρητικότητα 79 kWh, αυτονομία 601 χιλιομέτρων και δυνατότητα φόρτισης DC με ισχύ 183 kW από 10% έως 80% σε 29 λεπτά της ώρας.

Σχεδιαστικά ακολουθεί τη νέα λογική που είδαμε στο ID.3 Neo, με σπορ στοιχεία που δίνουν τον τόνο. Ένα τυπικό δείγμα GTI, με μάσκα που ξεχωρίζει για τις κόκκινες λεπτομέρειες, αλλά και τα νέας σχεδίασης φώτα IQ.Light LED, που ανήκουν στον βασικό εξοπλισμό του GTI.

Τη νέα ταυτότητα υπογραμμίζει η φωτεινή οριζόντια μπάρα, που συνοδεύεται από το επίσης φωτιζόμενο λογότυπο. Τα στοιχεία σε γυαλιστερό μαύρο που ντύνουν χαμηλά το εμπρός μέρος, το πλάι και το πίσω, αλλά και τα καλύμματα των εξωτερικών καθρεπτών, προσθέτουν μια ακόμα ξεχωριστή πινελιά.

Επιπλέον, οι μεγάλοι τροχοί 20 ιντσών, με τις ειδικής σχεδίασης ζάντες αλουμινίου, προσδίδουν δυναμική στο αυτοκίνητο. Τα διαθέσιμα χρώματα του αμαξώματος είναι: ασημί, μαύρο, κόκκινο και λευκό.

Στο εσωτερικό η εικόνα είναι ανάλογα σπορ, με τα μπάκετ καθίσματα να κλέβει την παράσταση. Εκτός από την όμορφη εικόνα, προσφέρουν και καλή στήριξη στο σώμα, αποτελώντας σε επίπεδο σχεδίαση και αισθητικής συνέχεια από το αρχέτυπο GTI.

Το δερμάτινο τιμόνι με τη χορταστική στεφάνι είναι στο κάτω μέρος κοφτό, ενώ πλέον τα χειριστήρια είναι φυσικά και συμβάλουν στην εργονομία καλύτερα από τα αφής που μέχρι τώρα συνόδευαν το μοντέλο.

Φυσικά χειριστήρια έχουν τοποθετηθεί πλέον και κάτω από την οθόνη 12,9 ιντσών του συστήματος πολυμέσων, δίνοντας άμεση πρόσβαση χωρίς να χρειαστεί να καταφύγετε στην οθόνη, για τον κλιματισμό, τα αλάρμ και αλλαγή των φώτων.

Προαιρετικά, διαθέσιμη είναι μια πανοραμική οροφή, καθίσματα με μασάζ, αλλά και ηλεκτρικές ρυθμίσεις με μνήμες για κάθε οδηγό, ενώ σε επίπεδο ψυχαγωγίας υπάρχει ένα ηχοσύστημα της Harman Kardon 480 Watt.

Με το νέο ID.3 GTI, η Volkswagen φαίνεται ότι βάζει πλώρη για μια νέα εποχή, όπου οι παραδοσιακές αξίες συναντούν την τεχνολογία του μέλλοντος, βαδίζοντας σε νέα μονοπάτια, όπου η απόλαυση της οδήγησης μπορεί να συνυπάρχει αρμονικά, έστω και σε νέα βάση.

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