Αποστολή στο Αμβούργο: Νέο VW ID. Polo GTΙ με 226 ίππους

Αυτό είναι το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό GTΙ από τη VW, που ανοίγει το δρόμο για νέες περιπέτειες μετά από 50 χρόνια ένδοξης ιστορίας του συγκεκριμένου εμβληματικού σήματος που καθόρισε μια ολόκληρη κατηγορία.

Η νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης για την VW περιλαμβάνει μεγάλες αλλαγές, με τη γερμανική εταιρεία να επιστρέφει στις βασικές της αξίες, διαμορφώνοντας παράλληλα ένα τεχνολογικά προηγμένο μέλλον, με νέα δεδομένα.

Ένα νέο κεφάλαιο αφορά και το μέλλον του GTΙ, που, στη συμπλήρωση των 50 ετών ιστορίας του, αλλάζει δραστικά, καθώς κάνει στροφή στα ηλεκτρικά, χρησιμοποιώντας ως «πλατφόρμα» για την πρεμιέρα του, το νέο ID. Polo.

Μέχρι σήμερα το GTΙ συνόδευε αποκλειστικά μοντέλα με κινητήρες εσωτερικής καύσης, ενώ τα γρήγορα ηλεκτρικά είχαν το επίθεμα GTE, από το Electric. Από σήμερα λοιπόν το ID. Polo GTΙ φέρνει νέα δεδομένα, αφού θα πρεσβεύει όλες τις αξίες των ένδοξων προγόνων του, αλλά με μηδενικές εκπομπές ρύπων.

Δεν θα είναι απλώς ένα γρήγορο ηλεκτρικό μοντέλο, αλλά ένα απόλυτα εστιασμένο στην οδήγηση αυτοκίνητο, που θα διαθέτει δύναμη, επιδόσεις και όλα τα καλούδια για να είναι αποτελεσματικό και απολαυστικό στο δρόμο, όπως για παράδειγμα μπλοκέ διαφορικό και προσαρμοζόμενη ανάρτηση DCC.

Φυσικά θα ξεχωρίζει από την εισαγωγική έκδοση του μοντέλου, με εστιασμένες αλλαγές, που αφορούν τους μεγάλους τροχούς 19 ιντσών με τη σπορ σχεδίαση και τα αεροδυναμικά βοηθήματα που ενισχύουν την δυναμική της εικόνας του, συμβάλλοντας παράλληλα στη λειτουργικότητα του σπορ μοντέλου.

Η κόκκινη λωρίδα δεσπόζει στη μάσκα και παραπέμπει στο αρχέτυπο μοντέλο, αποτελώντας βασικό γνώρισμα GTΙ. Συμπληρώνεται από μια φωτεινή λωρίδα LED, αλλά και το φωτιζόμενο σήμα VW, ενώ οι προβολείς είναι IQ.Light LED matrix. Η τρυπητή μάσκα σε μοτίβο κηρήθρας ξεχωρίζει, ενώ οι κόκκινες κάθετες λεπτομέρειες χαμηλά στον προφυλακτήρα παραπέμπουν σε σημεία ρυμούλκησης των αγωνιστικών αυτοκινήτων.

Στο προφίλ του νέου ID. Polo GTΙ ξεχωρίζει η τρίτη κολώνα, που, σχεδιαστικά αντλεί έμπνευση από το πρώτο Golf, που είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σχέδια της Volkswagen. Πίσω η αεροτομή χωρίζεται σε δύο μέρη, με τα φώτα IQ.Light να είναι στάνταρ. Τη δυναμική εικόνα του GTΙ της νέας εποχής υπογραμμίζει ο διαχύτης σε μαύρο χρώμα, με το πολυπόθητο λογότυπο «GTI» να την ολοκληρώνει.

Με ρετρό αναφορές

Στο εσωτερικό οι ρετρό πινελιές συναντούν τη σύγχρονη τεχνολογία και δημιουργούν ένα περιβάλλον γνώριμο και παράλληλα ξεχωριστό. Το κόκκινο και το μαύρο χρώμα κυριαρχούν, με τις ραφές στο τετραγωνισμένο τιμόνι με την κόκκινη ένδειξη στο πάνω μέρος του, όπως στα αγωνιστικά να δίνουν μια σπορ νότα.

Κόκκινες είναι οι ραφές και στις πόρτες, όπως και στα καθίσματα, εμπρός και πίσω, με την καρό επένδυση να παραπέμπει στο αυθεντικό GTI, με το λογότυπο να κοσμεί το προσκέφαλο. Τα paddles πίσω από το τιμόνι είναι εκεί για τη ρύθμιση του επιπέδου ανάκτησης ενέργειας, επιτρέποντας τη λειτουργία one-pedal driving, που παρέχει γρήγορη επιβράδυνση μέσω ελέγχου μόνο του πεντάλ επιτάχυνσης. Η εργονομία είναι σημαντικά βελτιωμένη σε σχέση με το Polo που αντικαθιστά, καθώς η VW αντικατέστησε τα απτικά πλήκτρα με φυσικά.

Μια όμορφη λεπτομέρεια προσφέρει ο ψηφιακός πίνακας οργάνων 10,25 ιντσών που παρέχει τη δυνατότητα προβολής των οργάνων που είχε το Golf πρώτης γενιάς. Η κεντρική οθόνη του συστήματος πολυμέσων έχει διαγώνιο 12,9 ίντσες, διαθέτοντας εύκολο μενού και παράλληλα προβολή ρετρό στοιχείων όπως την προβολή παλιάς κασέτας στο σημείου που είναι για τη μουσική.

Ευρυχωρία και ασφάλεια

Για την κατασκευή του νέου VW ID. Polo GTI χρησιμοποιείται η πλατφόρμα MQB-A0. Αυτό εξασφαλίζει μεταξύ άλλων και καλή διαρρύθμιση στο εσωτερικό, με όφελος στους διαθέσιμους χώρους, που είναι σημαντικά καλύτεροι από το προηγούμενο Polo GTI.

Περισσότερος είναι ο «αέρας» για τα πόδια, τους ώμους και το κεφάλι των επιβαινόντων, ενώ ο χώρος αποσκευών έχει αυξηθεί κατά 25%. Πιο συγκεκριμένα, από τα 351 λίτρα πριν, φτάνει τα 441 λίτρα, ενώ με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων η τιμή εκτοξεύεται στα 1.240 λίτρα, που είναι 125 λίτρα περισσότερα σε σχέση με το θερμικό Polo GTI.

Κέρδος έχει προκύψει και στον τομέα της ασφάλειας, με το νέο ID. Polo GTI να εξοπλίζεται με μεγάλο αριθμό συστημάτων υποβοήθησης οδηγού. Επιπλέον, επειδή το σύστημα χρησιμοποιεί online δεδομένα, έχει μετονομαστεί σε Connected Travel Assist. Το σύστημα υποβοηθούμενης πλευρικής και διαμήκους καθοδήγησης μπορεί πλέον να αναγνωρίζει κόκκινους φωτεινούς σηματοδότες και να επιβραδύνει αυτόματα το ID. Polo GTI μέχρι την πλήρη ακινητοποίηση, εντός των ορίων του συστήματος.

Με άφθονη δύναμη

Το νέο ηλεκτρικό VW ID. Polo GTI αποδίδει 116 kW (226 ίππους) και 290 Nm ροπής, με τη μετάδοση να περνάει στους εμπρός τροχούς. Επιταχύνει από στάση μέχρι τα πρώτα 100 χλμ./ώρα σε 6,8 δευτερόλεπτα.

Ο ηλεκτροκινητήρας μόνιμου μαγνήτη (APP290), τροφοδοτείται από μπαταρία νικελίου-μαγγανίου-κοβαλτίου, καθαρού ενεργειακού περιεχομένου 52 kWh. Η μπαταρία προσφέρει αυτονομία έως 424 χιλιόμετρα κατά το πρότυπο WLTP και μπορεί να φορτίσει σε σταθμούς DC με ισχύ έως 105 kW. Ενδεικτικά φορτίζει από 10% έως 80% σε περίπου 24 λεπτά της ώρας.

Όσον αφορά το οδηγικό κομμάτι, το νέο ID. Polo GTI διαθέτει το προφίλ οδήγησης GTI, το οποίο ενεργοποιείται μέσω ενός πλήκτρου στο τιμόνι. Με ένα πάτημα, όλα τα συστήματα κίνησης και πλαισίου, από την απόδοση του ηλεκτροκινητήρα έως το progressive steering και τα ηλεκτρονικά ελεγχόμενα αμορτισέρ DCC, περνούν στη μέγιστη σπορ ρύθμιση. Παράλληλα το cockpit αλλάζει εμφάνιση, υιοθετώντας ειδικό χρωματικό και γραφικό περιβάλλον GTI.

Λανσάρισμα

Το νέο ηλεκτρικό VW ID. Polo GTI έκανε την επίσημη παγκόσμια πρεμιέρα του στον 24ωρο αγώνα του Nurburgring, με τη γερμανική εταιρεία να θέλει να δώσει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό που «δένει» τον απαιτητικό αγώνα αντοχής με το νέο γρήγορο μοντέλο της. Ενδεικτικά και όσον αφορά το λανσάρισμα του αυτοκινήτου, οι προπωλήσεις του θα ξεκινήσουν στη Γερμανία το φθινόπωρο, με την τιμή να ορίζεται λίγο κάτω από τα 39.000 ευρώ.